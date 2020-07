Tänään ja huomenna järjestettävässä taide- ja hyvinvointitapahtumassa Lapinlahti Loves art and life ­Lapinlahden taiteilijat ja hyvinvointialan toimijat esittelevät toimintaansa. Ohjelmassa on avoimia ovia, infopisteitä, elävää musiikkia, opastettuja kierroksia, taidetyöpajoja, palautumis- ja rentoutumistuokioita, satuhetkiä ja taidenäyttely. Päärakennuksen auditoriossa jaetaan maalaustarvikkeita, ja ilmaista taideohjausta on saatavilla. Tapahtumassa osallistutaan myös suureen maalaustapahtumaan, ja teoksista kootaan viikonloppunäyttely Lapinlahden auditorioon.Lapinlahden vanha sairaala (Lapinlahdentie) pe–la klo 10.30–16. Vapaa pääsy.