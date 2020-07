Keikat

20 000 Hz & Mummin Kullat. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21.30. Liput 7 e.

Uncle John Band. Storyville, puisto­terassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Oulunkylän Seurahuone Band. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Ironwire. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Kauriinmetsästäjät. G Livelab (Yrjön­katu 3) klo 19. Liput 23 e.

Teatteri

Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee. Ylioppilasteatteri, Mustikkamaan kesäteatteri (Mustikkamaankuja) klo 19 (ensi-ilta, lm). Liput 10, 14 ja 20 e. Tukilippu 25 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Do the Right Thing – Kuuma päivä (USA 1989). O: Spike Lee. K16. Klo 19.30 Dead Zone – Viimeinen yhteys (USA 1983). O: David Cronenberg. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kaupunkitanssit Vuosaaressa. Opetellaan foksia. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Vuotalo, edusta (Mosaiikkitori 2) klo 16. Vapaa pääsy.

Helsinki Cup 6.–11.7. Juniorijalkapalloiluturnausta pelataan 35 eri sarjassa ja 15 kenttäalueella Helsingissä. Pelejä mm. Kallion Brahenkentällä, Käpylässä, Talissa, Tapiolan urheilupuistossa, Tapulikaupungissa, Töölössä ja Vuosaaressa klo 9–20. Otteluohjelma osoitteessa helsinkicup.torneopal.fi. Vapaa pääsy.

Kävelykierros Laajasalon Tullisaaren puistossa. Tutustutaan Tullisaaren kulttuurimaisemaan, Aino Acktén huvilaan ja kuullaan tarinoita alueen historiasta. Kierros päättyy Pyyn saareen. Kesto noin 2 tuntia. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö Aino Acktén huvilan parkkipaikalta (Henrik Borgströmintie) klo 18. Liput 10 e (käteisellä).

Arkkitehtuurin helmi. Opastetulla kierroksella tutustutaan Kansallismuseon arkkitehtuuriin ja museon historiaan. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Lähtö museon keskihallista. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) ke klo 15 ja 17 sekä la klo 15. Museon pääsymaksu 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Kallion kotiseutumatkailu -viikko 5.–9.7. Klo 18 Paskatornin kautta Kallion rajalle -kävelykierros. Kallion kävelyfestivaali järjestää. Kierrokselle on rajoitettu osanottajamäärä. Lähtöpaikka kerrotaan ilmoittautuneille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: kallion.kavelyt@gmail.com. Liput 5 e.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Audio-opastus Uspenskin katedraaliin. Omatoimikierros Suomen ortodoksisen kirkon pääpyhäkköön älypuhelimen avulla. Opastuksessa kerrotaan yli 150-vuotiaan katedraalin historiasta, esineistä, kirkkorakennuksen käytöstä jumalanpalveluselämässä sekä ortodoksisuudesta yleensä. Palveluun pääsee QR-koodilla tai opastuksen verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät katedraalista. Opastuksen kesto on noin 30 minuuttia. Uspenskin katedraali (Kanavakatu 1) on avoinna ti–ke ja pe klo 10–15, to klo 12–17, su klo 12–15. Vapaa pääsy.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvi­tieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Oppaan vetämät yleisökierrokset suuntautuvat ulkopuutarhaan ja ne lähtevät kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Kierrosten osallistujamäärä on rajattu 15 henkilöön. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) ti–to klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan opastettu kierros. Linnoitusalueella toteutettavalla kävelykierroksella kuullaan linnoituksen historiasta ja nykypäivästä. Kierroksella tutustutaan päänähtävyyksiin kuten Suureen Linnanpihaan ja aikoinaan maailman suurimpaan kuivatelakkaan. Kierros toteutetaan ottaen huomioon ohjeet koronatartuntojen välttämiseksi. Ehrensvärd-seura järjestää. Lähtö Suomenlinnakeskuksesta (Suomenlinna C 74) klo 14. Liput 11 e, lapset 4 e.

Ainolan kotimuseon arkkitehtuuri­opastus. Kierroksella tutustutaan Ainolan arkkitehtuuriin. Lähtö museon yläpihalta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 13. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Sea Life. Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa, mm. haikaloja, trooppisia kaloja ja merihevosia. Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) avoinna päivittäin klo 10–17. Liput 16,50 e. Lapset 13,50 e. Sunnuntailippu 12,50 e. Perhelippu 55 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Sirkuseläinten vallankumous. Pukinmäen Taidekoulut, Fallkullan kotieläintila (Malminkaari 24) klo 18. Liput 5 e (käteisellä).

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Kesällä pidetään erilaisia työpajoja, joihin on ennakkoilmoittautuminen. Kontilla noudatetaan turvavälejä ja huolellista käsihygieniaa. Skeitti­kontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa