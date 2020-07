Nousukiidossa oleva ­Luukas Oja esiintyy On the Rocksissa koronaepidemian aiheuttaman pitkän tauon jälkeen. Luukas Oja ei nimestään huolimatta ole henkilö vaan Iita Ylösen ja Jessica Kräkin perustama energistä suomirockia soittava viisihenkinen bändi. Ensimmäisen singlensä ­Muijista yhtye julkaisi kesällä 2018. Yhtye on ahkeroinut kevättauon aikana äänittämällä studiossa, ja ensimmäinen pitkäsoittolevy on luvassa syksyllä. Illan aloittaa punk-henkisestä otteestaan tunnettu rockbändi Likaiset Pikkarit.On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 10 e.