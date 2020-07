Arkkitehtikolmikko Eliel Saarinen, Herman Gesellius ja Armas Lindgren suunnittelivat itselleen erämaa-ateljeeen ja asuinrakennuksen Vitträsk -järven rannalle Kirkkonummelle. Vuonna 1903 valmistunut kansallis­romanttinen ateljeekoti on kokonaistaideteos, jossa on nähtävillä muun muassa Eliel Saarisen suunnittelemia huonekaluja ja Akseli ­Gallen-Kallelan Liekki-ryijy. Nykyisin museona toimivassa ateljeekodissa järjestetään päivittäin yleisöopastuksia suomeksi kello 12.30, ruotsiksi kello 14 ja englanniksi kello 15.Hvitträsk (Hvistträskintie 166, Kirkkonummi) on avoinna ke–su klo 11–17. Liput 8 ja 10 e, lapset 7–17 vuotta 4 e. Perhelippu 25e.