Konsertit

Stadin Juhlaorkesteri. Annantalo (Annankatu 30) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Roots Tuesday with Vesa Haaja. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Juha Peltomaa. Trubaduuri Juha Peltomaa esittää Eino Leinon runoja. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 11.30. Vapaa pääsy.

Kadi Vija Key Project. Levynjulkaisukeikka. Merikerho (Hanasaarenkatu 2) klo 19. Liput 6 e.

Muut menot

Iltaristeily Itäsaaristoon. Doris-laivan risteilyllä tutustutaan saaristomaisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Laivalla kahvila, saaristoterassit ja ravintola. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähtö Kauppa­torin Vanhalta Kauppahallilta klo 19. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Audio-opastus Uspenskin katedraaliin. Omatoimikierros Suomen ortodoksisen kirkon pääpyhäkköön älypuhelimen avulla. Opastuksessa kerrotaan yli 150-vuotiaan katedraalin historiasta, esineistä, kirkkorakennuksen käytöstä jumalanpalveluselämässä sekä ortodoksisuudesta yleensä. Palveluun pääsee QR-koodilla tai opastuksen verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät katedraalista. Uspenskin katedraali (Kanavakatu 1) on avoinna ti–ke ja pe klo 10–15, to klo 12–17, su klo 12–15. Vapaa pääsy.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Ainolan kotimuseon puutarhaopastus. Kierroksella tutustutaan Ainolan kesän puutarhaan. Lähtö museon portilta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 15. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Jean ja Aino Sibeliuksen Ainola. Ainolan yleisopastus. Lähtö huvilan edustalta, yläpihalta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 14. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Röster från pestens år. Ruotsinkielinen äänikävely syksyssä 1710. Omatoimikävelyllä matkataan aikakauteen, jolloin Helsinkiä piinasi rutto. Opastus kuunnellaan älypuhelimesta ilmaisella sovelluksella "Echoes interactive sound walks". Kierros alkaa Vanhasta kirkkopuiston Bulevardin portilta. Vapaa pääsy.

Kallion kotiseutumatkailu -viikko 5.–9.7. Klo 15 Kenen katu -kävelykierros esittelee Kallion kadunnimiä. Kallion kävelyfestivaali järjestää. Opas käyttää äänenvahvistinta. Kierrokselle on rajoitettu osanottajamäärä. Lähtö­paikka kerrotaan ilmoittautuneille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

kallion.kavelyt@gmail.com. Liput 5 e.

Uusix goes Hakaniemen kauppahalli 2.7.–22.8. Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikön Uusix-verstaiden pop up -kauppa hallin myyntipaikalla 30. Hakaniemen kauppa­halli (Hämeentie 1 A) ti–pe klo 10–16, la klo 10–14. Vapaa pääsy.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Oppaan vetämät yleisökierrokset suuntautuvat ulko­puutarhaan ja ne lähtevät kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Kierrosten osallistujamäärä on rajattu 15 henkilöön. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) ti–to klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna ti ja to–su klo 12–16, ke klo 12–19. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Rikosten satama (USA 1958). O: Don Siegel. K16. Tekstitys ruotsiksi. Klo 19 Do the Right Thing – Kuuma päivä (USA 1989). O: Spike Lee. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kaupunkitanssit. Seurasaaressa opetellaan polkkaa, Annantalolla kävelyhumppaa. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Annantalon A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.15, Seurasaaren juhlakenttä (Seurasaarentie) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Lapsille

Sirkuseläinten vallankumous. Pukinmäen Taidekoulut, Fallkullan kotieläintila (Malminkaari 24) klo 16. Liput 5 e (käteisellä).

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Skeittikontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Pop up Kukkis. Yhteisöllinen hävikkikukkapaja. Askarrellaan pieni oma kimppu gallerian leikkokukista ja pistokkaista. Suunnattu koko perheelle. Ohjaajana Terhi Jokiaho. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Kasvimuotokuvia. Työpajassa rakennetaan hahmoja kesäpihan aineksista. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

