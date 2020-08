Konsertit

Etno-Espa 3.–9.8. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 16 haapoja & illmari kollektiivi, klo 18.15 Lehtojärven Hirvenpää. Rajatun yleisöalueen suurin sallittu yleisömäärä on sata henkilöä, ja penkit ja seisomapaikat on sijoitettu turvavälein. Vapaa pääsy.

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Anna Pulli-Huomo, urut. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) klo 12. Vapaa pääsy.

Helsinki Metropolitan Orchestran kesäkonserttisarja. Helsinki Metropolitan Orchestra johtajanaan Sasha Mäkilä. Solistina Irina Niskala, urut. Leevi Madetojan, Poulencin ja Ralph Vaughan Williamsin musiikkia. Yleisön määrä on rajoitettu. Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8, Espoo) klo 19. Liput 10 ja 15 e.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Sergio Castrillón, sello. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Takaisin. Puhallinkvintetti Kuura ja pianisti Jussi Littunen kantaesittävät Ann-Elise Hannikaisen seksteton. Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 10 ja 15 e.

Barokkimusiikkia sooloviululla – Eriikka Maalismaa. Galleria A2 (Annankatu 12) klo 17. Vapaa pääsy.

Keikat

All Star Jam Session with Sami Pitkämö. Storyville (Museokatu 8) klo 23. Liput 10 e.

Hannibal & Hot Heros, Kuuhullu. Dj WLZ. Konepaja Biergarten (Bruno Granholmin kuja 1) klo 17–22. Vapaa pääsy.

King Pythons. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Kanerva. Ufon Laulukerho. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Maunula-talo underground. Mm. Tamara Luonto, Love Sport, Ghosts on TV, Sorsajengi, Lokit, Nuoruus, Äiti Heresia. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 20–24. Vapaa pääsy.

Jazz Grillarin Jamit. Antti Utriainen, piano, Häkä Virtanen, basso, ja Juha Salminen, rummut. Grillari (Soukantie 16, Espoo) klo 18–21. Vapaa pääsy.

Knucklebone Oscar. Live at TBA Terrace -avajaiset. Radio Majava -dj:t. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 18. Vapaa pääsy.

Gypsy Jazz Evening. Terracegigs-keikkailta. Hard Rock Cafe, terassi (Aleksanterinkatu 21) klo 19. Vapaa pääsy.

Joonatan Rautio Trio feat. Jukkis Uotila. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 20 e.

Irina. Krapin paja (Rantatie 2, Tuusula) klo 19. Liput 30 e.

Dark Sarah. Levynjulkkarit. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 13–15 e. Liput live streamiin alk. 9,90 e Semilivestä.

Mika Monto & the 20’s. Ravintola Fame, terassi (Fredikanterassi 5 A) klo 16. Vapaa pääsy.

Nykyaika. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20.30. Liput 10 e.

G Livelab Open: Pelagos, NYOS. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Ripitori OD, Likaiset Pikkarit, Loose Addiction. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 8 e.

Klubit

Islands In The Sun -dj-festivaali 7.–8.8. Viikonlopun aikana toistakymmentä vinyyleihin panostavaa tiskijukkaa, levylassea ja vinyylivirpiä soittavat 15 minuutin dj-setit reggaesta funkyyn, surfista exoticaan ja rock'n'rollista jazzin kautta rhythm & bluesiin ja calypsoon. Black Door (Iso Roobertinkatu 1) klo 16–4. Vapaa pääsy.

Ursulan kesäyön unelma. Dj Tokemon. Istumapaikkoja ravintolassa ja terassilla on rajattu määrä. Café Ursula (Ehren­strömintie 3) klo 18–22.30. Vapaa pääsy.

Teatteri

Jukka Lindström – Stand upin deadline. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 20. Liput 20 e.

Lehman-trilogia. Teatteri Metamorfoosi, Espoon kaupunginteatterin Revontulihallin-näyttämö (Revontulentie 8 A, Espoo) klo 18.30. Liput 20, 36 ja 39 e.

Minä olen Hossu. Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18, Fredrikintori) klo 19. Liput 20 e. Kannatuslippu 30 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.45 Inherent Vice (USA 2014). O: Paul Thomas Anderson. K16. Klo 19.45 Carrie (USA 1976). O: Brian De Palma. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Satumainen leffayö. Auringon laskettua valkokankaan valaisee Sydney Lumetin ohjaama The Wiz (USA 1978), joka esitetään elokuvateatteritasoisella kalustolla noin klo 21.45 alkaen. The Wiz on musta motown-tulkinta Taikuri Ozin tarinasta. Klo 20 dj Yeboyah. Ruokamyyntiä. Pakkaa piknik mukaan ja tule paikalle terveenä. Aurinkolahden uimaranta (Uutelantie) klo 20. Vapaa pääsy.

Hietsu Open 7.–9.8. Hietsu Open on osa Beach volleyn SM-kiertuetta. Hietaranta (Hiekkarannantie) klo 15–21. Vapaa pääsy.

Concreate-taidenäyttelyn avajaiset. Näyttelyssä on esillä Concreate Urban Art -festivaalin aikana työskentelevien taiteilijoiden teoksia. Ohjelmassa paneelikeskustelu katutaiteesta Pohjoismaissa ja taiteilijahaastatteluja. Pasilan kaupunkitaidekeskus (Kasöörinkatu 3) klo 18–20.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13. Liput 14 e.

Kissakierros. Kesätietoiskussa tutustutaan isojen kissojen maailmaan ja niiden saalistustekniikoihin, perhe-elämään ja erikoisuuksiin. Ennakko­ilmoittautuminen museon lipunmyynnissä. Ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 11, 13 ja 15. Museon pääsymaksu 7–15 e.

