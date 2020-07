Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Iiris Tarnanen, laulu, sello, ja Mikko Patama, koskettimet. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Joni Ekman & Siivet. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21.30. Liput 10 e.

Mika Hassi & Ajolähtö. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Green Rabbit. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Michael Monroe, Sami Yaffa & Costello Hautamäki Trio. Tsemii Stadi -konserttisarjaa. Allas Sea Pool (Kataja­nokanlaituri 2) klo 19.30. Liput 20 e.

Guggenheim-projektz. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 19. Vapaa pääsy.

Jukkis Uotila 3 feat. Nina Mya. Nina Mya, laulu, Jukkis Uotila, piano, Timo Hirvonen, basso, ja Jussi Lehtonen, rummut. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 18–20 e.

Jukka Orma Sky Love. Jukka Orma, Jukka Jylli ja Ilmari Heikinheimo. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

D4ni. Hard Rock Cafe, terassi (Aleksanterinkatu 21) klo 20. Vapaa pääsy.

Bad Apples plays Guns N' Roses. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 10 e. Vapaa pääsy.

We Jazz: JAF Trio. We Jazz dj:t ja We Jazz Pop Up Record Shop. Konepaja Biergarten (Bruno Granholmin kuja 1) klo 17. Vapaa pääsy.

Klubit

Club Tyyni. Dj:t Aalto Muoto ja Sateri. Kahvila Tyyni (Helsinginkatu 56) klo 18–24. Vapaa pääsy.

Dj Juza. Discolauantai. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 17. Vapaa pääsy.

Teatteri

Elling. Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 14. Liput 20–40 e.

Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee. Ylioppilasteatteri, Mustikkamaan kesäteatteri (Mustikkamaankuja) klo 19. Liput 10, 14 ja 20 e.

Takakeno Stand Up. Isäntänä Aatu Raitala. Mascot Bar & Live Stage (Neljäs linja 2) klo 20. Liput 10–12 e.

Muut menot

Teawalk. Kierretään neljässä erilaisessa teehuoneessa klo 12–16. Kävely päättyy Salutorgetiin jossa nautitaan klassinen iltapäivätee. Ilmoittautuminen: jarkko@myllykangas.fi tai p. 050 564 6979. Liput 50 e.

Rakkauskontti. Taiteilija Teemu Keisterin rakentama kontti on visuaalinen kokemus, jonka sisään pääsee perheen tai kaveriporukan kanssa. Rakkaus­kontti on auki noin 10 tuntia kerrallaan. Lisätiedot osoitteessa: vaasansahko.fi/rakkauskontti. Vapaa pääsy.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Piirakkakerho – Unipulla. Piirakka­kerho-taiteilijaryhmän poikkitaiteellisessa tapahtumassa on erilaista yhteisöllistä toimintaa. Klo 13–14 ohjatut päiväunet, klo 18 unihumppa soolona. Forum Box (Ruoholahdenranta 3 A) klo 12–19. Vapaa pääsy.

Sarjakuvaretki Itämeren rannoille. Klo 13 Uutelaan suuntautuva retki on suunnattu 16–29-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristövaikuttamisesta ja piirtämisestä. Retkelle tarvitset mukaan omat piirustusmateriaalit. Ennakkoilmoittautuminen : sarjakuvakeskus.fi. Vapaa pääsy.

Levymessut. Ulkoilmamessuilla myydään lp- ja cd-levyjä. Levykauppa Levyikkunan edustalla (Kauppakaari 1, Kerava) klo 10–15. Vapaa pääsy.

Arkkitehtuurin helmi. Opastuksella tutustutaan Kansallismuseon arkkitehtuuriin ja historiaan. Lähtö keskihallista. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) suomeksi ke klo 15 ja 17 sekä la klo 15, englanniksi klo 13. Museon pääsymaksu 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-v.

Kävelyretki Töölönlahdelle. Kerrotaan Helsingin tärkeimmistä rakennuksista sekä vieraillaan Talvipuutarhassa. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö kirjasto Oodin pääoven edessä (Töölönlahdenkatu 4) klo 12. Liput 10 e. (käteisellä).

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Nainen on aina nainen (Ranska/Italia 1961). O: Jean-Luc Godard. K16. Klo 16.45 Diiva (Ranska 1981). O: Jean-Jacques Beineix. K16. Klo 19.15. Dead Zone – Viimeinen yhteys (USA 1983). O: David Cronenberg. K16. Liput suositellaan ostettavaksi verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia noki­pannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) ke ja la klo 13–16, su klo 13–15. Liput 10 ja 25 e. Perhelippu 60 e.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Lapinlahden Lähteen historiakierros. Opastuksella tutustutaan Lapinlahden entisen sairaalan historiaan. Kokoontuminen Kahvila Lähteellä. Oppaana Risto Ruuth. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 14. Liput 12 e.

Håkansbölen kartanon opastukset. Jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään puistossa. Alakerrassa olevaan näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) la–su klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-vuotiaille.

Opastus Abstrakti-näyttelyyn. Sinne (Iso Roobertinkatu 16) klo 14. Vapaa pääsy.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13 ja 15. Liput 14 e.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 15. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Kuningas Kustaa III:n aarre. Historialliseen taustatietoon perustuva seikkailukierros 6–13-vuotiaille. Lippuja suositellaan ostettavaksi ennakkoon verkkokaupasta. Esityspäivänä lippuja myy Ehrensvärd-seura. Lähtö Suomenlinnan Tykistölahden kioskin edustalta ke ja la klo 12. Liput aikuisille 15 e, lapsille 13 e.

