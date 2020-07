Konsertit

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Julia Tamminen, urut. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Bach to You. Jouni Somero, piano. Leppävaaran kirkko (Veräjäkallionkatu 2, Espoo) klo 12. Vapaa pääsy.

Kesäillan musiikkia. Duo Joseida: Iida Alina Poijärvi, sello, ja Maria Kämppi, piano. Huopalahden kirkko (Vespertie 12) klo 18.30. Vapaa pääsy.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Paola Nieto, liike, ja Koen Van de Velde, saksofoni ja äänet. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Meidän Festivaali 26. 7.–1. 8. Halosenniemen museo (Halosenniementie 4–6, Tuusula) klo 22.15 Halosenniemi I–VII. Kamus, Ismo Eskelinen, kitara, ja Mirjami Heikkinen, lausunta. Miniyleisöt kiertävät kolmen pisteen konsertti­kierroksen ateljeessa ja sen vaikutus­piirissä. Päivän aiemmat esitykset ovat loppuunmyytyjä. Liput 25, 40 ja 45 e.

Sydän riemuitsee – kesäistä urku­musiikkia ja lauluja. Agnes Goerke, urut ja piano, ja Helinä Wacklin, laulu. Bachin, Bossin, Saint-Saensin, Salosen, Merikannon ja Youmansin musiikkia. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Salakapakka Musta Mirri. Reetta Ristimäki, laulu, Juha Hostikka, laulu, sekä Marko Puro, laulu ja piano. Bas­tion Bistro, terassi (Suomenlinna C8) klo 19.15. Liput 20 e.

Keikat

Jazz-Espa 27. 7.–1. 8. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 13 Hands & Omens. Klo 15 Susanna Aleksandra Quartet. Klo 17.30 Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri. Säävaraus. Vapaa pääsy.

Tuomo & Markus with Band + SMG-kvartetti. Tsemii Stadi -konserttisarjaa. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 19.30. Liput 20 e.

Ex-Tuuttiz. Radio Helsingin Kesälive. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 18. Vapaa pääsy.

Caron Barnes & Gimer Trio. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Sir Elwoodin Hiljaiset Värit. Liput vain ennakkomyynnissä. Tavastia (Urho Kek­kosen katu 4–6) klo 20. Liput 38,50 e.

Onni Rajaniemi & Antikyyniset. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Puoli yhdeksän uutiset, Kiusa. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 9 e.

Räjäyttäjät. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 25 e.

Teatteri

Elling. Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee. Ylioppilasteatteri, Mustikkamaan kesäteatteri (Mustikkamaankuja) klo 19. Liput 10, 14 ja 20 e.

Stand up -sirkus goes poikkeustila. MC Kaisa Pylkkänen. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 10 e.

Muut menot

Kesäliikuntaa ja -joogaa. Tapaaminen ohjaajan kanssa sisäpihan portilla (kahvilan puoleinen piha) 5 min ennen joogan alkua. Omat matot mukaan, säävaraus. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 18–19. Vapaa pääsy.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Käsityömarkkinat. Noin 40 myyntikojua. Tuusulan Taitokädet ry ja Tuusulan kunta järjestävät. Tuusula-viikkojen ohjelmaa. Hyrylän tori (Tuusula) klo 12–18. Vapaa pääsy.

Puistojumppaa. Säävaraus. Fressi järjestää. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 18–19. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Betty Blue (Ranska 1986). O: Jean-Jacques Beineix. K16. Klo 19.45 Uinu, uinu lemmikkini (USA 1989). O: Mary Lambert. K16. Näytöksen alustaa kirjailija Marko Hautala. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Suuret oluet – Pienet panimot 21.7.–1.8. Pienpanimofestivaali. Rajoitettu osallistujamäärä. Ennakkovaraukset ja -liput: tiketti.fi. K-18. Rautatien­tori klo 12–24. Vapaa pääsy klo 12–18, sen jälkeen 12 e.

Kaupunkitanssit. Itäkeskuksessa opetellaan cha chata ja Kauppatorilla humppaa. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 17.30–18.15, Stoan aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Yhteislaulua Tuusulassa. Laulattajana Mari Kätkä. Tuusula-viikkojen ohjelmaa. Kellokosken sairaalan piha (Vanha Valtatie 198, Tuusula) klo 14 ja Jokelan tiilitehdasalue (Nukarintie 3, Tuusula) klo 18. Vapaa pääsy.

Aikuisten satutunti: Seitsemän veljestä 150 vuotta. Tuusulan kirjaston henkilökunta lukee ääneen Seitsemää veljestä ja Aleksis Kiven muuta tuotantoa. Omat viltit tai istuimet mukaan. Säävaraus. Tuusula-viikkojen ohjelmaa. Aleksis Kiven kuolinmökki, piha (Rantatie, Tuusula) klo 14–15. Vapaa pääsy.

Opastettu kävelyretki Laajasalon Tullisaaren puistossa. Tutustutaan alueen historiaan, Aino Acktén elämään ja Tullisaaren luontoon. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö Aino Acktén huvilan parkkipaikalta (Henrik Borgströmin tie) klo 17. Liput 10 e (kätei­sellä).

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Rohkea muurahainen. Teatteri Tuike, Tapanilan ala-aste, piha (Veljestenpiha 2) klo 18.30. Liput 14 ja 16 e. Perhelippu 45 e.

Kuningas Kustaa III:n aarre. Seikkailukierros 6–13-vuotiaille. Lippuja myy Ehrensvärd-seura. Lähtö Suomenlinnan Tykistölahden kioskin edustalta klo 12. Liput aikuisille 15 e, lapsille 13 e.

Laidunvierailu. 4H:n kotieläinpihalla laitumelle mennään 15 minuutiksi kerrallaan. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 15.30–16.30. Vapaa pääsy.

Kesäpiha: Metkat massat -muovailu­laboratorio. Ohjaajana Jenni Vilander. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Me muututaan ötököiksi -työpaja. Tehdään omat ötökkäasut. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 11–14. Vapaa pääsy.

