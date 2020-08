Loppukesä on sadon­korjuun aikaa, mikä näkyy Herttoniemen siirtolapuu­tarhan elomarkkinoilla. Riihikentällä on myynnissä puutarhatuotteita, leivonnaisia, hunajaa, käsitöitä ja kirppistavaraa. Lisäksi sadalle ensimmäiselle on tarjolla soppalounas, jota varten mukaan kannattaa ottaa oma astia ja mielellään pikkurahaa.

Herttoniemen siirtolapuutarha (Kipparlahden silmukka 3) klo 12–15. Vapaa pääsy.