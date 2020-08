Skotlantilaisen J. M. Barrien luoma satuhahmo Peter Pan on poika, joka elää mielikuvitusmaailmassa eikä halua kasvaa aikuiseksi. Taivallahden kesäteatterissa esitetään tästä klassikko­tarinasta koko perheen ­musiikkiseikkailu. Kotoaan karannut Peter Pan johdattaa avoimesta ikkunasta Kultasen perheen Leena-tytön sisaruksineen huimaan seikkailuun. He lentävät satumaiseen Mikä-Mikä-Maahan: kadonneiden lapsien, merirosvojen ja ­intiaanien maailmaan, jossa Peterin päävihollisena on ilkeä meri­rosvojen kapteeni Koukku.

Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 18. Liput 16 e.