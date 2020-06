Keikat

Airi's. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Hillside & Matulah. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Muut menot

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Historian havinaa hautausmaalla. Opastuksella tutustutaan Vantaan Pyhän Laurin kirkon hautausmaan vanhaan osaan. Vantaa-Seura järjestää. Helsingin pitäjän kirkonkylä (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 17.30. Liput 5 ja 10 e.

Arkkitehtuurin helmi. Opastetulla kierroksella tutustutaan Kansallis­museon arkkitehtuuriin ja museon historiaan. Lähtö museon keskihallista. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) ke klo 15 ja 17 sekä la klo 15. Museon pääsymaksu 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Lähtö kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) ti–to klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Juhannustanssit (Ruotsi 1970). O: Arne Stivell. Klo 19 Varastetut ihmiset (USA 1956). O: Don Siegel. K12. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kaupunkitanssit. Malmilla opetellaan buggia, Vuosaaressa valssia. Tanssi­teatteri Tsuumi järjestää. Vuotalon edusta (Mosaiikkitori 2) klo 16–16.45, Ala-Malmin puisto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia nokipannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) ke ja la klo 13–16, su klo 13–15. Liput 10 ja 25 e. Perhelippu 60 e.

Brasilialaisen zoukin kesätanssit. Ei parinvaihtoa. Aluksi tanssiopetusta. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 17–20. Liput 5 ja 12 e.

Opastetut kierrokset Alvar Aallon ateljeessa ja kotitalossa. Ennakko­varaus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 15, 16 ja 17. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 16.30 ja 17.30. Liput 10–25 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13 (ensi-ilta). Liput 14 e.

Laidunvierailu. 4H:n kotieläinpihalla laitumelle mennään pienissä ryhmissä 15 minuutiksi kerrallaan. Vuorolipukkeet jaetaan 15 minuuttia ennen vierailun alkamista kotieläinpihan portilla. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 15.30–16.30. Vapaa pääsy.

Yöni liito-oravana. Koko perheen opastus Yöni liito-oravana -näyttelyyn. Sopii erityisesti 5–10-vuotiaille lapsille. Lähtö on Haltian näyttelykerroksen aulasta. Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa www.haltia.com/tapahtumat. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 10.30–11.15. Vapaa pääsy. Näyttelyn pääsymaksu 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Kesäpiha: Pop up Kukkis. Yhteisöllinen hävikkikukkapaja. Askarrellaan pieni oma kimppu gallerian leikkokukista ja pistokkaista. Suunnattu koko perheelle. Ohjaajana Terhi Jokiaho. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Elokuvat 1.7.

Aika jonka sain. K-12. Flamingo 3 klo 14.20. Flamingo 4 klo 18.15, 21. Itis 2 klo 18.15. Itis 9 klo 19.15. Kinopalatsi 9 klo 21.30. Tennispalatsi 2 klo 12, 15, 18. Tennispalatsi 11 klo 20. Uusi Omena Scape klo 17.30. Uusi Omena 4 klo 19.45.

Bad Boys for Life. K-12. Itis 5 klo 20.45. Tennispalatsi 7 klo 19.45.

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K-12. Kinopalatsi 10 klo 17.45.

Bombshell – hiljaisuuden rikkojat. K-7. Itis 7 klo 17.15. Kinopalatsi 4 klo 17.15.

Brahms: The Boy II. K-16. Flamingo 2 klo 20.30. Itis 2 klo 21. Kinopalatsi 9 klo 16.45, 19.15. Tennispalatsi 3 klo 21.15. Tennispalatsi 6 klo 16. Tennispalatsi 9 klo 18.15. Tennispalatsi 11 klo 11.45, 14.15. Uusi Omena 2 klo 20.

Cinema Paradiso. S. Flamingo klo 14. Kinopalatsi klo 16. Uusi Omenaklo 16.

Claire Darlingin viimeiset hullutukset. K-7. Kesäkino Engel klo 23.

Color Out of Space. K-16. Kino Engel 2 klo 21.30. Tennispalatsi 9 klo 21.

Dunkirk. K-16. 107 min. Tennispalatsi Scape klo 17.15.

Elämää kuoleman jälkeen. K-7. Flamingo 5 klo 15.40. Itis 3 klo 16.30. Itis 4 klo 19.45. Tennispalatsi 5 klo 14.30. Tennispalatsi 13 klo 10.45, 17. Uusi Omena Lounge klo 16.15.

Emma. S. Riviera klo 17.

Erityiset. K-12. Kinopalatsi 10 klo 21.

Erämaan kutsu. K-12. Flamingo 6 klo 17.45. Tennispalatsi 13 klo 13.45.

Eteenpäin. K-7. Flamingo 4 klo 15. Flamingo 5 klo 18. Itis 5 klo 18. Tennispalatsi 12 klo 11.15, 14.30, 17.45. Uusi Omena 6 klo 16.45.

The Gentlemen. K-16. Flamingo 5 klo 20.45. Tennispalatsi 4 klo 13.30, 16.45. Tennispalatsi 5 klo 21. Tennispalatsi 10 klo 19.15. Uusi Omena 7 klo 20.15.

The Grudge. K-16. Tennispalatsi klo 21.

Helene. K-7. Kinopalatsi 8 klo 17.

Inception. K-13. Tennispalatsi klo 10.30.

Jojo Rabbit. K-12. Kinopalatsi klo 21.45.

Joker. K-16. Tennispalatsi 9 klo 15.15.

Jäähyväiset. S. Kino Engel 1 klo 18.

Koiranpäivät. K-7. Tennispalatsi 7 klo 12.15.

Maryam. K-7. Kinopalatsi 2 klo 16.15. Kinopalatsi 7 klo 18, 20.45. Tennispalatsi 6 klo 13.

Les Misérables. K-16. Kinopalatsi 8 klo 20.15. Riviera klo 20.45.

Mr. Jones. K-12. Kino Tapiola klo 19.45. Tennispalatsi 14 klo 15.30, 19.30.

Once upon a time... in Hollywood. K-16. Tennispalatsi 9 klo 11.30.

Parasite. K-16. 131 min. Cinema Orion klo 19.30 (engl. tekstit). Itis 7 klo 20. Itis 9 klo 16.15. Kino Engel 2 klo 18.30. Kinopalatsi 5 klo 16.30. Kinopalatsi 6 klo 19.30. Tennispalatsi 2 klo 20.45. Tennispalatsi 5 klo 11.15. Tennispalatsi 11 klo 16.45. Uusi Omena 6 klo 19.30.

The Peanut Butter Falcon. K-12. Kinopalatsi 3 klo 18.15.

Peitelty totuus. K-12. Flamingo 2 klo 17. Itis 6 klo 20.15. Itis 8 klo 16.45. Kinopalatsi 1 klo 17.30, 20.30. Tennispalatsi Scape klo 14. Tennispalatsi 6 klo 18.30.

Pikku naisia. S. 135 min. Tennispalatsi 5 klo 17.45. Tennispalatsi 8 klo 12.30.

SamSam. K-7. Flamingo 1 klo 15.20. Flamingo 3 klo 17.15. Itis 2 klo 16. Itis 6 klo 17.45. Tennispalatsi 3 klo 11, 13.15, 16.30. Tennispalatsi 7 klo 14.45, 17.30. Uusi Omena 2 klo 17.15.

Se mieletön remppa. K-12. Flamingo 1 klo 17.30. Flamingo 2 klo 14.40. Flamingo 3 klo 19.30. Itis 4 klo 17. Itis 8 klo 19.45. Tennispalatsi 3 klo 18.45. Tennispalatsi 4 klo 19.45. Tennispalatsi 10 klo 13.30, 16.15. Uusi Omena 3 klo 19.15. Uusi Omena 7 klo 17.

Star Wars: Episodi V – Imperiumin vastaisku. K-12. Flamingo 1 klo 20. Tennispalatsi Scape klo 20.15. Uusi Omena Scape klo 20.30.

Star Wars: The Rise of Skywalker. K-12. Tennispalatsi 12 klo 20.30.

Taistelulähetit – 1917. K-16. Kinopalatsi 4 klo 20.

Weathering with You. K-7. Flamingo 6 klo 20.15. Itis Imax klo 17.30. Kino Engel 1 klo 21. Kino Tapiola klo 17.30. Tennispalatsi 8 klo 15.45, 19. Tennispalatsi 14 klo 12.45. Uusi Omena 4 klo 16.30.

