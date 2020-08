Konsertit

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Tommi Niskala, urut. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Nooli. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Huokausten virrassa: Musiikkia ranskalaisen barokin kultakaudelta. FiBO Players: Anne Pekkala, viulu, Jani Sunnarborg, fagotti, ja Anna-Maaria Oramo, laulu ja cembalo. Yleisömäärä on 45. Katsomossa reilut turvavälit. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 18. Liput 20 e Ticketmaster-verkkokaupasta etukäteen.

Laurin päiväkonsertit. Susanna Haavisto, laulu, ja Mari Kätkä, harmonikka. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Joint Patrol. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Gypsy Jazz Evening. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Gracias. Radio Helsingin Kesälive. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Aivopaine, Likaiset Pikkarit. Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21. Vapaa pääsy.

Wake Up Frankie. Levynjulkkarit. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 10–12 e.

Asa & Band. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 20 e.

Swallow The Sun Acoustic. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 20. Liput 20 e.

Fat Chance solistina Merikukka Kiviharju. Paikkoja rajoitetusti. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Janus Hanski & Tuomas Metsberg. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Manala Afterwork Jazz. Manala Jazz Band ystävineen esiintyy. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

DDT. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Softcore Suicide, Blackbird Sons. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 7 e.

Teetä, viskiä ja bluesia. Tee- ja viskitietoiskujen lisäksi Erja Lyytinen Acoustic Trio esiintyy. La Bohème (Katariinankatu 4) klo 18. Esitys ja illallinen 109 e.

Teatteri

Hair. Musiikkiteatterikoulu Skene, Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19 (ensi-ilta). Liput 28 ja 38 e.

Homo Secundus – Sekundaihminen. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19–27 e.

Jailhouse Shock. Hotel Katajanokka, pihaterassi (Merikasarminkatu 1 A) klo 19. Liput 25 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Marian sydän. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Wolandin iloinen seurue. Myllyteatteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19 (ensi-ilta). Liput 20 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Kuuma raja (Britannia 1969). O: J. Lee Thompson. K16. Klo 19.20 Rita Hayworth – Avain pakoon (USA 1994). O: Frank Darabont. K16. Tekstitys ruotsiksi. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Aistien puutarha -työpaja. Tutustutaan yrtteihin ja niiden erittämien aromaattisten öljyjen vaikutuksiin sekä yrttimeditaatioon. Työpaja pidetään sään salliessa sisäpihan Kasvattamossa. Mukaan mahtuu 10 henkilöä kerrallaan. Ilmoittautuminen museon verkkosivulla. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16) klo 16–18. Vapaa pääsy.

Vanhakaupunki, Gammelstaden – kertomuksia keskiajan Helsingistä. Kävelykierros Vanhassakaupungissa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö osoitteesta Vanhankaupungintie 1 klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Kurkista geologisiin kokoelmiin. Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna yleisölle. Niihin kuuluu fossiileja, kiviä ja meteoriitteja. Kokoelmat ovat avoinna Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kartanorakennuksessa (Jyrängöntie 2) ke–su klo 11–17. Kasvitieteellisen puutarhan pääsymaksu 4–7 e.

Uiva venenäyttely 13.–16.8. Venenäyttelyssä on esillä lähes 300 venettä sekä valikoima veneilyn palveluja ja tarvikkeita. Ohjelmassa on muun muassa koeajoja, työnäytöksiä ja tietoiskuja sekä uutena teemana vapaa-ajan kalastus. HSK:n kerhosatama (Vattuniemen puistotie 1) to–pe klo 12–20, la–su klo 10–18. Liput 15 e. 7–15-vuotiaille 5 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille aikuisen seurassa.

Opastettu kävelyretki Punavuoreen ja Eiraan. Good Guide Helsinki järjestää. Lähtö Aleksanterin teatterin oven edestä (Bulevardi 23-27) klo 17. Liput 10 e. (käteisellä).

Kaupunkitanssit Itäkeskuksessa. Opetellaan jenkkaa. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Stoa, Aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Kaupunkitanssit Kauppatorilla. Opetellaan hidasta valssia. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.

Lapsille

Taiteiden torstait: Tuija Rantalainen ja Vahtikoira Veikko. Annantalo (Annankatu 30) klo 18. Vapaa pääsy.

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 18. Liput 16 e.

Kissakierros. Tutustutaan isojen kissojen maailmaan ja niiden saalistustekniikoihin, perhe-elämään ja erikoisuuksiin Maailman luonto -näyttelyssä. Ennakkoilmoittautuminen museon lipunmyynnissä. Ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 11, 13 ja 15. Museon pääsymaksu 7–15 e.

