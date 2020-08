Aikahyppy Maria Jotunin aikaan, kohujen ja rakkaus­draaman sävyttämään elämään, avautuu teatteri Jurkassa musiikillisen draaman keinoin. Miten rakastaa, kun sydän on kahtaalla? Mikä on vapauden hinta? Marian sydän on fiktiivinen henkilökuvaus aikakaudellansa kohua herättäneestä näytelmäkirjailija Maria Jotunista sekä häneen vaikuttaneista aikalaisista. Se on teemoiltaan ajaton intohimodraama kolmesta suomalaisesta kulttuurihenkilöstä (Maria Jotuni, Viljo Tarkiainen, Joel Lehtonen), joiden elämä nivoutuu yhteen. Käsi­kirjoitus on Kirsti Valven, joka näyttelee myös Maria Jotunin roolin.

