Sunnuntai 5.7.

Suvisunnuntain iltamusiikki. Laura Vihreäpuu ja Päivi Vesalainen, cembalo. Händelin, Schaffrathin, Müthelin ja W.F. Bachin musiikkia. Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy.

Latin Azz. Jazzia ja mamboa. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 18. Liput 7 e.

Kallion kotiseutumatkailu -viikko 5.–9.7. Klo 15.30 Miehen tie -kävelykierros esittelee Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä -elokuvan kuvauspaikkoja. Kallion kävelyfestivaali järjestää. Opas käyttää äänenvahvistinta. Kierrokselle on rajoitettu osanottajamäärä. Lähtöpaikka kerrotaan ilmoittautuneille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: kallion.kavelyt@gmail.com. Liput 5 e.

Maatilapuodin suvipäivät 3.–5.7. Maatilapuodin 27-vuotisjuhlissa on ohjelmaa koko perheelle. Klo 13, 15 ja 17 Taikuri Keke Pulliainen. Traktoriajelua, poniratsastusta, kasvomaalausta, satupolku, kummituslabyrintti, käsityökojuja ja kirpputori. Seppä takoo aitan pihalla. Kirkkonummen VPK paikalla. Maatilapuoti (Eestinkyläntie 316, Kirkkonummi) klo 12–20. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 14.30 Love Story (USA 1970). O: Arthur Hiller. K12. Ei tekstitystä. Klo 16.45 Rikollisen tuho (USA 1954). O: Don Siegel. K16. Klo 18.30 Hämähäkin juoni (Italia 1970). O: Bernardo Bertolucci. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Ukko-Pekka 3.–5.7. Höyryveturi Ukko-Pekka kulkee Helsingin seudulla. Junalla voi tehdä edestakaisen matkan lähelle tai kauemmas. Lisätiedot ja aikataulut osoitteessa hoyryjuna.weebly.com/tulevat-junamatkat. Matkaliput 10–30 e.

Avoimet puutarhat. Ympäri Suomen avataan sadoittain puutarhoja vierailijoille klo 12–17. Avoinna mm. Siskon puutarha (Keltanotie 14), Puolarmaarin ryhmäpuutarha (Kimalaisenpolku, Espoo), Hermannin yhteisöviljelmä (Hermannin puisto, Eläinlääkärinkatu 5) ja Ruskeasuon siirtolapuutarha (Nauvontie 1). Puutarhoihin voi tutustua myös virtuaalisesti. Lisätietoja: www.avoimetpuutarhat.fi. Vapaa pääsy.

Bewen parkkikirppis. Myynti autoista. Myyntipaikka 30 e. Eastonin parkkipaikka (Kauppakartanonkatu 3) klo 9–15. Vapaa pääsy.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Stoa Goes Wild! Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarj­oaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja idän asukkaiden chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Puutarhakierros Annalan puutarhassa. Oppaana Anu Ranta. Kierros lähtee huvilan edestä. Annalan huvila (Waseniuksen puistotie 1) klo 13. Vapaa pääsy.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia nokipannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) ke ja la klo 13–16, su klo 13–15. Liput 10 ja 25 e. Perhelippu 60 e.

Lapinlahden Lähteen historiakierros. Opastetulla kierroksella tutustutaan Lapinlahden entisen sairaalan historiaan: tarinoita sairaalan, psykiatrisen hoidon sekä alueen historiasta. Kokoontuminen Kahvila Lähteellä. Oppaana toimii Risto Ruuth. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 14. Liput 12 e.

Håkansbölen kartanon opastukset. Armas Lindgrenin suunnitteleman Håkansbölen jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään pandemian vuoksi puistossa, ja kierroksilla pidetään huoli riittävistä turvaväleistä. La–su klo 11.15 ja 14.15 Hakkapeliittoja, aseita salakuljettava kartanonherra ja rouvainsalongin ruumiin arvoitus – tosielämän tarinoita kartanolta 1500-luvulta nykypäivään -opastus, klo 12.30 Yrttejä, lepakoita, kreivitär puutarhurina ja herraskartanon tyttäret torikauppiaina sekä klo 15.30 Runebergeistä Ellen Thesleffiin – runoilijat ja naistaiteilijat kartanon historiassa. Alakerrassa olevaan kartanon historiaa esittelevään näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti, rajoitettu määrä vierailijoita kerrallaan. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) la–su klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-vuotiaille.

Huvilamuseo Villa Rulludd. Huvilassa esillä entisajan espoolaista huvilaelämä. Villa Rulludd on esimerkki koko Uudenmaan rannikon varhaisesta huvila-arkkitehtuurista. Samalla huvila ympäristöineen on yli sadan vuoden matka Kihlmanin kulttuurisuvun kesiin – rikkaaseen ja värikkääseen huvilaelämään. Villa Rulludd (Rullaniementie 15, Espoo) klo 11–15. Vapaa pääsy.

Sea Life. Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa, mm. haikaloja, trooppisia kaloja ja merihevosia. Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) avoinna päivittäin klo 10–17. Liput 16,50 e. Lapset 13,50 e. Sunnuntailippu 12,50 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Suunnattu yli 3-vuotiaille. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13 ja 15. Liput 14 e.

Sirkuseläinten vallankumous. teatteriesitys sopii koko perheelle. Pukinmäen Taidekoulut, Fallkullan kotieläintila (Malminkaari 24) klo 16..Liput 5 e (käteisellä).

Tonttu ja olemassaolon arvoitus. Lapsiperheiden toiminnallisella seikkailukierroksella selvitetään kummallisesti käyttäytyvän tontun arvoitus. Kierros sopii 3–10-vuotiaille lapsille huoltajineen. Ennakkoilmoittautuminen Seurasaaren ulkomuseon nettisivuilla: www.kansallismuseo.fi/fi/seurasaarenulkomuseo#tapahtumat. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 11.30. Museon pääsymaksu 8 ja 10 e. Lapset 4 e. Perhelippu 25 e.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittioppaan voi hakea museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Maanantai 6.7.

Lallukan pihasoitto. Sanat ja Sävel: Iiro Rantala, piano, ja Lotta Kuusisto, kertoja. Lisäksi kuvanveistäjä Kari Cavén esittelee yhden teoksensa. Konserttiin on myynnissä 50 lippua. Katsomossa on turvavälit. Taiteilijakoti Lallukka, sisäpiha (Apollonkatu 13) klo 18. Liput 30 e.

Reiska Laine & Friends feat. Sanni Orasmaa. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

J.J. Plays Cale. Jani Jalkanen trio soittaa JJ Cale tuotantoa. Paikkoja rajoitetusti. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Pinehill Sound Cruise. Dj:t Lazor ja Ceejay. Pinehill Terrace (Mäntymäki 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Kallion kotiseutumatkailu -viikko 5.–9.7. Klo 18 Jäljet johtavat sylttytehtaalle -kävelykierros esittelee salatiedettä ja outoja tarinoita Kallion kulmilta. Kallion kävelyfestivaali järjestää. Opas käyttää äänenvahvistinta. Kierrokselle on rajoitettu osanottajamäärä. Lähtöpaikka kerrotaan ilmoittautuneille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: kallion.kavelyt@gmail.com. Liput 5 e.

Kaupunkitanssit Kannelmäessä. Opetellaan sambaa. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Sitratori (Klaneettitie 5) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Itäkeskuksessa. Opetellaan hidasta valssia. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Stoa, Aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Taidehistoriallinen kävelykierros – Ylioppilastalot. Kävelykierros esittelee Helsingin yliopiston historiaa, arkkitehtuuria, taidekokoelmia ja tilankäyttöä. Omatoimikierroksen apuna ovat lyhyet opastetut videot ja selostetut kartat, jotka julkaistaan verkossa: kavelykierrokset.wordpress.com. Vapaa pääsy.

Ihana Itäsaaristo. Laivaristeily Helsingin itäsaaristoon ja Villingin huvila-alueen maisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Laivalla kahvila, saaristoterassit ja ravintola. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähdöt Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 11.30 ja 14. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Iltaristeily Itäsaaristoon. Doris-laivan risteilyllä tutustutaan saaristomaisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Laivalla kahvila, saaristoterassit ja ravintola. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähtö Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 19. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Lapsille

Linnanmäki. Uusittu Panoraama-näköalatorni avataan vasta myöhemmin kesäkaudella. Puistossa kiertää Rolle-pelle ja kaksi kaveria opastamassa ja hauskuuttamassa kävijöitä. Puistoon otetaan sisään rajattu määrä asiakkaita. Lisäksi korostetaan turvaetäisyyksiä ja lisätään käsienpesupaikkoja. Rannekkeet suositellaan ostamaan ennakkoon. Linnanmäki (Tivolikuja 1) on avoinna päivittäin klo 11–21. Vapaa pääsy huvipuiston alueelle. Rannekkeet 39–42 e.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Kesällä pidetään erilaisia työpajoja, joihin on ennakkoilmoittautuminen. Kontilla noudatetaan turvavälejä ja huolellista käsihygieniaa. Skeittikontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Superpuu, Pellolta avaruuteen, Aivot narikasta!, Heureka-klassikot, Sähkölä Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Ulkona avoinna tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su klo 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon lippukaupasta.

