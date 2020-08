Ranskalaisen Florian Zellerin kirjoittama näytelmä Poika on koskettava tarina perheestä ja sen ­hajoamisesta, rakkaudesta, uusista aluista ja lopullisista päätöksistä. Zeller on yksi aikamme arvostetuimpia näytelmäkirjailijoita, jonka palkittuja näytelmiä on esitetty useissa Euroopan maissa. Poika päättää trilogian, jonka aiemmat osat ovat Isä ja Äiti.

Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.