Konsertit

Helsinki Metropolitan Orchestra. Solistina Irina Niskala, urut. Leevi Madetojan ja Ralph Vaughan Williamsin musiikkia. Katsomoon otetaan valtakunnallisten koronaohjeiden mukainen määrä katsojia. Keravan kirkko (Papintie 2, Kerava) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Etno-Espa 3.–9.8. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 16 Tuulikki Bartosik. Rajatun yleisöalueen suurin sallittu yleisömäärä on sata henkilöä, ja penkit ja seisomapaikat on sijoitettu turva­välein. Vapaa pääsy. Klo 18.15 Heikki Ruokangas & Anne-Mari Kanniainen. Rajatun yleisöalueen suurin sallittu yleisömäärä on sata henkilöä, ja penkit ja seisomapaikat on sijoitettu turva­välein. Vapaa pääsy.

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Anssi Pyykkönen, urut. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) klo 12. Vapaa pääsy.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Elias Frigård, saksofoni, Veera Kuisma, viulu, ja Timo Alakotila, piano. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Mies ja auto. Tiilitehtaan vanha kuorma-auto palaa vanhalle työmaalleen, kun Jouni Lakaniemi konsertoi Ford TT:n lavalla klo 14 ja 16. Väliajalla klo 15–16 museoamanuenssi Jaana Koskenranta keskustelee yleisön kanssa Jokelan teollisuushistoriasta. Säävaraus. Jokelan tiilitehdasalue (Nukarintie 3, Tuusula) klo 14–17. Vapaa pääsy.

Keikat

Kat Baloun. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Timo Lassy & Teppo Mäkynen. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 30 e.

Mika Ikonen. Ravintola Fame, terassi (Fredikanterassi 5 A, Musiikkimuseo Fame) klo 16. Vapaa pääsy.

Blossom Hill, Korkkivika, Noisy Heaven. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 8 e.

Teatteri

Elling. Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Kesätyöpaikka – mitä emme tahdo emme tee. Ylioppilasteatteri, Mustikkamaan kesäteatteri (Mustikkamaankuja) klo 19. Liput 10, 14 ja 20 e.

Minä olen Hossu. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 20 e. Kannatuslippu 30 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Sorcières, Mes Sæurs + Sorcière Queer + Starhawk (2010 + 2016 + 2017). Lyhytdokumentteja noidista. O: Camille Ducellier. Klo 18.45 Rita Hayworth – avain pakoon (USA 1994). O: Frank Darabont. K16. Tekstitys ruotsiksi. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Arkkitehtuurin helmi. Opastetulla kierroksella tutustutaan Kansallismu­seon arkkitehtuuriin ja museon histo­riaan. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Lähtö museon keskihallista. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) ke klo 15 ja 17 sekä la klo 15. Museon pääsymaksu 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Virtuaali- ja omatoimikävely Kalliossa. Kallion kävelyfestivaalin omatoimisella kävelyllä voi kulkea eriaiheisia reittejä. Teemoja ovat Kallion vanhat elokuva­teatterit, Hämeentien kuvakävely, Kallion julkinen taide. Kallion muistolaatat, Alppiharju -kävely. Reitit löytyvät osoitteessa www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Kirkonkylä keskiajalla. Keskiaikaopastus aikuisille. Kierroksella tutustutaan pitäjän keskiaikaiseen historiaan, kuullaan arkeologisten kaivauksien tuloksista ja vieraillaan keskiaikaisessa kivikirkossa. Lähtö Pyhän Laurin kirkon (Kirkkotie 45, Vantaa) hautausmaan portilta klo 17.30. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Vantaa-Seura järjestää. Liput 5 ja 10 e.

Kaupunkitanssit Malmilla. Opetellaan fuskua. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Ala-Malmin puisto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Performanssi. Katutaiteilija Viv Magian livemaalaus yhdistyy kokeelliseen sellomusiikkiin sellisti Sergio Castrillonin säestämänä. Esityksen kesto 20 min. Concreate Urban Art Festivalin ohjelmaa. Pasilan kaupunkitaidekeskus, sisäpiha (Kasöörinkatu 3) klo 19–20. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Vuosaaressa. Opetellaan jenkkaa. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Vuo­talo, edusta (Mosaiikkitori 2) klo 16–16.45. Vapaa pääsy.

Röster från pestens år. Ruotsinkielinen äänikävely syksyssä 1710. Omatoimi­kävelyllä matkataan aikakauteen, jolloin Helsinkiä piinasi rutto. Opastus kuunnellaan älypuhelimesta ilmaisella sovelluksella "Echoes interactive sound walks". Kierros alkaa Vanhan kirkkopuiston Bulevardin portilta. Vapaa pääsy.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 18. Liput 16 e.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 15. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Yöni liito-oravana. Koko perheen opastus Yöni liito-oravana -näyttelyyn. Sopii erityisesti 5–10-vuotiaille lapsille. Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa www.haltia.com/tapahtumat. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 10.30–11.15. Vapaa pääsy. Näyttelyn pääsymaksu 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Aikamatka keskiaikaan. Keskiaikaopastus lapsille. Rooliopastuksella keski­aikaiseen asuun pukeutunut nimismiehen vaimo Sigrid kertoo satojen vuosien takaisesta elämästä Kirkonkylässä. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Vantaa-Seura järjestää. Lähtö Pyhän Laurin kirkon (Kirkkotie 45, Vantaa) hautausmaan portilta klo 17.30. Liput 5 ja 10 e.

