Konsertit

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Olli Pyylampi, urut. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Joy Regwan duo. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Anna-Kaarina. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Appiukko. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Hi-Fly Rangers. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kävelykierros Herttoniemessä ja Kivinokassa. Kierretään Herttoniemen siirtolapuutarha-alueella ja Kivinokan mökkialueen luonnossa. Kierroksella kuullaan tarinoita siirtolapuutarhan historiasta sekä tutustutaan myös Kulosaaren kartanon historiaan. Mukaan hyvät kengät. Kesto n. 2 h. Good Guide in Helsinki järjestää. Lähtö Kulosaaren kartanon parkkipaikalta (Kipparlahden silmukka) klo 17. Liput 10 e (käteisellä).

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Nopeasti satoa: Nopeat ja satoisat viljelykasvit ja idätys/versotus. Kaupunkiluontokeskuksen työpajassa syvennytään varautumisen eri taitoihin ja näkökulmiin. Luentosaliin mahtuu 40 henkeä. Ilmoittautuminen Facebook-sivun lomakkeella. Lapinlahden Lähde, Venetsia-rakennus (Lapinlahdenpolku 8) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Kesäliikuntaa ja -joogaa. Liikuntaa Lapinlahden puistossa. Tunneilla tehdään lempeitä liikesarjoja, ja osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Tapaaminen ohjaajan kanssa Lapinlahden sisäpihan portilla (kahvilan puoleinen piha) 5 min ennen joogan alkua. Omat matot mukaan, sää­varaus. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 11. Vapaa pääsy.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Oppaan vetämät yleisökierrokset ulkopuutarhaan lähtevät kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) ti–to klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Rikollisen tuho (USA 1954). O: Don Siegel. K16. Klo 19 The Shining – Hohto (Britannia/USA 1980). O: Stanley Kubrick. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kaupunkitanssit. Kauppatorilla opetellaan tangoa, Itäkeskuksessa humppaa. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 17.30–18.15, Stoan Aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna ti ja to–su klo 12–16, ke klo 12–19. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 16.30 ja 17.30. Liput 10 ja 20 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon koti­talossa. Kierrokselle mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 15, 16 ja 17. Liput 13 ja

25 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Sirkuseläinten vallankumous. Pukinmäen Taidekoulut, Fallkullan kotieläintila (Malminkaari 24) klo 18. Liput 5 e (käteisellä).

Laidunvierailu. 4H:n kotieläinpihalla laitumelle mennään pienissä ryhmissä 15 minuutiksi kerrallaan. Vuorolipukkeet jaetaan 15 minuuttia ennen vierailun alkamista kotieläinpihan portilla. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 15.30–16.30. Vapaa pääsy.

Tonttu ja olemassaolon arvoitus. Lapsiperheiden toiminnallisella seikkailukierroksella selvitetään kummallisesti käyttäytyvän tontun arvoitus. Kierros sopii 3–10-vuotiaille lapsille huoltajineen. Ennakkoilmoittautuminen Seurasaaren ulkomuseon nettisivuilla. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 11.30. Mu­seon pääsymaksu 8 ja 10 e. Lapset 4 e. Perhelippu 25 e.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Kontilla noudatetaan turvavälejä ja huolellista käsihygieniaa. Skeitti­kontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Pop up Kukkis. Yhteisöllinen hävikkikukkapaja. Askarrellaan pieni oma kimppu gallerian leikkokukista ja pistokkaista. Suunnattu koko perheelle. Ohjaajana Terhi Jokiaho. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Solukon sisällä. Työpajassa tutkitaan kasveja ja maalataan niistä abstrakteja teoksia. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Elokuvat 2.7.

Aika jonka sain. K-12. 104 min. Flamingo 3 klo 14.20. Flamingo 4 klo 18.15, 21. Itis 2 klo 18.15. Itis 3 klo 19.30. Kinopalatsi 9 klo 21.30. Tennispalatsi 2 klo 12, 15, 18. Tennispalatsi 7 klo 20. Uusi Omena Scape klo 17.30. Uusi Omena 4 klo 19.45.

Bad Boys for Life. K-12. 124 min. Flamingo 4 klo 15. Itis 5 klo 20.45. Tennispalatsi 11 klo 19.45.

La Belle époque – elämämme kaunein aika. K-12. 115 min. Kinopalatsi 10 klo 17.45.

Bombshell – hiljaisuuden rikkojat. K-7. 109 min. Itis 7 klo 17.15. Kinopalatsi 4 klo 17.15.

Brahms: The Boy II. K-16. 86 min. Flamingo 2 klo 20.30. Itis 2 klo 21. Kinopalatsi 9 klo 16.45, 19.15. Tennispalatsi 3 klo 21.15. Tennispalatsi 6 klo 16. Tennispalatsi 9 klo 18.15. Tennispalatsi 11 klo 11.45, 14.15. Uusi Omena 2 klo 20.

Color Out of Space. K-16. 111 min. Tennispalatsi 9 klo 21.

Dunkirk. K-16. 107 min. Tennispalatsi 10 klo 10.30.

Elämää kuoleman jälkeen. K-7. 81 min. Flamingo 5 klo 15.40. Itis 4 klo 16.30, 18.45. Tennispalatsi 5 klo 14.30. Tennispalatsi 13 klo 10.45, 17. Uusi Omena 3 klo 16.15.

Emma. S. 125 min. Kino Engel 1 klo 18.

Erityiset. K-12. 114 min. Kinopalatsi 10 klo 21.

Erämaan kutsu. K-12. 100 min. Flamingo 6 klo 16.45. Tennispalatsi 13 klo 13.45.

Eteenpäin. K-7. 103 min. Flamingo 5 klo 18. Flamingo 6 klo 14. Itis 5 klo 18. Tennispalatsi 12 klo 11.15, 14.30, 17.45. Uusi Omena 6 klo 16.45.

Fabiennen muistelmat. S. 107 min. Kino Engel 2 klo 18.30.

Funeral Parade of Roses. K-16. 105 min. Cinema Orion klo 19.15.

The Gentlemen. K-16. 113 min. Flamingo 5 klo 20.45. Itis 9 klo 19.15. Tennispalatsi 4 klo 13.30, 16.45. Tennispalatsi 5 klo 21. Tennispalatsi 10 klo 19.15. Uusi Omena Lounge klo 20.15.

The Grudge. K-16. 94 min. Tennispalatsi 13 klo 21.

Helene. K-7. 122 min. Kinopalatsi 8 klo 17.

If Beale Street Could Talk. K-12. 119 min. Kesäkino Engel klo 23.

Inception. K-13. 148 min. Flamingo 1 klo 20. Tennispalatsi Scape klo 20.15. Uusi Omena Scape klo 20.30.

Jojo Rabbit. K-12. 109 min. Kinopalatsi 3 klo 21.45.

Joker. K-16. 122 min. Tennispalatsi 9 klo 15.15.

Judy. K-12. 118 min. Kinopalatsi 6 klo 16.

Koiranpäivät. K-7. 87 min. Tennispalatsi 7 klo 12.15.

Maryam. K-7. 104 min. Kinopalatsi 2 klo 16.15. Kinopalatsi 7 klo 18, 20.45. Tennispalatsi 6 klo 13. Tennispalatsi 11 klo 16.45.

Les Misérables. K-16. 102 min. Kinopalatsi 6 klo 19.30.

Mr. Jones. K-12. 118 min. Cinema Orion klo 16.45. Tennispalatsi 14 klo 15.30, 19.30.

Once upon a time... in Hollywood. K-16. 162 min. Tennispalatsi 9 klo 11.30.

Parasite. K-16. 131 min. Itis 7 klo 20. Itis 9 klo 16.15. Kino Engel 2 klo 21.30. Kinopalatsi 2 klo 19. Kinopalatsi 5 klo 16.30. Riviera klo 17 (engl. tekstit). Tennispalatsi 2 klo 20.45. Tennispalatsi 5 klo 11.15. Uusi Omena Lounge klo 16. Uusi Omena 6 klo 19.30.

The Peanut Butter Falcon. K-12. 97 min. Kinopalatsi 3 klo 18.15.

Peitelty totuus. K-12. 127 min. Flamingo 2 klo 17. Itis 6 klo 20.15. Itis 8 klo 16.45. Kinopalatsi 1 klo 17.30, 20.30. Tennispalatsi Scape klo 14. Tennispalatsi 6 klo 18.30. Uusi Omena 3 klo 19.15.

Pikku naisia. S. 135 min. Tennispalatsi 5 klo 17.45. Tennispalatsi 8 klo 12.30.

SamSam. K-7. 79 min. Flamingo 1 klo 15.20. Flamingo 3 klo 17.15. Itis 2 klo 16. Itis 6 klo 17.45. Tennispalatsi 3 klo 11, 13.15, 16.30. Tennispalatsi 7 klo 14.45, 17.30. Uusi Omena 2 klo 17.15.

Se mieletön remppa. K-12. 90 min. Flamingo 1 klo 17.30. Flamingo 2 klo 14.40. Flamingo 3 klo 19.30. Itis 3 klo 17. Itis 8 klo 19.45. Tennispalatsi 3 klo 18.45. Tennispalatsi 4 klo 19.45. Tennispalatsi 10 klo 13.30, 16.15. Uusi Omena 7 klo 17, 20.45.

Snowpiercer. K-16. 126 min. Riviera klo 20.45.

Star Wars: Episodi V – Imperiumin vastaisku. K-12. 127 min. Tennispalatsi Scape klo 17.15.

Star Wars: The Rise of Skywalker. K-12. 141 min. Tennispalatsi 12 klo 20.30.

Taistelulähetit – 1917. K-16. 119 min. Kinopalatsi 4 klo 20.

Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä. K-12. 130 min. Kinopalatsi 8 klo 20.15.

Weathering with You. K-7. 104 min. Cinema Orion klo 14. Flamingo 6 klo 19.15. Itis Imax klo 17.30. Kino Engel 1 klo 21. Tennispalatsi 8 klo 15.45, 19. Tennispalatsi 14 klo 12.45. Uusi Omena 4 klo 16.30.

