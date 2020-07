Konsertit

Emilia Nojonen, laulu, ja Nathan Francis, kontrabasso. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Jutta Rahmel. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Juggling Jugulars. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 8 e.

Acoustic Dixie six feat. Nina Lindroos. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Seven Mugs. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Sofia Perhomaa. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Jori Otsa & Mah’Orkka. Ravintola Fame (Fredikanterassi 5 A, Musiikkimuseo Fame) klo 16. Vapaa pääsy.

Ville Leinonen. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 23 e.

Teatteri

Akvaario – yksiöitymistä. Nolla Collective, Asbestos Art Space (Mäkelänkatu 45) klo 19. Liput 5 ja 10 e.

Elling. Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Komeetta. Ylioppilasteatteri Studio (Mannerheimintie 3 b) klo 19. Liput 10 ja 15 e. Kannatuslippu 25 e.

Muut menot

Suuret oluet – Pienet panimot 21.7.–1.8. Pienpanimofestivaaleilla kahden viikon aikana Rautatientorilla vaihtuu molempina viikkoina uudet pienpanimot. Noin 10 panimoa kerrallaan esittelee ja myymässä tuotteitaan. Myös olueen sopivaa purtavaa löytyy torilta. Rajoitettu osallistujamäärä. Ennakkovarukset ja -liput: tiketti.fi. K-18. Rautatientori klo 12–24. Vapaa pääsy klo 12–18, sen jälkeen liput 12 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Korpraali MCB (USA 1970). O: Don Siegal. Tekstitys ruotsiksi. K16. Klo 19.15 There Will Be Blood (USA 2007). O: Paul Thomas Anderson. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Kävelyretki Vuosaaren luonnonsuojelualueelle. Kierroksella tutustutaan Vuosaaren luonnonsuojelualueelle: Uutelaan, Särkkäniemeen ja Skatanniemeen. Kierros loppuu kahvila Kampelaan, jossa mahdollisuus virvokkeisiin. Kierros kestää noin kaksi tuntia ja kävelyä noin 6 km. Koirat myös tervetulleita. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö Ravintola Loiston edestä (Aurinkoranta 10) klo 17. Liput

10 e (käteisellä).

Kulttuurin kirjoa Kalliossa -kävelykierros. Kierroksella kävellään Kallion kortteleissa kiinnostuksen kohteina kirjasto, koulut, kirkko ja kappeli, kapakat, kirpputorit sekä kulttuurilaitokset. Noin 1,5 tuntia kestävä, noin kahden kilometrin mittainen kävelykierros päättyy Työväenopiston pihaan. Oppaana Soili Poikonen. Ilmoittautuminen kulttuuriverkostopj@gmail.com. Osallistujamäärä 25 henkilöä. Kallion kirjasto, edusta (Viides linja 11) klo 10. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Malmilla. Opetellaan cha chata. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Ala-Malmin puisto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Vuosaaressa. Opetellaan fuskua. Vuotalo, edusta (Mosaiikkitori 2) klo 16–16.45. Vapaa pääsy.

Ainolan kotimuseon arkkitehtuuri­opastus. Kierroksella tutustutaan Ainolan arkkitehtuuriin. Lähtö museon yläpihalta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 13. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvi­tieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Oppaan vetämät yleisökierrokset suuntautuvat ulko­puutarhaan ja ne lähtevät kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Kierrosten osallistujamäärä on rajattu 15 henkilöön. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) ti–to klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Arkkitehtuurin helmi. Opastetulla kierroksella tutustutaan Kansallis­museon arkkitehtuuriin ja museon historiaan. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Lähtö museon keskihallista. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) ke klo 15 ja 17. Museon pääsymaksu 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-v.

Iltaristeily Itäsaaristoon. Doris-laivan risteilyllä tutustutaan saaristomaisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Laivalla kahvila, saaristoterassit ja ravintola. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähtö Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 19. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Laidunvierailu. 4H:n kotieläinpihalla laitumelle mennään pienissä ryhmissä 15 minuutiksi kerrallaan. Vuorolipukkeet jaetaan 15 minuuttia ennen vierailun alkamista kotieläinpihan portilla. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 15.30–16.30. Vapaa pääsy.

Mehiläiset ja kukkaset -työpaja. Maalataan kukkia ja mehiläisiä, jonka jälkeen ne pääsevät koristamaan A-lavaa koko kesän ajaksi. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 11–14. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Askartelun aarrearkku & Animaatiosalkku. Askartelu- ja animaatiopajat Auroran pihalla. Työ­pajoissa muovataan savea, maalataan kasviväreillä, tehdään ötökkätaidetta ja tietysti, kuvataan pieniä animaatioita. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

