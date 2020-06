Kesäkino Engel avasi näytös­kautensa perjantaina. Kesän avajaiselokuva on Maryam, tuore draama­komedia Saudi-Arabiasta. Se esitetään Engelissä uudelleen sunnuntai- ja maanantai-iltana. Haifaa al-Mansourin ohjaamassa elokuvassa nuori naislääkäri Maryam (Mila al-Zahrani) yrittää rikkoa uransa lasikattoja ja haastaa patriarkaalisia perinteitä menemällä mukaan kunnallis­politiikkaan. Ulko­ilmaleffateatteriin Café Engelin sisäpihalla on tehty tänä kesänä joitakin muutoksia. Katsomossa on aiempaa vähemmän paikkoja, ja ne kaikki on sijoitettu pöytien ääreen. Lippuja voi ostaa verkkokaupasta, ja kassalla toivotaan maksukortin käyttöä käteisen sijaan.

Kesäkino Engel (Aleksanterinkatu 26) su–ma klo 23. Liput 18 e.