Konsertit

Ukulele Espa: Karkkilan I Ukulele­orkesteri. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Ukulele Espa: GrUS. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Aurora Visa, kantele. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Saimaa. Live at TBA Terrace -tapahtuma. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 17. Liput 20 e.

Emma Salokoski & Kalevi Louhivuori’s Free Fall. Astoria-sali (Iso Roobertin­katu 14) klo 19. Liput 28 e.

The Cool Sheiks. Paikkoja rajoitetusti. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Tia Cohen avec Edith Piaf – La Soirée Jazz. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Ebelin oppilaat. Ebelin oppilaat ulko­ilmalavalla: bändejä, solisteja, lauluyhtyeitä ja Ebeli Big Band. Espoon kulttuurikeskus, aurinkoterassi (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 13. Vapaa pääsy.

Sairas T & Painajainen, Kriso, Dollari, Loasteeze. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 20 e.

The Meänland. Bar Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 15 e.

Aikakone. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 21. Liput 15 e.

The Milestones, Wyman Family, Juniper Inc. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 13 ja 15 e.

KJC Solo Piano: Juho Valjakka. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 15 ja 18 e.

Koskelan Halli, Aino ja hajonneet. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 20. Liput 6 e.

Rattus, Turun tauti, Menetetty maa, Etuaste. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 8 e.

Klubit

Dj Juza. Discolauantai. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 22. Vapaa pääsy.

Teatteri

Annie Kids ja Into the Woods Jr. Musiikkiteatterikoulu Skene, Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 14.30. Liput 17,50 ja 21,50 e.

Ronja Ryövärintytär. Teatteri Hyökyvuori, Pakkasmäen kesäteatteri (Espoonlahdentie 12, Espoo) klo 18. Liput 15 ja 20 e. Perhelippu 60 e.

Marian sydän. Teatteri Jurkka (Viron­katu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Tanssi

Actions x Figures. Koreografi Mikko Makkosen ja työryhmän teos Actions x Figures pyrkii riisumaan hypermaskuliinisen kuvaston kärjistyneisyydestään ja kapinoimaan kehollisesti. Geoffrey Erista, Simeoni Juoperi, Pie Kär, Iiro Näkki ja Oskari Turpeinen. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15 ja 19. Liput 16,50–30,50 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Noita palaa elämään (Suomi 1952). O: Roland af Hällström. K16. Klo 16.45 Boy Meets Girl (Ranska 1984). O: Leos Carax. K16. Klo 18.50 Phantom Thread (USA 2017). O: Paul Thomas Anderson. K12. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etu­käteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna la–su klo 12–16. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Kumpulan kasvitieteellinen puutarha. Kuuden hehtaarin kasvitieteellisessä puutarhassa on kasveja Kaukasuksesta Kaukoitään. Kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) on avoinna ti–su klo 11–18. Liput 4, 5 ja 7 e.

Yleisöopastus Villa Kokkosessa. Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13 ja 15.30. Liput 13 e.

Maakohtaiset ajoneuvot kohtaavat: saksalaiset ajoneuvot. Maakohtaiset ajoneuvot kohtaavat Espoon Auto­museon pihalla lauantaisin. Vuorossa ovat Saksassa tehdyt ajoneuvot. Tapahtumaan voi osallistua omalla ajoneuvolla tai tulla vain katselemaan ajokkeja. Espoon automuseo (Bodomintie 35, Espoo) klo 12–14. Vapaa pääsy.

Ukulele-workshop: Etelä-Amerikan rytmit 14.–15.8. Työpajassa opetellaan soittamaan sambaa, bossanovaa, tangoa ja milongaa rakastettujen klassikkokappaleiden avulla. Workshop on tarkoitettu ukulelen perusteet jo osaaville soittajille. Mukaan mahtuu 20 soittajaa. Opettajana on Jarmo Julkunen. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 10–12. Liput 47 e.

Sarjakuvaretki Itämeren rannoille. Retki on suunnattu 16–29-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristövaikuttamisesta ja piirtämisestä. Retkelle tarvitset mukaan omat piirustusmate­riaalit. Sarjakuvat voi toteuttaa myös itselle sopivalla tekniikalla, kuten vesiväreillä ja tusseilla. Retken aikana tuotetaan sarjakuvia retkellä havaituista asioista ja ilmiöistä ulkona paikan päällä piirtäen. Pikku-Kallahti klo 13–15. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen ja lisätietoja: sarjakuvakeskus.fi. klo 13–15. Vapaa pääsy.

Virtuaali- ja omatoimikävely Kalliossa. Kallion kävelyfestivaalin omatoimisella kävelyllä voi kulkea eriaiheisia reittejä. Teemoja ovat: Kallion vanhat elokuvateatterit, Hämeentien kuvakävely, Kallion julkinen taide. Kallion muistolaatat, Alppiharju -kävely. Reitit löytyvät osoitteessa www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Kuraattorikierros. Tutustutaan Kuvanvapaus-näyttelyyn. Vantaan taide­museo Artsi (Paalutori 3, Vantaa) klo 13–14. Vapaa pääsy.

Hämeentie vanhoissa valokuvissa. Omatoiminen kävelykierros Hämeentien historiaan. Reitin kohteita tarkastellaan vanhoja valokuvia katselemalla sekä valokuvaamalla niiden tapahtumapaikkoja uudestaan, tässä ajassa. Kävelyn taustatiedot verkkosivulla: www.wikimedia.fi. Wikimedia Suomi ja Kallion kävelyfestivaali järjestävät. Vapaa pääsy.

Uiva venenäyttely 13.–16.8. Venenäyttelyssä on esillä lähes 300 venettä sekä valikoima veneilyn palveluja ja tarvikkeita. Ohjelmassa on muun muassa koeajoja, työnäytöksiä ja tietoiskuja sekä uutena teemana vapaa-ajan kalastus. HSK:n kerhosatama (Vattu­niemen puistotie 1) to–pe klo 12–20, la–su klo 10–18. Liput 15 e. 7–15-vuotiaille 5 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille aikuisen seurassa.

Viaporin Tuoppi. Purjehduskilpailu puuveneille Suomenlinnaa ympäröivillä vesillä. Veneet lähtevät radalle Vasikkasaaren edustalta klo 9 alkaen. Purjehdusreitti kiertää Kruunuvuoren selältä Katajanokan editse Särkän salmen läpi ja Pihlajasaaren ympäri palaten Ryssänsaaren pohjoispuolitse kiertäen sitten Lonnan ja takaisin Kruunuvuoren selälle. Hyviä katselupaikkoja on Suomenlinnan rannassa ja mantereen puolella. Kisalaiturin vieressä, Varvilahden rannalla iltajuhla ja ruokatelttoja klo 14 alkaen. Vapaa pääsy.

Soiva metsäkierros. Metsäpolun ja puutarhan kierros keskittyy Sibeliuksen sävellyksiin ja luontosuhteeseen. Opastettu kierros alkaa portilta. Ainola (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 13. Liput 8, 10 ja 15 e. Lapset 4 e.

Welcome to Night Vale. Kuvitteellisen Night Vale -aavikkokaupungin elämää käsittelevän podcastin kauhun ja komedian välillä tasapainotteleva englanninkielinen show. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 29 e.

Wolf. Wolfissa pääsee esiintymään haluamallaan tavalla, rennosti ja intiimisti, jotakin kokeillen. Esitykset voivat olla mitä vain hengentuotosta: keskustelua, monologeja, musaa, tanssia, teatteria, runoutta. Torikorttelit (Katariinankatu 1) klo 14–21. Liput 14,50 e.

Kurkista geologisiin kokoelmiin. Luonnontieteellisen keskusmuseon geologiset kokoelmat ovat avoinna yleisölle. Niihin kuuluu fossiileja, kiviä ja meteoriitteja. Kokoelmat ovat nähtävillä Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kartanorakennuksessa (Jyrängöntie 2) ke–su klo 11–17. Kasvitieteellisen puutarhan pääsymaksu 4–7 e.

Håkansbölen kartanon opastukset. Armas Lindgrenin suunnitteleman Håkansbölen jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään pandemian vuoksi puistossa, ja kierroksilla pidetään huoli riittävistä turvaväleistä. Klo 11. 15 ja 14.15 Hakkapeliittoja, aseita salakuljettava kartanonherra ja rouvainsalongin ruumiin arvoitus – tosielämän tarinoita kartanolta 1500-luvulta nykypäivään -opastus, klo 12.30 Håkansbölestä Pariisiin – taide, naiset ja naistaiteilijat kartanon historiassa -opastus ja klo 15.30 Yrttejä, lepakoita, kreivitär puutarhurina – puistohistoriallinen opastus. Alakerrassa olevaan kartanon historiaa esittelevään näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti, rajoitettu määrä vierailijoita kerrallaan. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) la–su klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-vuotiaille.

Lapinlahden Lähteen historiakierros. Opastetulla kierroksella tutustutaan Lapinlahden entisen sairaalan histo­riaan: tarinoita sairaalan, psykiatrisen hoidon sekä alueen historiasta. Kokoontuminen Kahvila Lähteellä. Oppaana toimii Risto Ruuth. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8) klo 14. Liput 12 e.

Lapsille

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 16. Liput 14,50 e.

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 16. Liput 16 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13 ja 19. Liput 31–88 e.

Rohkea muurahainen. Teatteri Tuike, Tapanilan ala-aste, piha (Veljestenpiha 2) klo 14. Liput 14 ja 16 e. Perhelippu 45 e.

Yöni liito-oravana. Koko perheen opastus Yöni liito-oravana -näyttelyyn. Sopii erityisesti 5–10-vuotiaille lapsille. Lähtö on Haltian näyttelykerroksen aulasta. Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa www.haltia.com/tapahtumat. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 10.30–11.15. Vapaa pääsy. Näyttelyn pääsymaksu 8 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Teatteri QO:n Kaukokaiku: Nukke­teatteria ja lyhytelokuvaa asunto­vaunussa. Esitykset ovat lähes sanattomia. Yleisö otetaan esityksiin perhekunnittain. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 11–16. Vapaa pääsy.

hs.fi/menokonemenovinkkejäverkossa