Konsertit

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Vivika Oksanen, urut. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Soiva kesäpäivä. Sini Huopaniemi, urut. Leppävaaran kirkko (Veräjä­kallion­katu 2, Espoo) klo 12. Vapaa pääsy.

Emilia Elelé, Sami Heikkilä. Tenho Folks -klubi. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Emmi U. Musiikkitalo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Solisee. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Riikkis Tuominen. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Lenni-Kalle Taipale & Törkypojat. Tsemii Stadi -konserttisarjaa. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 19.30. Liput 20 e.

Konstantin Kovalev & Firebugs Trio. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Lauri Haav. Radio Helsingin Kesälive. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 18. Vapaa pääsy.

Back to Prog: Astral Bazaar & Octopie. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 10 e.

F, Pesso. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 23 e.

Aleksi Aava Band. Paikkoja rajoitettu määrä. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Teatteri

Elling. Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19 (ensi-ilta). Liput 20–40 e.

Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee. Ylioppilasteatteri, Mustikkamaan kesäteatteri (Mustikkamaankuja) klo 19. Liput 10, 14 ja 20 e.

Muut menot

Piirakkakerho – Unipulla. Piirakkakerho-taiteilijaryhmän poikkitaiteellisessa tapahtumassa on erilaista yhteisöllistä toimintaa. Klo 13–14 ohjatut päiväunet, klo 18 unitreffit. Forum Box (Ruoholahdenranta 3 A) klo 12–20. Vapaa pääsy.

Ainolan kotimuseon opastukset. Arkkitehtuuriopastus klo 13, yleisopastus klo 14 ja puutarhaopastus klo 15. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää). Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellinen puutarha. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puu­tarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Oma kriisisuunnitelma. Kaupunki­luontokeskuksen työpajassa syvennytään varautumisen eri taitoihin ja näkökulmiin. Ilmoittautuminen Facebook-sivun lomakkeella. Lapinlahden Lähde, Venetsia-rakennus (Lapinlahdenpolku 8) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Itä-Helsingin kauniit kartanot. 30 km opastetulla pyöräilykierroksella kuullaan alueen vanhoista, yhä olemassa olevista kartanoista ja huviloista. Liput Yoo-hoo! Toursin verkkokaupasta. Lähtö Puotilan metroasemalta (aseman uloskäynti) klo 16. Liput 35 e.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Uusix goes Hakaniemen kauppahalli 2.7.–22.8. Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikön Uusix-verstaiden pop up -kauppa hallin myyntipaikalla 30. Hakaniemen kauppa­halli (Hämeentie 1 A) ti–pe klo 10–16, la klo 10–14. Vapaa pääsy.

Kesäliikuntaa ja -joogaa. Liikuntaa Lapinlahden puistossa. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Tapaaminen ohjaajan kanssa sisäpihan portilla (kahvilan puoleinen piha) 5 min ennen joogan alkua. Omat matot mukaan, säävaraus. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 18–19. Vapaa pääsy.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Oppaan vetämät yleisökierrokset ulkopuutarhaan lähtevät kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Osallistujamäärä on rajattu 15 henkilöön. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) ti–to klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit. Kauppatorilla opetellaan foksia, Itäkeskuksessa tangoa. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 17.30–18.15, Stoan aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Puistojumppaa. Säävaraus. Fressi järjestää. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 18–19. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Tappajat (USA 1964). O: Don Siegel. K16. Klo 19 Diiva (Ranska 1981). O: Jean-Jacques Beineix. K16. Liput suositellaan ostettavaksi verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Opastetut kierrokset Alvar Aallon ateljeessa ja kotitalossa. Kierroksille mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Asuin- ja toimisto­talo (Riihitie 20) klo 15, 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e. Ateljee (Tiilimäki 20) klo 16.30 ja 17.30. Liput 10 ja 20 e.

Nordic designers' pop-up shop vol. 9. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–18, la klo 10–16 ja su klo 12–16. Vapaa pääsy.

Lapsille

Laidunvierailu. 4H:n kotieläinpihalla laitumelle mennään pienissä ryhmissä 15 minuutiksi kerrallaan. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 15.30–16.30. Vapaa pääsy.

Tonttu ja olemassaolon arvoitus. Lapsiperheiden toiminnallinen seikkailukierros. Ennakkoilmoittautuminen Seurasaaren ulkomuseon nettisivuilla. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 11.30. Museon pääsymaksu 8 ja 10 e. Lapset 4 e. Perhelippu 25 e.

Laguuni. Kelluvassa vesipuistosssa on 50 metriä pitkä esterata, jossa kävijä seikkailee puhallettavien osien, kuten trampoliinien ja vesiliukumäkien, läpi. Vesiurheilukeskus Laguuni (Keilalahdentie 8, Espoo) on avoinna päivittäin klo 10–22. Tuntilippu 12 e.

Skeittikontti. Skeittipuistos skeittikoulu on ti ja to klo 10–13. Skeittikontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Mu­seon pääsymaksu 7–15 e.

Kesäpiha: Kuka on piilossa?. Pihan taidetyöpaja sopii kaikenikäisille. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Pop up Kukkis. Yhteisöllinen hävikkikukkapaja. Lasten kulttuuri­keskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–14. Vapaa pääsy.

Summer Music Playschool. Kesä­muskari englanniksi. Ilmoittautuminen ennakkoon: annantalo.fi. Annantalo, Stage (Annankatu 30) klo 10.30. Vapaa pääsy.

Lisää menovinkkejä Menokoneessa.