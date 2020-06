Keikat

Pastis, messier. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21.30. Liput 10 e.

Suvilahti Summer: Olavi Uusivirta Duo. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 18.30. Liput 29,90 e.

Jere Leskinen Candy from a stranger. Ufon laulukerho. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Klubit

Dj Juza. Discolauantai. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 17. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Stoa Goes Wild!. Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja idän asukkaiden chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Kultainen keihäs. Yleisurheilun heittojen teemakisa – keihäs, moukari, kiekko. Kilpailut käydään supistetulla osallistujajoukolla. Myyrmäen urheilupuisto (Raappavuorentie 12, Vantaa) klo 16.30–20. Liput 10, 15 ja 20 e. Perhelippu 50 e.

Yhdessä Maisemassa. Videoituja, paikkasidonnaisia tanssiesityksiä, joissa tanssijat luovat liikettä maisemasta ja luonnosta inspiroituen. Esitys koetaan oman kännykän tai muun älylaitteen kautta seitsemällä ulkoilualueella ympäri Helsinkiä: Kaivopuistossa, Arabianrannassa, Keskuspuistossa, Seurasaaressa, Herttoniemen kartanon puistossa, Aurinkolahdessa ja Töölönlahdella. Esitysmateriaalit ja ohjeet löytyvät verkkosivuilta: yhdessamaisemassa.com. Vapaa pääsy.

Alvar Aallon ateljee. Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu enintään 9 henkilöä. Lippujen ennakkovaraukset verkkokaupasta (shop.alvaraalto.fi). Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) ti–pe klo 18.30, la–su klo 14.30. Liput 10 ja 20 e.

Alvar Aallon kotitalo. Opastettu kierros Alvar Aallon kotitalossa. Kierrokselle mahtuu enintään 9 henkilöä. Lippujen ennakkovaraukset verkkokaupasta (shop.alvaraalto.fi). Alvar Aallon kotitalo (Riihitie 20) ti–pe klo 17, la–su klo 13. Liput 13 ja 25 e.

Suvilahti Summer: Helsinki liikkuu -aamujumppa. Helsingin kaupungin tarjoama ikärajaton tapahtuman. Ilmaisliput Ticketmasterista. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 12. Vapaa pääsy.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Laivassa on kahvila anniskeluoikeuksin, suuri aurinkokansi ja sisätilat, joissa on tilaa huolehtia turvaväleistä. Reittiselostus kaiuttimista. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia nokipannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) klo 13–16. Liput 10 ja 25 e.

Sea Life. Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa, mm. haikaloja, trooppisia kaloja ja merihevosia. Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) on avoinna päivittäin klo 10–17. Liput 16,50 e. Lapset 13,50 e. Sunnuntailippu 12,50 e. Perhelippu 55 e.

Lapsille

Linnanmäki. Puistossa kiertää Rolle-pelle ja kaksi kaveria opastamassa ja hauskuuttamassa kävijöitä. Puistoon otetaan sisään rajattu määrä asiakkaita. Lisäksi korostetaan turvaetäisyyksiä ja lisätään käsienpesupaikkoja. Rannekkeet suositellaan ostamaan ennakkoon. Linnanmäki (Tivolikuja 1) on avoinna päivittäin klo 11–21. Vapaa pääsy huvipuiston alueelle. Rannekkeet 39–42 e.

Liito-oravan seikkailuviikko. Liito-oravan yö- taidetyöpaja. Yöni liito-oravana -näyttelyn ohjelmaa. Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa www.haltia.com/tapahtumat. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 11–15. Vapaa pääsy. Näyttelyn pääsymaksu 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Elokuvat 27.6.

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K-12. 115 min. Kino Engel (Sofiankatu 4), sali 1 klo 18.

Call Me by Your Name. K-12. 132 min. Riviera (Harjukatu 2) klo 16.30.

Elämää kuoleman jälkeen. K-7. 81 min. Kino Tapiola (Mäntyviita 2, Espoo) klo 18.

Fabiennen muistelmat. S. 107 min. Kino Engel (Sofiankatu 4), sali 2 klo 18.30.

Funeral Parade of Roses. K-16. 105 min. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 20.45.

Maryam. K-7. 104 min. Kesäkino Engel (Aleksanterinkatu 26, sisäpiha) klo 23.

Parasite. K-16. 131 min. Kino Tapiola (Mäntyviita 2, Espoo) klo 20, Kino Engel (Sofiankatu 4), sali 2 klo 21.30.

Pulp Fiction – tarinoita väkivallasta. K-18. 155 min. Riviera (Harjukatu 2) klo 20.15.

SamSam. K-7. 79 min. Kino Tapiola (Mäntyviita 2, Espoo) klo 16.

Taistelulähetit – 1917. K-16. 119 min. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 18.15.

Weathering with You. K-7. 104 min. Kino Engel (Sofiankatu 4), sali 1 klo 21.

