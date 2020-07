Keikat

Tuomari Nurmio, Dirty Harri's Brass Band. Tsemii Stadi -konserttisarjaa. Allas Sea Pool (Ksatajanokanlaituri 2) klo 19.30. Liput 25 e.

Nelma U. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 19. Vapaa pääsy.

Mari Rantasila. Keikalle myydään vain kolmannes normaalista lippumäärästä. Istumapaikat pöytien ääressä, myös pöytiintarjoilua. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 15 e.

Socks and Ballerinas. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Last Religion. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Olli Antonio & Sauli. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 21. Liput 10 e.

Klubit

Discolauantai. Dj Juza. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 17. Vapaa pääsy.

Club Tyyni. Dj-kollektiivi SLS. Kahvila Tyyni (Helsinginkatu 56) klo 18–24. Vapaa pääsy.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Rikosten satama (USA 1958). O: Don Siegel. K16. Klo 17 Hämähäkin juoni (Italia 1970). O: Bernardo Bertolucci. K16. Klo 19.15 Midsommar – Loputon yö (Ruotsi/USA 2019). O: Ari Aster. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Leppävaaran luonto tutuksi. Retkellä tutustutaan Leppävaaran alueen luontokohteisiin ja hieman historiaankin. Reitin pituus noin 3,5 km. Muistathan pitää retkellä 1–2 metrin turvavälin muihin retkeilijöihin. Ennakkoilmoittautuminen retkelle viimeistään 9.7. (espoo.fi/luontoretket). Lähtö Ratsutorilta (Leppävaarankatu 3, Espoo) klo 10. Vapaa pääsy.

Helsinki Cup 6.–11.7. Juniorijalkapalloiluturnauksen finaali käydään Töölön pallokentällä klo 9–18.15. Otteluohjelma osoitteessa helsinkicup.torneopal.fi. Liput 10 e. Lapset 5 e.

Yhdessä Maisemassa. Videoituja, paikkasidonnaisia tanssiesityksiä, joissa tanssijat luovat liikettä maisemasta ja luonnosta inspiroituen. Esitys koetaan oman kännykän tai muun älylaitteen kautta seitsemällä ulkoilualueella ympäri Helsinkiä: Kaivopuistossa, Arabianrannassa, Keskuspuistossa, Seurasaaressa, Herttoniemen kartanon puistossa, Aurinkolahdessa ja Töölönlahdella. Esitysmateriaalit ja ohjeet löytyvät verkkosivuilta: yhdessamaisemassa.com. Vapaa pääsy.

Arkkitehtuurin helmi. Opastetulla kierroksella tutustutaan Kansallismuseon arkkitehtuuriin ja museon historiaan. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Lähtö museon keskihallista. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) suomeksi ke klo 15 ja 17 sekä la klo 15, englanniksi klo 13. Museon pääsymaksu 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Teawalk. Kierretään neljässä erilaisessa teehuoneessa klo 12–16. Kävely päättyy Salutorgetiin jossa nautitaan klassinen iltapäivätee. Ilmoittautuminen: jarkko@myllykangas.fi tai p. 050 564 6979. Liput 50 e.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Oppaan vetämät yleisökierrokset suuntautuvat ulkopuutarhaan ja ne lähtevät kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Kierrosten osallistujamäärä on rajattu 15 henkilöön. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Uusix goes Hakaniemen kauppahalli 2.7.–22.8. Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikön Uusix-verstaiden pop up -kauppa hallin myyntipaikalla 30. Myynnissä pääosin kierrätysmateriaaleista valmistettuja uutuustuotteita sekä kierrätysdesignia. Hakaniemen kauppahalli (Hämeentie 1 A) tla klo 10–14. Vapaa pääsy.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Laivassa on kahvila anniskeluoikeuksin, suuri aurinkokansi ja sisätilat, joissa on tilaa huolehtia turvaväleistä. Reittiselostus kaiuttimista. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Kulttuurin kirjoa Kalliossa -kävelykierros. Kierroksella kävellään Kallion kortteleissa kiinnostuksen kohteina kirjasto, koulut, kirkko ja kappeli, kapakat, kirpputorit sekä kulttuurilaitokset. Noin 1,5 tuntia kestävä, noin kahden kilometrin mittainen kävelykierros päättyy Työväenopiston pihaan. Oppaana Soili Poikonen. Ilmottautuminen kulttuuriverkostopj@gmail.com. Osallistujamäärä 25 henkilöä. Kallion kirjasto, edusta (Viides linja 11) klo 10. Vapaa pääsy.

Lapinlahti loves art and life -taide- ja hyvinvointitapahtuma. Lapinlahti loves art and life -tapahtumassa Lapinlahden taitelijat ja hyvinvointialan toimijat esittelevät toimintaansa. Ohjelmassa on avoimia ovia, infopisteitä, elävää musiikkia, opastettuja kierroksia, taidetyöpajoja, palautumis- ja rentoutumistuokioita, satuhetkiä ja taidenäyttely. Päärakennuksen auditoriossa jaetaan maalaustarvikkeita, ja ilmaista taideohjausta on saatavilla. Tapahtumassa osallistutaan myös suuren maalauspäivään, ja kootaan viikonloppunäyttely Lapinlahden auditorioon. Lapinlahden sairaala (Lapinlahdentie) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Håkansbölen kartanon opastukset. Armas Lindgrenin suunnitteleman Håkansbölen jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään pandemian vuoksi puistossa, ja kierroksilla pidetään huoli riittävistä turvaväleistä. La–su klo 11.15 ja 14.15 Hakkapeliittoja, aseita salakuljettava kartanonherra ja rouvainsalongin ruumiin arvoitus – tosielämän tarinoita kartanolta 1500-luvulta nykypäivään -opastus, klo 12.30 Yrttejä, lepakoita, kreivitär puutarhurina ja herraskartanon tyttäret torikauppiaina sekä klo 15.30 Runebergeistä Ellen Thesleffiin – runoilijat ja naistaiteilijat kartanon historiassa. Alakerrassa olevaan kartanon historiaa esittelevään näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti, rajoitettu määrä vierailijoita kerrallaan. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) la–su klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-vuotiaille.

Nuuksion poropuisto. Puistossa voi syöttää poroja jäkälällä sekä nauttia nokipannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) ke ja la klo 13–16, su klo 13–15. Liput 10 ja 25 e. Perhelippu 60 e.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 13.30 ja 14.30. Liput 10 ja 20 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon koti­talossa. Kierrokselle mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 12, 13 ja 14. Liput 13 ja 25 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13 ja 15. Liput 14 e.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 13 ja 15. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Sirkuseläinten vallankumous. Pukinmäen Taidekoulut, Pukinmäen kartano (Rälssintie 15) klo 11. Liput 5 e (käteisellä).

Linnanmäki. Uusittu Panoraama-näköalatorni avataan vasta myöhemmin kesäkaudella. Puistossa kiertää Rolle-pelle ja kaksi kaveria opastamassa ja hauskuuttamassa kävijöitä. Puistoon otetaan sisään rajattu määrä asiakkaita. Lisäksi korostetaan turvaetäisyyksiä ja lisätään käsienpesupaikkoja. Rannekkeet suositellaan ostamaan ennakkoon. Linnanmäki (Tivolikuja 1) on avoinna päivittäin klo 11–21. Vapaa pääsy huvipuiston alueelle. Rannekkeet 39–42 e.

Tonttu ja olemassaolon arvoitus. Lapsiperheiden toiminnallisella seikkailukierroksella selvitetään kummallisesti käyttäytyvän tontun arvoitus. Kierros sopii 3–10-vuotiaille lapsille huoltajineen. Ennakkoilmoittautuminen Seurasaaren ulkomuseon nettisivuilla: www.kansallismuseo.fi/fi/seurasaarenulkomuseo#tapahtumat. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 11.30. Museon pääsymaksu 8 ja 10 e. Lapset 4 e. Perhelippu 25 e.

Laguuni. Kelluvassa vesipuistosssa on 50 metriä pitkä esterata, jossa kävijä seikkailee puhallettavien osien, kuten trampoliinien ja vesiliukumäkien, läpi. Vesipuisto sopii kaikille yli 6-vuotiaille, jotka ovat uimataitoisia. Lippuja voi varata Laguunin verkkosivuilta. Vesiurheilukeskus Laguuni (Keilalahdentie 8, Espoo) on avoinna päivittäin klo 10–22. Tuntilippu 12 e.

Kuningas Kustaa III:n aarre. Historialliseen taustatietoon perustuvalla seikkailukierroksella tutustutaan Suomenlinnaan ja 1700-lukuun elämyksellisellä tavalla. Suunnattu 6–13-vuotiaille lapsille, mutta sopii myös aikuisille. Lapsilla tulee olla oma aikuinen mukana kierroksella. Kierros ei ole esteetön. Lippuja suositellaan ostettavaksi ennakkoon verkkokaupasta (suomenlinnatours.com/suomenlinnan-seikkailukierros). Esityspäivänä lippuja myy Ehrensvärd-seura. Lähtö Suomenlinnan Tykistölahden kioskin edustalta ke ja la klo 12. Liput aikuisille 15 e, lapsille 13 e.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Kesäpiha: Pop up Kukkis. Yhteisöllinen hävikkikukkapaja. Askarrellaan pieni oma kimppu gallerian leikkokukista ja pistokkaista. Suunnattu koko perheelle. Ohjaajana Terhi Jokiaho. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

