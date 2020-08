Stand up -koomikko ja toimittaja Jukka Lind­strömin piti tehdä maaliskuussa Helsingissä kymmenen loppuunmyytyä stand up -esitystä nimeltä Väli­huuto. Sattuneesta syystä kaikki esitykset peruttiin. Nyt Lindström tekee paluun stand up -lavalle viiden kuukauden tauon jälkeen. Illassa Lindström hioo kuntoon uudelleenkirjoitettuja osia Välihuuto-esityksestään ja testaa karanteenin aikana kertyneitä uusia tarinoita. Illan aikana lavalla nähdään myös muita koomikoita.

Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 20. Liput 20 e.