Tammelassa Kanta-Hämeessä sijaitseva Torronsuo on 30 neliökilometrin kokoinen kansallispuisto, joka on perustettu suojelemaan Etelä-Suomen suurinta keidassuoaluetta. Anne Immosen ja Satu Vaarulan valo­kuvat Suo mun elää -näyttelyssä esittelevät Torronsuota ja retkeilijöitä. Kuvateksteissä he kertovat suhteestaan suohon. Teokset ovat esillä Kameraseuran näyttelytilassa Kaapelitehtaalla 31.7. asti.

Galleria West (Tallberginkatu 1 B, 2. krs) ma–su klo 9–21. Vapaa pääsy.