Tuusula-päivän kunniaksi julkaistaan Salla Markkasen säveltämä Mun Tuusula -laulu kello 12 Tuusulan eri viestintä- ja somekanavissa. Teos soi myös Fjällbon puiston linnunpöntössä vartin välein tämän ja ensi viikon ajan. Puistossa voi myös tutustua runo­polkuun, johon on koottu paikallisten kirjailijoiden ja runoilijoiden teoksia sekä harrastaa metsäjoogaa kello 12–14 välisenä aikana. Perheille on tarjolla metsä­seikkailu rasteineen. Seikkailun reitti alkaa Fjällbon pääsisäänkäynnin lähettyviltä, josta saa myös seikkailun opaskartan. Päivän kunniaksi useisiin Tuusulan museoihin on myös ilmainen ­sisäänpääsy.Fjällbon puisto (Aleksis Kiven kuja, Tuusula) klo 12. Vapaa pääsy.