Keikat

Sami Saari & Jazzpojat, Jallukka All Stars. Tsemii Stadi -konserttisarjaa. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 19.30. Liput 20 e.

Topi Saha. Keikalle myydään vain kolmannes normaalista lippumäärästä. Istumapaikat pöytien ääressä. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 12 e.

Jimmy Cola. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Happoradio. Bändin tuhannes keikka. Tapahtumaan myydään vain sata lippua. Keikalla on istumapaikat, jotka täytetään saapumisjärjestyksessä. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 21. Liput 28,50 e.

Ursus Factory. Ufon Laulukerho. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Tulipää. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Nina Kaitaranta. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Risto solo. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 24 e.

Wil & Konsta. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 21. Liput 10 e.

Terracegigs: Black Dukes. Hard Rock Cafe, terassi (Aleksanterinkatu 21) klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri

Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee. Ylioppilasteatteri, Mustikkamaan kesäteatteri (Mustikkamaankuja) klo 19. Liput 10, 14 ja 20 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Love Story (USA 1970). O: Arthur Hiller. K12. Ei tekstitystä. Klo 19.15 Magnolia (USA 1999). O: Paul Thomas Anderson. K12. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Audio-opastus Uspenskin katedraaliin. Omatoimikierros Suomen ortodoksisen kirkon pääpyhäkköön älypuhelimen avulla. Opastuksessa kerrotaan yli 150-vuotiaan katedraalin historiasta, esineistä, kirkkorakennuksen käytöstä jumalanpalveluselämässä sekä ortodoksisuudesta yleensä. Palveluun pääsee QR-koodilla tai opastuksen verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät katedraalista. Opastuksen kesto on noin 30 minuuttia. Uspenskin katedraali (Kanavakatu 1) on avoinna ti–ke ja pe klo 10–15, to klo 12–17, su klo 12–15. Vapaa pääsy.

Kuvataiteen päivä. Maalaustapahtuma museon ulkotilassa ja pihapiirissä. Aiheena on Ulkoilmamaalarit työssään, eli tapahtumassa maalataan ja piirretään toisia osallistujia. Demo klo 11.15. Ohjaajana Olga Veselovskaja. Mukaan omat välineet. Suomen Akvarellitaiteen yhdistys järjestää. Gallen-Kallelan museo Tarvaspää (Gallen-Kallelan tie 27, Espoo) klo 11–14. Vapaa pääsy. Museoon normaalit pääsyliput.

Suuri maalaustapahtuma. Omatoimitapahtumassa tehdään ilmailutaidetta, jota voi julkaista somessa tunnisteilla #maalaustapahtuma #ilmailumuseo. Mukaan omat piirustus- tai maalausvälineeet. Suomen Ilmailumuseo (Karhumäentie 12, Vantaa) klo 10–20. Museon pääsymaksu 10 e. 7–17-vuotiaat ja eläkeläiset 7 e. Vapaa pääsy alle 7-v. Helsinki Cup 6.–11.7. Juniorijalkapalloiluturnausta pelataan 35 eri sarjassa ja 15 kenttäalueella Helsingissä. Pelejä mm. Brahenkentällä, Käpylässä, Talissa, Tapiolan urheilupuistossa, Tapulikaupungissa, Töölössä ja Vuosaaressa klo 9–20. Otteluohjelma osoitteessa helsinkicup.torneopal.fi. Vapaa pääsy.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaari, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Laivassa on kahvila anniskeluoikeuksin, suuri aurinkokansi ja sisätilat, joissa on tilaa huolehtia turvaväleistä. Reitti­selostus kaiuttimista. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 12.50 ja 25 e. Vapaa pääsy alle 6-v.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Superpuu, Pellolta avaruuteen, Aivot narikasta!, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaario­elokuvia päivittäin. Ulkona avoinna tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su klo 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon lippukaupasta.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 15 ja 17. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Laguuni. Kelluvassa vesipuistossa on 50 metriä pitkä esterata, jossa kävijä seikkailee puhallettavien osien, kuten trampoliinien ja vesiliukumäkien, läpi. Vesipuisto sopii kaikille uimataitoisille yli 6-vuotiaille. Lippuja voi varata Laguunin verkkosivuilta. Vesiurheilukeskus Laguuni (Keilalahdentie 8, Espoo) on avoinna päivittäin klo 10–22. Tuntilippu 12 e.

Tonttu ja olemassaolon arvoitus. Lapsiperheiden toiminnallisella seikkailukierroksella selvitetään kummallisesti käyttäytyvän tontun arvoitus. Kierros sopii 3–10-vuotiaille lapsille huoltajineen. Ennakkoilmoittautuminen Seurasaaren ulkomuseon nettisivuilla. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 11.30. Mu­seon pääsymaksu 8 ja 10 e. Lapset 4 e. Perhelippu 25 e.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Kesällä pidetään erilaisia työ­pajoja, joihin on ennakkoilmoittautuminen. Kontilla noudatetaan turvavälejä ja huolellista käsihygieniaa. Skeittikontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

