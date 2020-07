Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Power Boost -trio: Elisar Riddelin viulu, Sirja Nironen, sello, ja Janne Valkeajoki, harmonikka. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Sibelius-tarina. Tunnin kestävässä esityksessä suosikkiteokset kuten Valse Triste ja Finlandia kohtaavat kuvan Tuusulan taiteilijaympäristössä. Maria Kitaeva, viulu, Tatu Eskelinen, piano, ja Vesa Ruotonen, kuvat ja juonto. Kallio-Kuninkala, Leonora-sali (Ristinummentie 6, Järvenpää) klo 14. Liput 20 e.

Keikat

Pekko Käppi. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21.30. Liput 12 e.

June. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Gracias, Ex Tuuttiz, Yeboyah. Tsemii Stadi -konsertti. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 19.30. Liput 20 e.

Lauri & Satu. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 19. Vapaa pääsy.

Roots & Bones. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Vesa Haajan Kesäklubi & Samae Koskinen. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 20. Liput 10 e.

Timo Hirvonen Trio. Timo Hirvonen, basso, Varre Vartiainen, kitara, ja Jussi Lehtonen, rummut. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 15–18 e.

Sonja Inari. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Stoner Kings 20th Anniversary Revolution, Thy Row. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 21. Liput 10 e. Vapaa pääsy.

The Lo-Lites. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Klubit

Club Tyyni. Dj Matu & friends. Kahvila Tyyni (Helsinginkatu 56) klo 18–24. Vapaa pääsy.

Dj Juza. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 17. Vapaa pääsy.

A-massive. Bar Ihku Helsinki (Antinkatu 1) klo 22–4. Liput 9 e.

Teatteri

Akvaario – yksiöitymistä. Nolla Collective, Asbestos Art Space (Mäkelänkatu 45) klo 15. Liput 5 ja 10 e.

Elling. Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 14. Liput 20–40 e.

Kellarin 30 päivää. Kellariteatteri (Liisankatu 27) klo 15 ja 19. Liput 8–14 e.

Komeetta. Ylioppilasteatteri Studio (Mannerheimintie 3 b) klo 19. Liput 10 ja 15 e. Kannatuslippu 25 e.

Luolasto 822. Ilves-teatteri (Sampsantie 50 C) klo 16 ja 19. Liput 8, 12 ja 20 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 If Beale Street Could Talk (USA 2018). O: Barry Jenkins. K12. Klo 17.30 Likainen Harry (USA 1971). O: Don Siegel. K16. Ei tekstitystä. Klo 19.45 Nimeni on Trinity – Paholaisen oikea käsi (Italia 1970). O: Enzo Barboni. K16. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Suuret oluet – Pienet panimot 21.7.–1.8. Pienpanimofestivaaleilla kahden viikon aikana Rautatientorilla vaihtuu molempina viikkoina uudet pienpanimot. Noin 10 panimoa kerrallaan esittelee ja myy tuotteitaan. Myös olueen sopivaa purtavaa löytyy torilta. Rajoitettu osallistujamäärä. Ennakkovarukset ja -liput: tiketti.fi. K-18. Rautatientori klo 12–24. Vapaa pääsy klo 12–18, sen jälkeen 12 e.

Maakohtaiset ajoneuvot kohtaavat: Brittiajoneuvot. Maakohtaiset ajoneuvot kohtaavat Automuseon pihalla lauantaisin. Vuorossa ovat Britanniassa tehdyt ajoneuvot. Tapahtumaan voi osallistua omalla brittiajoneuvolla tai tulla vain katselemaan ajokkeja. ­Espoon automuseo (Bodomintie 35, Espoo) klo 12–14. Vapaa pääsy.

Teawalk. Kierretään neljässä erilaisessa teehuoneessa klo 12–16. Kävely päättyy Salutorgetiin jossa nautitaan klassinen iltapäivätee. Ilmoittautuminen: jarkko@myllykangas.fi tai p. 050 564 6979. Liput 50 e.

Kommunismi meillä ja maailmalla. Keskustelutilaisuus. Kommunistinuoret ja DSL:n opintokeskus järjestävät. Pitäjänmäen kirjasto, monitoimitila (Jousipolku 1) klo 13–15. Vapaa pääsy.

Itä-Helsingin kauniit kartanot. 30 km opastetulla pyöräilykierroksella kuullaan alueen vanhoista, yhä olemassa olevista kartanoista ja huviloista. Kesto n. 3,5 h. Liput Yoo-hoo! Toursin verkkokaupasta (https://yoohootours.fi/fi/shop/). Lähtö Puotilan metroasemalta (Puotilan metrotori 4, aseman uloskäynti) klo 10. Liput 35 e.

Lapinlahden puistokirppis. Puistokirpputori Lapinlahden puistossa. Mukaan viltti, taittopöytä tai rekki. Ei paikkavarausta. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 12–17. Vapaa pääsy.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Kävelyretki Munkkiniemen läpi Tarvaspäähän. Matkalla vierailemme Munkkiniemen pienessä ortodoksi­kirkossa. Tarvaspäässä mahdollisuus vierailla Gallen-Kallelan museossa ja nauttia virvokkeita kahvilassa. Good Gui+de Helsinki järjestää. Lähtö raitiovaunu 4 päätepysäkiltä (Saunalahdentien ja Uimarinpolku) risteyksestä klo 14. Liput 10 e.

Lepakkobongaus 24.–26.7. Kansallisessa bongaustapahtumassa havainnoidaan lepakoita yhden tunnin ajan omavalintaisessa paikassa, esimerkiksi omankesämökin pihassa, puistossa tai lähellä sijaitsevan vesistön rannassa. Kohteena on sekä lajihavainnot että yksilömäärät. Erityistä asiantuntemusta ei osallistumiseen vaadita. Havainnot voi ilmoittaa Suomen lajitietokeskuksen palvelussa lomakkeella (laji.fi/save-observations). Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry järjestää. Vapaa pääsy.

Ainolan kotimuseon puutarhaopastus. Kierroksella tutustutaan Ainolan kesän puutarhaan. Lähtö museon portilta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 13. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Yleisökierros Kaisaniemen kasvitieteellisessä ulkopuutarhassa. Puolen tunnin tietoiskulla tutustutaan Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historiaan, toimintaan ja kasvitieteelliseen kokoelmaan. Oppaan vetämät yleisökierrokset suuntautuvat ulkopuutarhaan ja ne lähtevät kasvihuoneiden sisäänkäynnin luota. Kierrosten osallistujamäärä on rajattu 15 henkilöön. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Suomen korkein benjihyppy 150m. Sky Breakers -benjihyppyryhmä järjestää. Kaivopuisto, Café Ursulan ranta (Ehrenströmintie 2) klo 12–22. Liput 125 e.

Jean ja Aino Sibeliuksen Ainola. Ainolan yleisopastus. Lähtö huvilan edustalta, yläpihalta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 11 ja 14. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Håkansbölen kartanon opastukset. Armas Lindgrenin suunnitteleman Håkansbölen jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään pandemian vuoksi puistossa, ja kierroksilla pidetään huoli riittävistä turvaväleistä. La–su klo 11.15 ja 14.15 Hakkapeliittoja, aseita salakuljettava kartanonherra ja rouvainsalongin ruumiin arvoitus -opastus, klo 12.30 Yrttejä, lepakoita, kreivitär puutarhurina ja herraskartanon tyttäret torikauppiaina sekä klo 15.30 Runebergeistä Ellen Thesleffiin – runoilijat ja naistaiteilijat kartanon historiassa. Alakerrassa olevaan kartanon historiaa esittelevään näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti, rajoitettu määrä vierailijoita kerrallaan. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) la–su klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-vuotiaille.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 13.30 ja 14.30. Liput 10 ja 20 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon kotitalossa. Kierrokselle mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 12, 13 ja 14. Liput 13 ja 25 e.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Laivassa on kahvila anniskeluoikeuksin, suuri aurinkokansi ja sisätilat, joissa on tilaa huolehtia turvaväleistä. Reittiselostus kaiuttimista. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Ihana Itäsaaristo. Laivaristeily Helsingin itäsaaristoon ja Villingin huvila-alueen maisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Laivalla kahvila, saaristoterassit ja ravintola. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähdöt Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 11.30 ja 14. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Superpuu, Pellolta avaruuteen, Aivot narikasta!, Heureka-klassikot, Sähkölä Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaarioelokuvia päivittäin. Ulkona avoinna tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–su klo 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon lippukaupasta.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13 ja 15. Liput 14 e.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 15. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Kuningas Kustaa III:n aarre. Historialliseen taustatietoon perustuvalla seikkailukierroksella tutustutaan Suomenlinnaan ja 1700-lukuun elämyksellisellä tavalla. Suunnattu 6–13-vuotiaille lapsille. Lapsilla tulee olla oma aikuinen mukana kierroksella. Kierros ei ole esteetön. Mukaan taskulamppu, sään mukainen vaatetus ja hyvät jalkineet. Lippuja ennakkoon verkkokaupasta (suomenlinnatours.com/suomenlinnan-seikkailukierros). Esityspäivänä lippuja myy Ehrensvärd-seura. Lähtö Suomenlinnan Tykistölahden kioskin edustalta ke ja la klo 12. Liput 13 ja 15 e.

Tonttu ja olemassaolon arvoitus. Lapsiperheiden toiminnallisella seikkailukierroksella selvitetään kummallisesti käyttäytyvän tontun arvoitus. Kierros sopii 3–10-vuotiaille lapsille huoltajineen. Ennakkoilmoittautuminen Seurasaaren ulkomuseon nettisivuilla: www.kansallismuseo.fi/fi/seurasaa­renulkomuseo#tapahtumat. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 11.30.Liput 8 ja 10 e. Lapset 4 e. Perhelippu 25 e.

