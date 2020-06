Keikat

Kadi Vija Key Project. Levynjulkaisukeikka. Merikerho (Hanasaarenkatu 2) klo 19. Liput 6 e.

Suvilahti Summer: Ida Paul & Kalle Lindroth. Liput myydään pöytäkunnittain. Suvilahden tapahtumakenttä (Parrukatu 2–4) klo 18.30. Liput 19,90 e.

Muut menot

Ihana Itäsaaristo. Laivaristeily Helsingin itäsaaristoon ja Villingin huvila-alueen maisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähdöt Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 11.30 ja 14. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Itä-Helsingin kauniit kartanot. 30 km opastetulla pyöräilykierroksella kuullaan alueen vanhoista, yhä olemassa olevista kartanoista ja huviloista. Kesto n. 3,5 h. Liput Yoo-hoo! Toursin verkkokaupasta. Lähtö Puotilan metroasemalta (Puotilan metrotori 4, aseman uloskäynti) klo 16. Liput 35 e.

Stoa Goes Wild! Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja idän asukkaiden chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Vaellusiltamat. Metsätuokion iltamissa perehdytään retkeilyyn ja vaellukseen sekä kuullaan tarinoita reissuista kokeneen vaeltaja Ale Siikjärven johdolla. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 17–20. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Alvar Aalto -opastukset. Opastetut kierrokset Alvar Aallon ateljeessa ja kotitalossa. Kierroksille mahtuu enintään 9 henkilöä. Lippujen ennakko­varaukset verkkokaupasta (shop.alvar­aalto.fi). Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) ti–pe klo 18.30, la–su klo 14.30. Alvar Aallon kotitalo (Riihitie 20) ti–pe klo 17, la–su klo 13. Liput 10–25 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Clairen polvi (Ranska 1970). O: Eric Rohmer. S. Klo 19.15 Boogie Nights (USA 1997). O: Paul Thomas Anderson. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etu­onkäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kaupunkitanssit. Tapiolassa opetellaan sambaa ja Annantalolla jenkkaa. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Espoon kulttuurikeskuksen amfi (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19–19.45, Annantalon A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Viljelytalkoot. Yhteisöpuutarha on kaikille avoin paikka oppia viljelytaitoja, kasvattaa aitoa lähi- ja luomuruokaa sekä viihtyä inspiroivassa ympäristössä. Ohjaajana toimii viljelijä ja puutarha­pedagogi Janne Länsipuro. Annantalo, piha (Annankatu 30) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Lapsille

Kultavuori. Helsingin kaupungin talvipuutarha (Hammarskjöldintie 1) klo 11 ja 13. Vapaa pääsy.

EasySport-liikunta. Monipuolista lasten toiveiden mukaan toteutettavaa motorisia perustaitoja kehittävää harrasteliikuntaa. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 14–15. Vapaa pääsy.

Perheliikunta. Perheliikunnassa liikutaan ja leikitään koko perhe yhdessä. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 15–16. Vapaa pääsy.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle

harrastamiselle. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Eläintarhan skeittipuisto (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Päräyttävät pihapelit. Askarrellaan puuhakkaita pihapelejä ihan omilla säännöillä. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Elokuvat 30.6.

Aika jonka sain. K12. 104 min. Itis 2 klo 18.15. Itis 3 klo 19.30. Tennispalatsi Scape klo 14.15, 17.30. Tennispalatsi 3 klo 20.30. Tennispalatsi 9 klo 11.

Bad Boys for Life. K12. 124 min. Itis 5 klo 20.45. Tennispalatsi 9 klo 19.45.

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K12. 115 min. Kino Engel 1 klo 18. Tennispalatsi 12 klo 18.30.

Bombshell – hiljaisuuden rikkojat. K7. 109 min. Itis 8 klo 16.45. Tennispalatsi 14 klo 13.30.

Brahms: The Boy II. K16. 86 min. Itis Imax klo 20.30. Tennispalatsi Scape klo 21.15.

Call Me by Your Name. K12. 132 min. Riviera klo 20.30.

Color Out of Space. K16. 111 min. Tennispalatsi 10 klo 21.

Dunkirk. K16. 107 min. Tennispalatsi 2 klo 20.15.

Elämää kuoleman jälkeen. K7. 81 min. Itis 4 klo 16.30, 18.45. Tennispalatsi 13 klo 11.30, 14, 17.15.

Erämaan kutsu. K12. 100 min. Tennispalatsi 14 klo 16.15.

The Gentlemen. K16. 113 min. Itis 7 klo 17.15. Itis 8 klo 19.45. Tennispalatsi 5 klo 19.15. Tennispalatsi 7 klo 20.45. Tennispalatsi 11 klo 13, 16.30.

Helene. K7. 122 min. Tennispalatsi 10 klo 15.15.

Inception. K13. 148 min. Itis 2 klo 21. Tennispalatsi Scape klo 10.30.

Jojo Rabbit. K12. 109 min. Tennispalatsi 9 klo 13.45.

Joker. K16. 122 min. Tennispalatsi 12 klo 12.

Judy. K12. 118 min. Tennispalatsi 5 klo 12.

Jäähyväiset. S. 100 min. Cinema Orion klo 17.

Koiranpäivät. K7. 87 min. Tennispalatsi 9 klo 16.45. Tennispalatsi 12 klo 15.

The Lighthouse. K16. 109 min. Riviera klo 17.

Les Misérables. K16. 102 min. Kino Engel 2 klo 18.30. Tennispalatsi 14 klo 19.

Moonlight. K12. 111 min. Kesäkino Engel klo 23.

Mr. Jones. K12. 118 min. Tennispalatsi 11 klo 19.15.

Nuoren naisen muotokuva. K12. 119 min. Tennispalatsi 7 klo 12.15.

Parasite. K16. 131 min. Itis 7 klo 20. Itis 9 klo 16.15. Kino Engel 2 klo 21.30. Tennispalatsi 2 klo 17. Tennispalatsi 4 klo 13. Tennispalatsi 6 klo 20.

The Peanut Butter Falcon. K12. 97 min. Tennispalatsi 5 klo 15.

Pikku naisia. S. 135 min. Tennispalatsi 4 klo 16.30.

SamSam. K7. 79 min. Itis 2 klo 16. Itis 6 klo 17.45. Tennispalatsi 3 klo 10.45, 13.15, 15.45. Tennispalatsi 6 klo 17.45.

Se mieletön remppa. K-12. 90 min. Itis 3 klo 17. Itis 6 klo 20.15. Tennispalatsi 2 klo 14.30. Tennispalatsi 3 klo 18. Tennispalatsi 4 klo 19.45.

Star Wars: The Rise of Skywalker. K12. Itis 9 klo 19.15. Tennispalatsi 7 klo 16.

Taistelulähetit – 1917. K-16. 119 min. Tennispalatsi 13 klo 19.30.

Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä. K12. 130 min. Tennispalatsi 6 klo 11.15.

Weathering with You. K7. 104 min. Itis Imax klo 17.30. Kino Engel 1 klo 21. Tennispalatsi 8 klo 12.45, 15.30, 18.45.

