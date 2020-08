SUNNUNTAI

Konsertit

Etno-Espa 3.–9. 8. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 16 Hildá Länsman & Tuomas Norvio. Klo 18.15 Sakari Kukko – Afro Chamber. Rajatun yleisöalueen suurin sallittu yleisömäärä on sata henkilöä, ja penkit ja seisomapaikat on sijoitettu turvavälein. Vapaa pääsy.

Sähkökitarakvartetti Bokvillanilla #1. Nykymusiikkiyhtye Sähkökitarakvartetti ja Sergio Castrillón, sello. Tytti Arolan ja Thorkell Nordalin, Sergio Castrillónin, Lauri Hyvärisen sekä Ville Vokkolaisen musiikkia. Bokvillan (Hämeentie 125). Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelma 10 e.

Katupoikia ja kreivejä. Mikko Perkoila, Kristian Meurman ja Matti Kuronen. Vantaan maatalousmuseo (Nybackankuja 2, Vantaa) klo 18. Vapaa pääsy.

Vincenzo Bellini: Norma. Pääroolit laulavat Laura Leisma, Pekka Kuivalainen, Hannu Forsberg ja Niina Keitel. Teoksen johtaa Chloé Dufresne ja sen on ohjannut Ville Saukkonen. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 16. Liput 18–43 e.

Suvisunnuntain iltamusiikki: Barockwald. Barokkiyhtye Tuohi: Kirsti Apajalahti, barokkiviulu, Pieta Mattila, barokkisello, ja Kaisamaija Uljas, teorbi. Meallin, Schmelzerin, Matteisin, Uccelinin, Waltherin, Bertalin ja Bibernin musiikkia. Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy.

Keikat

The Bürokrätz. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 18. Liput 7 e.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Nate Francis, basso, Aleksi Heinola, rummut, ja Manuel Dunkel, saksofoni. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Michael Monroe, Sami Yaffa & Costello Hautamäki. Krapin paja (Rantatie 2, Tuusula) klo 16. Liput 28,50 e.

Peukkufest. Klo 16 Gypsy Jaxx Ensembleja klo 18–20 dj Shubie Brother. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 16. Vapaa pääsy.

Klubit

Global Soundscapes. Sunnuntaiklubilla dj Bule Goreng. Pinehill Terrace (Mäntymäki 2) klo 14–21. Vapaa pääsy.

Teatteri

Komeetta. Ylioppilasteatterin Studio (Mannerheimintie 3 b) klo 15. Liput 10 ja 15 e. Kannatuslippu 25 e.

Kulissit kaatuu – musiikillinen tragikomedia alkoholismista. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 14. Liput 19–27 e.

Ronja Ryövärintytär. Teatteri Hyökyvuori, Pakkasmäen kesäteatteri (Espoonlahdentie 12, Espoo) klo 18. Liput 15 ja 20 e. Perhelipuu 60 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Le Regine (Italia/Ranska 1970). O: Tonino Cervi. K16. Klo 17 Revolverimies (USA 1976). O: Don Siegel. K16. Klo 19.20 Piina (USA 1990). O: Rob Reiner. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Opastettu kävelyretki Kulosaaressa. Retken kesto 2 tuntia. Retki päättyy Mustikkamaalle Cafe Torpedoon. Good Guide Helsinki -oppaat järjestävät. Lähtö Kulosaaren metroasemalta klo 14. Liput 10 e (käteisellä).

Sibelius ja naapurit -kiertokävely. Kuljetaan Ainolasta Kallio-Kuninkalan ja Suvirannan ja Seurakuntaopiston kautta Aholaan. Matkalla kerrotaan Sibeliuksen perheestä ja hänen naapureistaan. Ei sisäkohteita. Kesto n. 2 h. Oppaana Tuusulanjärven matkailuopas Kaija Jaukkari. Lähtö Ainolasta (Ainolantie, Järvenpää) klo 13. Liput 10 e.

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros rakkauden ja rikosten maailmassa, historiallisessa Kruununhaassa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Elomarkkinat. Puutarhatuotteita, leivonnaisia, hunajaa, käsitöitä ja kirppistavaraa. Riiheltä soppalounasta noin sadalle ensimmäiselle, kahvia ja leivonnaisia. Herttoniemen siirtolapuutarha (Kipparlahden silmukka 3) klo 12–15. Vapaa pääsy.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna la–su klo 12–16. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Myös Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Hietsu Open 7.–9.8. Hietsu Open on osa Beach volleyn SM-kiertuetta. Hietaranta (Hiekkarannantie) klo 10–19. Vapaa pääsy.

Kurkista geologisiin kokoelmiin. Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna yleisölle. Niihin kuuluu fossiileja, kiviä ja meteoriitteja. Kokoelmat ovat avoinna Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kartanorakennuksessa (Jyrängöntie 2) ke–su klo 11–17. Kasvitieteellisen puutarhan pääsymaksu 4–7 e.

Idyllinen Katajanokka kävellen. Tule ihastumaan monipuoliseen Katajanokkaan – Helsingin keskustan helmi tarjoaa monipuolisuudellaan yllätyksiä. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen ravintola Sipulin edessä (Kanavaranta 7) klo 12. Liput 10 e. (käteisellä tai Mobilepay).

Audio-opastus Uspenskin katedraaliin. Omatoimikierros Suomen ortodoksisen kirkon pääpyhäkköön älypuhelimen avulla. Opastuksessa kerrotaan yli 150-vuotiaan katedraalin historiasta, esineistä, kirkkorakennuksen käytöstä jumalanpalveluselämässä sekä ortodoksisuudesta yleensä. Palveluun pääsee QR-koodilla tai opastuksen verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät katedraalista. Opastuksen äänitteiden kesto on noin 30 minuuttia. Uspenskin katedraali (Kanavakatu 1) on avoinna ti–ke ja pe klo 10–15, to klo 12–17, su klo 12–15. Vapaa pääsy.

Jean ja Aino Sibeliuksen Ainola. Ainolan yleisopastus. Lähtö huvilan edustalta, yläpihalta. Aino ja Jean Sibeliuksen koti (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 14. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Lapsille

Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Puotilan kesäteatteri (Puotilantie 7) klo 13 ja 15. Liput 14 e.

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 16. Liput 16 e.

Rohkea muurahainen. Teatteri Tuike, Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 12. Liput 14 ja 16 e. Perhelippu 45 e.

Kadonneen sävellyksen metsästys -lastenkierros. Etsitään yhdessä oppaan kanssa kadonnutta sävellystä. Ainolan possut antavat vihjeitä, mistä sävellys saattaisi löytyä. Kierros alkaa lipunmyynnin edustalta. Ainola (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 15. Liput 8–15 e. Lapset 4 e.

MAANANTAI

Konsertit

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Aukusti Arjas, kitara. Suomenlinnan kirkko (Suomenlinna C 34) klo 12. Vapaa pääsy.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Aléa: Aurora Visa, kantele, ja Annika Lyytikäinen, klarinetti. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Hilland Mondays. Pauli Halmeen ja Antti Vuorenmaan johtama Hilland Playboys esittää klassista countrymusiikkia. Paikkoja rajoitettu määrä. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Reiska Laine & Friends feat. Anna Hanski. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Muut menot

Kaunis Kanavareitti -saaristoristeily. 1,5 h risteilyllä nähdään Helsingin rantamaisemia ja itäisen saariston maisemia, mm. Suomenlinna, Korkeasaaren eläintarha, jäänmurtajat ja Degerön kanava. Laivassa on kahvila anniskeluoikeuksin, suuri aurinkokansi ja sisätilat, joissa on tilaa huolehtia turvaväleistä. Reittiselostus kaiuttimista. Lähdöt Kauppatorin Kolera-altaalta, keltaisten sightseeing-lippujen luota klo 10.30, 12.30, 14.30 ja 16.30. Liput 25 e. 6–15-vuotiaille 12,50 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaille.

Palatseja ja patruunoita – aateliston ja porvariston Helsinki. Opastettu kävelykierros tutustuttaa vaurastuvaan Helsinkiin – huvielämän ja kulttuurin kehtoon tarinoineen. Kierros päättyy Svenska Teaternin luo. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen Ritarihuoneen edessä (Ritarikatu 1) klo 17. Liput 20 e. (käteinen tai MobilePay).

Ihana Itäsaaristo. Laivaristeily Helsingin itäsaaristoon ja Villingin huvila-alueen maisemiin. Hevossalmen silta avataan laivan kulkua varten. Laivalla kahvila, saaristoterassit ja ravintola. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähdöt Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 11.30 ja 14. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Iltaristeily Itäsaaristoon. Doris-laivan risteilyllä tutustutaan saaristomaisemiin. Laivalla kahvila, saaristoterassit ja ravintola. Lippuja voi ostaa myös verkosta: ihalines.fi. Lähtö Kauppatorin Vanhalta Kauppahallilta klo 19. Liput 18 ja 20 e. Lapsi 10 e. Perhelippu 40 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 16.30 ja 17.30. Liput 10 ja 20 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon kotitalossa. Kierrokselle mahtuu 12 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 14, 15, 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Lapsille

EasySport-päivät 10.–12.8. Monipuolista alakouluikäisille suunnattua liikuntaa, mm. kiipeilyä, temppuilua, sirkusta ja palloilua ohjaajien ja urheiluseurojen opastuksella. Ohjausta saatavilla myös englanniksi. Liikuntamylly (Jauhokuja 3) klo 11–14. Aikuiset 3,50, lapset 1,50 e.

Lasten kaupunkitanssit. Opetellaan kansanomaisia tansseja. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

