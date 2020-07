Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Aleksei Zaitsev, piano. Musiikkitalo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Roots Tuesday with Tero Pulkkinen. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Juzzman. Tenho Restobar (Helsingin­katu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Teatteri

Elling. Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Muut menot

Piirakkakerho – Unipulla. Piirakka­kerho-taiteilijaryhmän poikkitaiteellisessa tapahtumassa on erilaista yhteisöllistä toimintaa. Klo 13–14 ohjatut päiväunet. Forum Box (Ruoholahdenranta 3 A) klo 9–17. Vapaa pääsy.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Stoa Goes Wild!. Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna ti ja to–su klo 12–16, ke klo 12–19. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Oppaan vetämät yleisökierrokset suuntautuvat ulko­puutarhaan ja ne lähtevät kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisa­niemenranta 2) ti–to klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Ainolan kotimuseon opastukset. Yleisopastus Ainolaan klo 14 ja kierros puutarhaan klo 15. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää). Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Kaupunkitanssit. Seurasaaressa opetellaan fuskua, Annantalolla buggia. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Annantalon A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.15, Seurasaaren juhlakenttä (Seurasaarentie) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Tappajat (USA 1964). O: Don Siegel. K16. Klo 19.15 Punch-Drunk Love – Rakkauden värit (USA 2002). O: Paul Thomas Anderson. K12. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkko­kaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput

7,50 e.

Iltaristeily Itäsaaristoon. Doris-laivan risteilyllä tutustutaan saaristomaisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähtö Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 19. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Ihana Itäsaaristo. Laivaristeily Helsingin itäsaaristoon ja Villingin huvila-alueen maisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähdöt Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 11.30 ja 14. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Alvar Aalto -opastukset. Ennakko­varaus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 16.30 ja 17.30. Liput 10 ja 20 e. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 15, 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Lapsille

Sirkuseläinten vallankumous. Pukinmäen Taidekoulut, Pukinmäen kartano (Rälssintie 15) klo 14. Liput 5 e (käteisellä).

Linnanmäki. Puistoon otetaan sisään rajattu määrä asiakkaita. Rannekkeet suositellaan ostamaan ennakkoon. Linnanmäki (Tivolikuja 1) on avoinna päivittäin klo 11–21. Vapaa pääsy huvipuiston alueelle. Rannekkeet 39–42 e.

Laguuni. Kelluvassa vesipuistosssa on 50 metriä pitkä esterata, jossa kävijä seikkailee puhallettavien osien, kuten trampoliinien ja vesiliukumäkien, läpi. Vesipuisto sopii kaikille yli 6-vuotiaille, jotka ovat uimataitoisia. Lippuja voi varata Laguunin verkkosivuilta. Vesiurheilukeskus Laguuni (Keilalahdentie 8, Espoo) on avoinna päivittäin klo 10–22. Tuntilippu 12 e.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Eläintarhan skeittipuisto (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Kesäpiha: Kuka on piilossa?. Pihan taidetyöpaja. Päivittäin vaihtuva taidesisältö, sopii kaikenikäisille. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Pop up Kukkis. Yhteisöllinen hävikkikukkapaja. Suunnattu koko perheelle. Ohjaajana Terhi Jokiaho. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Lisää menovinkkejä Menokoneessa.