Konsertit

Helsinki Metropolitan Orchestra. Johtajana Sasha Mäkilä. Solistina Irina Niskala, urut. Leevi Madetojan ja Ralph Vaughan Williamsin musiikkia. Yleisön määrä on rajoitettu. Paavalinkirkko (Sammatintie 5) klo 19. Liput 10 ja 15 e.

Etno-Espa 3.–9. 8. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 16 I Fäälan med Mats Granfors, Kenneth Nordman och Tom Forsman. Rajatun yleisöalueen suurin sallittu yleisömäärä on sata henkilöä, ja penkit ja seisomapaikat on sijoitettu turvavälein. Vapaa pääsy. Klo 18.15 Duo Nooli. Rajatun yleisöalueen suurin sallittu yleisömäärä on sata henkilöä, ja penkit ja seisomapaikat on sijoitettu turvavälein. Vapaa pääsy.

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Sixten Enlund, urut. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Vuodenajat – Niina Ranta, piano. Musiikkitalo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Salakapakka Musta Mirri. Reetta Ristimäki, laulu, Juha Hostikka, laulu, sekä Marko Puro, laulu ja piano, esittävät schlagereita, kuplettaja ja vintage-musiikkia 1920-luvun riehakkaassa salakapakka-tunnelmassa. Bastion Bistro, terassi (Suomenlinna C8) klo 19.15. Liput 20 e.

Keikat

Suad. Radio Helsingin Kesälive. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 18. Vapaa pääsy.

Silmien Takana: Kauko Röyhkä – Todellisuuden tuolla puolen. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 22 e.

Amy Winehouse Tribute. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

The Toreadors. Paikkoja rajoitetusti. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Jaakko Laitinen & Väärä raha. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20 ja 22. Liput 14 e.

Nobody. Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21. Vapaa pääsy.

Teatteri

Komeetta. Ylioppilasteatterin Studio (Mannerheimintie 3 b) klo 19. Liput 10 ja 15 e. Kannatuslippu 25 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Nunna (Ranska 1966). O: Jacques Rivette. K16. Klo 19.45 Revolverimies (USA 1976). O: Don Siegel. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Yleisöopastus. Suomeksi ja ruotsiksi klo 13, englanniksi klo 15. Seurasaaren ulkomuseo (Seurasaari). Liput 4, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Kävelyretki Kaivopuistoon ja Eiraan. Kävelyllä kuullaan Helsingin historiasta ja rakennuksista. Kesto n. 2 tuntia. Good Guide Helsinki -oppaat järjestää. Kävely päättyy Caruselin kahvilaan. Lähtö Havis Amandan patsaalta Kauppatorilla klo 17. Liput 10 e (käteisellä).

Hietalahden kirpputori. Ulkoilmakirpputorilla on rajattu määrä myyntipaikkoja. Myyntipaikkoja voi ostaa kirpputorin verkkosivuilla (www.hietsunkirppis.fi/heltu). Hietalahden tori ma–pe klo 8–17, la 8–16, su 10–16. Vapaa pääsy.

Yrttisauna-työpaja. Puolen tunnin työpajoissa kerrotaan löylyveteen sopivista yrteistä ja valmistetaan oma yrttivihta. Työpaja pidetään sään salliessa sisäpihan Kasvattamossa. Mukaan mahtuu 10 henkilöä kerrallaan. Kaupunkiruokaa-näyttelyn ohjelmaa. Ilmoittautuminen museon verkkosivulla. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16) klo 16–18. Vapaa pääsy.

Roskasta taiteeksi -hankkeen avajaistapahtuma. Osallistavassa ympäristötaidetapahtumassa rakennetaan yhteinen kierrätysinstallaatio ja pidetään rantojen ja puistojen siivoustalkoot. Lapinlahden sairaala, sisäpiha (Lapinlahdenpolku 8 D) klo 16. Vapaa pääsy.

Vanhakaupunki, Gammelstaden – kertomuksia keskiajan Helsingistä. Kävelykierros Vanhassakaupungissa. Kävellään keskiajasta kohti Vanhankaupungin nykypäivän vehreätä urbanisuutta. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö osoitteesta Vanhankaupungintie 1 klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Virtuaali- ja omatoimikävely Kalliossa. Kallion kävelyfestivaalin omatoimisella kävelyllä voi kulkea eriaiheisia reittejä. Teemoja ovat: Kallion vanhat elokuvateatterit, Hämeentien kuvakävely, Kallion julkinen taide. Kallion muistolaatat, Alppiharju -kävely. Reitit löytyvät osoitteessa www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Syötävä satopuutarha -työpaja. Torstai-työpajassa voi suunnitella oman satopuutarhan. Lapinlahden Lähde, kaupunkiluontokeskus (Lapinlahdenpolku 8) klo 12–16. Vapaa pääsy.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Kauppatorilla. Opetellaan sambaa. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Itäkeskuksessa. Opetellaan hidasta valssia. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Stoa, Aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Soiva metsäkierros. Metsäpolun ja puutarhan kierros keskittyy Sibeliuksen sävellyksiin ja luontosuhteeseen. Opastettu kierros alkaa portilta. Ainola (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 15. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Jean ja Aino Sibeliuksen Ainola. Ainolan yleisopastus. Lähtö huvilan edustalta, yläpihalta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 14. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Kissakierros. Kesätietoiskussa tutustutaan isojen kissojen maailmaan ja niiden saalistustekniikoihin, perhe-elämään ja erikoisuuksiin. Noin puolen tunnin mittaisia kierroksia järjestetään museon Maailman luonto -näyttelyssä. Ennakkoilmoittautuminen museon lipunmyynnissä. Ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 11, 13 ja 15. Museon pääsymaksu 7–15 e.

Kadonneen sävellyksen metsästys -lastenkierros. Etsitään yhdessä oppaan kanssa kadonnutta sävellystä. Ainolan possut antavat vihjeitä, mistä sävellys saattaisi löytyä. Kierros alkaa lipunmyynnin edustalta. Ainola (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 12. Liput 8–15 e. Lapset 4 e.

