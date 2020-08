Silmien Takana -klubi starttaa jälleen elokuussa, kun lavalle astelee laulun­tekijä Kauko Röyhkä. Röyhkän ura muusikkona ja kirjailijana on kestänyt jo 40 vuotta, ja matkan varrelle on mahtunut sekä suomirockin klassikoita että kirjallisuuspalkintoja. Röyhkän tuotannossa monipuolisuus ja raja-aitojen kaataminen on ollut aina läsnä. Silmien Takana -klubille Röyhkä valitsee tuotannostaan sur­realismin sävyttämiä kappaleita, joissa alitajunnan syöverit saavat näkemään maailman uudesta näkökulmasta.

On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 22 e.