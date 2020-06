Keikat

Brian & Helvetin Peruna. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21.30. Liput 8 e.

Younghearted. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 30 e.

Klubit

Ihana Terrace Vibes. Dj:t Selecta Andor ja Matti Suominen. Ihana Kahvila (Nihtikuja, Sompasaari) klo 16–22. Vapaa pääsy.

Muut menot

Stoa Goes Wild!. Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja idän asukkaiden chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Yhdessä Maisemassa. Videoituja, paikkasidonnaisia tanssiesityksiä, joissa tanssijat luovat liikettä maisemasta ja luonnosta inspiroituen. Esitys koetaan oman kännykän tai muun älylaitteen kautta seitsemällä ulkoilu­alueella ympäri Helsinkiä. Esitys­materiaalit ja ohjeet löytyvät verkko­sivuilta: yhdessamaisemassa.com. Vapaa pääsy.

Alvar Aal to -opastukset. Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa ja koti­talossa. Kierroksille mahtuu enintään 9 henkilöä. Lippujen ennakkovaraukset verkkokaupasta (shop.alvaraalto.fi). Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) ti–pe klo 18.30, la–su klo 14.30. Liput 10 ja 20 e. Alvar Aallon kotitalo (Riihitie 20) ti–pe klo 17, la–su klo 13. Liput 13 ja 25 e.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Laivassa on kahvila anniskeluoikeuksin, suuri aurinkokansi ja sisätilat, joissa on tilaa huolehtia turvaväleistä. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna ti ja to–su klo 12–16, ke klo 12–19. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Superpuu, Pellolta avaruuteen, Aivot narikasta!, Heureka-klassikot, Sähkölä Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaario­elokuvia päivittäin. Ulkona avoinna tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su klo 10–17. Tiede­keskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon lippukaupasta.

Sea Life. Useita merieläimiä ja troop­pisia kaloja altaissa, mm. haikaloja, trooppisia kaloja ja merihevosia. Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) on avoinna päivittäin klo 10–17. Liput

16,50 e. Lapset 13,50 e. Sunnuntailippu 12,50 e. Perhelippu 55 e.

Lapsille

Linnanmäki. Puistossa kiertää Rolle-pelle ja kaksi kaveria opastamassa ja hauskuuttamassa kävijöitä. Linnanmäki (Tivolikuja 1) on avoinna päivittäin klo 11–21. Vapaa pääsy huvipuiston alueelle. Rannekkeet 39–42 e.

Liito-oravan seikkailuviikko. Klo 10.30–11.15 opastus Yöni liito-oravana -näyttelyyn. Klo 12.30–13.30 Leevi liito-oravan luontopolku. Osallistujamäärää on rajattu. Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa www.haltia.com/tapahtumat. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo). Vapaa pääsy. Näyttelyn pääsymaksu 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Avointa leikki- ja taidetoimintaa. Annantalon taideopettajat ohjaavat pihalla taidetoimintaa ja leikkejä. Suunnattu n. 3–10-vuotiaille lapsille yhdessä oman tutun aikuisen kanssa. Annantalo (Annankatu 30) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: seikkailutaidekoulu. Kesä­pihan työpajat suunnitellaan kaikenikäisille sopiviksi. Lasten kulttuuri­keskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–15. Vapaa pääsy.

Elokuvat 26.6.

And Then We Danced. K-12. 105 min. Kino Engel (Sofiankatu 4), sali 2 klo 18.30.

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K-12. 115 min. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 16.45.

Downton Abbey. K-7. 122 min. Kino Tapiola (Mäntyviita 2, Espoo) klo 17.30.

Funeral Parade of Roses. K-16. 105 min. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 19.

The Gentlemen. K-16. 113 min. Kino Tapiola (Mäntyviita 2, Espoo) klo 20.

Jojo Rabbit. K-12. 109 min.Riviera (Harjukatu 2) klo 17.

Jäähyväiset. S. 100 min. Kino Engel (Sofiankatu 4), sali 1 klo 18.

Maryam. K-7. 104 min. Kesäkino Engel (Aleksanterinkatu 26, sisäpiha) klo 23.

Les Misérables. K-16. 102 min. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 21.15.

Once upon a time... in Hollywood. K-16. 162 min. Riviera (Harjukatu 2) klo 20.15.

Parasite. K-16. 131 min. Kino Engel (Sofiankatu 4), sali 2 klo 21.30.

Weathering with You. K-7. 104 min. Kino Engel (Sofiankatu 4), sali 1 klo 21.

