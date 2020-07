Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Eva Väljaots, kannel ja Robbie Sherratt, viulu. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Anna Hanski, Mariko, Kaisa Leskinen, Mari Rantasila + Jallukka All Stars. Tsemii Stadi -konserttisarjaa. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 19.30. Liput 20 e.

Salakapakka Musta Mirri. Reetta Ristimäki, laulu, Juha Hostikka, laulu, sekä Marko Puro, laulu ja piano, esittävät schlagereita, kuplettaja ja vintage-musiikkia 1920-luvun riehakkaassa tunnelmassa. Bastion Bistro, terassi (Suomenlinna C8) klo 19.15. Liput 20 e.

Keikat

Black Magic Six. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21.30. Liput 10 e.

Juzzman & Nuori Hector. Hard Rock Cafe, terassi (Aleksanterinkatu 21) klo 19. Vapaa pääsy.

Ruuhkavuodet. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Sir Jay. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Kanerva. Ufon Laulukerho. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Pyysalo & Kantonen Duo. Severi Pyysalo, vibrafoni, ja Seppo Kantonen, piano. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 15–18 e.

Iberoamerican Sounds. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Mika Monto. Ravintola Fame, terassi (Fredikanterassi 5 A, Musiikkimuseo Fame) klo 16. Vapaa pääsy.

Phil Harmonic & Maria Gertsjak. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

M. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 26 e.

Luukas Oja, Likaiset Pikkarit. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 10 e.

Klubit

Dj Nikos. Bar Ihku Helsinki (Antinkatu 1) klo 22–4. Liput 9 e.

Teatteri

Akvaario – yksiöitymistä. Nolla Collective, Asbestos Art Space (Mäkelänkatu 45) klo 19. Liput 5 ja 10 e.

Luolasto 822. Ilves-teatteri (Sampsantie 50 C) klo 19. Liput 8, 12 ja 20 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Levoton veri (Ranska 1986). O: Leos Carax. K16. Klo 19.30 There Will Be Blood (USA 2007). O: Paul Thomas Anderson. K12. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Lepakkobongaus 24.–26.7. Kansallisessa bongaustapahtumassa havainnoidaan lepakoita yhden tunnin ajan omavalintaisessa paikassa, esimerkiksi omankesämökin pihassa, puistossa tai lähellä sijaitsevan vesistön rannassa. Kohteena on sekä lajihavainnot että yksilömäärät. Erityistä asiantuntemusta ei osallistumiseen vaadita. Havainnot voi ilmoittaa Suomenlajitietokeskuksen palvelussa lomakkeella (laji.fi/save-observations). Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry järjestää. Vapaa pääsy.

Suuret oluet – Pienet panimot 21.7.–1.8. Pienpanimofestivaaleilla kahden viikon aikana Rautatientorilla vaihtuu molempina viikkoina uudet pienpanimot. Noin 10 panimoa kerrallaan esittelee ja myymässä tuotteitaan. Myös olueen sopivaa purtavaa löytyy torilta. Rajoitettu osallistujamäärä. Ennakkovarukset ja -liput: tiketti.fi. K-18. Rautatientori klo 12–24. Vapaa pääsy klo 12–18, sen jälkeen 12 e.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Laivassa on kahvila anniskeluoikeuksin, suuri aurinkokansi ja sisätilat, joissa on tilaa huolehtia turvaväleistä. Reittiselostus kaiuttimista. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Hämeentie vanhoissa valokuvissa. Omatoiminen kävelykierros Hämeentien historiaan. Reitin kohteita tarkastellaan vanhoja valokuvia katselemalla sekä valokuvaamalla niiden tapahtumapaikkoja uudestaan, tässä ajassa. Kävelyn taustatiedot verkkosivulla: www.wikimedia.fi. Wikimedia Suomi ja Kallion kävelyfestivaali järjestävät. Vapaa pääsy.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna ti ja to–su klo 12–16, ke klo 12–19. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Verenluovutusta. Verenluovutukset tapahtuvat ensisijaisesti ajanvarauksella (veripalvelu.fi). Paikalle ei saa tulla flunssaoireissa. Ennen verenluovutusta voi testata sopivuutensa osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi. Mukaan virallinen henkilötodistus. Korson seurakuntakeskus (Merikotkantie 4, Vantaa) klo 12–17. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Suomen korkein benjihyppy 150m. Sky Breakers -benjihyppyryhmä järjestää. Kaivopuisto, Café Ursulan ranta (Ehrenströmintie 2) klo 14–22. Liput 125 e.

Jean ja Aino Sibeliuksen Ainola. Ainolan yleisopastus. Lähtö huvilan edustalta, yläpihalta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 14. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 16.30 ja 17.30. Liput 10 ja 20 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon kotitalossa. Kierrokselle mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 15, 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Rohkea muurahainen. Teatteri Tuike, Tapanilan ala-aste, piha (Veljestenpiha 2) klo 18.30. Liput 14 ja 16 e. Perhelippu 45 e.

Kesäpiha: Askartelun aarrearkku & Animaatiosalkku. Askartelu- ja animaatiopajat Auroran pihalla. Työpajoissa muovataan savea, maalataan kasviväreillä, tehdään ötökkätaidetta ja tietysti, kuvataan pieniä animaatioita. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 10–13. Vapaa pääsy.

