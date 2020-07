Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Tears of Joy: Ilkka Aunu, laulu, ja Tapio Aunu, sähkökitara ja taustalaulu. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Nina Tapio. Storyville (Museokatu 8) klo 23. Liput 10 e.

Viba. Terracegigs-keikkailta. Hard Rock Cafe, terassi (Aleksanterinkatu 21) klo 19. Vapaa pääsy.

Kimmo Pohjonen, Jallukka All Stars. Tsemii Stadi -konserttisarjaa. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 19.30. Liput 20 e.

Jazz-Espa 27. 7.–1. 8. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 13 Unya. Klo 15 Jonatan Sarikoski Search Party. Klo 17.30 Kari Antila & Karri Luhtala Organ Brothers. Säävaraus. Vapaa pääsy.

Screamin' Jay & The Bones. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Anssi Kela. Ursulan kesäyön unelma -klubi. Istumapaikkoja ravintolassa ja terassilla on rajattu määrä. Café Ursula (Ehrenströmintie 3) klo 20. Vapaa pääsy.

Duo HANN. Ravintola Fame, terassi (Fredikanterassi 5 A, Musiikkimuseo Fame) klo 16. Vapaa pääsy.

High School Dropouts (acoustic), The Scum Orchestra. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 10 e. Vapaa pääsy.

Radiopuhelimet. Bar Loose (Annan­katu 21) klo 21. Liput 12 e.

Klubit

Kuahu.club – comeback season. Dj:t KKMM, Max9000, Claypond ja Ottopetteri. Kuudes linja (Kaikukatu 4, sisäpiha) klo 21–4. Liput 6 e, klo 24 jälkeen 10 e.

Dj Justin Case. Bar Ihku Helsinki (Antinkatu 1) klo 22–4. Liput 9 e.

Teatteri

Elling. Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Kellarin 30 päivää. Kellariteatteri (Liisankatu 27) klo 19. Liput 8 ja 14 e.

Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee. Ylioppilasteatteri, Mustikkamaan kesäteatteri (Mustikkamaankuja) klo 19. Liput 10, 14 ja 20 e.

Minä olen Hossu. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 20 e. Kannatuslippu 30 e.

Muut menot

Yleisöopastus. Suomeksi ja ruotsiksi klo 13, englanniksi klo 15. Seurasaaren ulkomuseo (Seurasaari). Liput 4, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskus­museon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Stoa Goes Wild!. Taideseinän ötökkäparatiisiin voi rakentaa oman hyönteishotellin. Kukkiva tuoksupuutarha tarjoaa tilaa hyönteisille, perhosbaareille ja chillailulle. Stoan aukio (Turunlinnantie 1). Vapaa pääsy.

Uusix goes Hakaniemen kauppahalli 2.7.–22.8. Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikön Uusix-verstaiden pop up -kauppa hallin myyntipaikalla 30. Hakaniemen kauppa­halli (Hämeentie 1 A) ti–pe klo 10–16, la klo 10–14. Vapaa pääsy.

Tuusulan työläiskotimuseo. Suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) ti ja to–su klo 12–16, ke klo 12–19. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Suuret oluet – Pienet panimot 21.7.–1.8. Pienpanimofestivaaleilla noin 10 panimoa kerrallaan esittelee ja myy tuotteitaan. Rajoitettu osallistuja­määrä. Ennakkovaraukset ja -liput: tiketti.fi. K-18. Rautatientori klo 12–24. Vapaa pääsy klo 12–18, sen jälkeen 12 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Piina (USA 1990). O: Rob Reiner. K16. Näytöksen alustaa kirjailija Max Seeck. Klo 19.45 Likainen Harry (USA 1971). O: Don Siegel. K16. Ei tekstitystä. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti. Liput suositellaan ostettavaksi verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Ihana Itäsaaristo. Laivaristeily Helsingin itäsaaristoon ja Villingin huvila-alueen maisemiin. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähdöt Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 11.30 ja 14. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Iltaristeily Itäsaaristoon. Doris-laivan risteilyllä tutustutaan saaristomaisemiin. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähtö Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 19. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa ja kotitalossa. Kierroksille mahtuu 9 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 15, 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 16.30 ja 17.30. Liput 10 ja 20 e.

Jean ja Aino Sibeliuksen Ainola. Ainolan yleisopastus. Lähtö huvilan edustalta, yläpihalta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 14. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Nordic designers' pop-up shop vol. 9. Kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Kauppakeskus Forum (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–18, la klo 10–16 ja su klo 12–16. Vapaa pääsy.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Linnanmäki. Puistossa kiertää Rolle-pelle ja kaksi kaveria opastamassa ja hauskuuttamassa kävijöitä. Linnanmäki (Tivolikuja 1) päivittäin klo 11–21. Vapaa pääsy huvipuiston alueelle. Rannekkeet 39–42 e.

Skeittikontti. Skeittipuistossa järjestetään ohjattua ohjelmaa ja luodaan puitteet nuorten omaehtoiselle harrastamiselle. Skeittikontti on avoinna Eläintarhan skeittipuistossa (Nordenskiöldinkatu 20) ma–ti klo 10–20, ke 12–20, to 10–20 ja pe 12–21. Vapaa pääsy.

Tonttu ja olemassaolon arvoitus. Lapsiperheiden toiminnallinen seikkailukierros sopii 3–10-vuotiaille lapsille huoltajineen. Ennakkoilmoittautuminen Seurasaaren ulkomuseon nettisivuilla. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 11.30. Museon pääsymaksu 8 ja 10 e. Lapset 4 e. Perhelippu 25 e.

Fiilistelykierros Luonnontieteellisessä museossa. Omatoimireitillä voi tehdä toisenlaisen tutkimusmatkan museon näyttelyihin. Reittiopas museon aulasta. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) ti–su klo 10–17. Museon pääsymaksu 7–15 e.

