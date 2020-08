Sunnuntai

Konsertit

Hakala, Karlström, Luttinen, Pursio – 50-vuotisjuhlakonsertti. Lavalla laulajat Tommi Hakala, Dan Karlström, Sami Luttinen ja Tuomas Pursio, sekä Hans-Otto Ehrström, piano. Ohjelmistossa oopperaa, romansseja, musikaalia ja tangoa. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 16. Liput 29 e.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Zane Uitto, laulu ja piano. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Suvisunnuntain iltamusiikki: Mozart & Bach. Tiia Maria Saari, laulu ja piano, sekä Petri Koivusalo, urut. Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy.

Keikat

Jussi Saksa ja Retrotytöt. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 18. Liput 7 e.

Samanna. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 14. Vapaa pääsy.

SunJazz: Kimmo Salminen Quartet. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

PERUTTU: Borta Beast. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 14 ja 15 e.

Teatteri

Homo Secundus – Sekundaihminen. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 16. Liput 19–27 e.

Ronja Ryövärintytär. Teatteri Hyökyvuori, Pakkasmäen kesäteatteri (Espoonlahdentie 12, Espoo) klo 18. Liput 15 ja 20 e. Perhelippu 60 e.

Wolandin iloinen seurue. Myllyteatteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 20 e.

Tanssi

If I Would Lose My Voice. Kekäläinen & Companyn uusi kantaesitys. Esiintymässä Andrius Katinas, Sanna Kekäläinen ja Janne Marja-aho. Teoksessa puhutaan englantia. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19 (ensi-ilta). Liput 18, 32 ja 38 e.

Actions x Figures. Koreografi Mikko Makkosen johtaman työryhmän teos Actions x Figures pyrkii riisumaan hypermaskuliinisen kuvaston kärjistyneisyydestään ja kapinoimaan kehollisesti. Esiintymässä Geoffrey Erista, Simeoni Juoperi, Pie Kär, Iiro Näkki ja Oskari Turpeinen. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15 ja 19. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 14.30 animaatiot Mimosan syntymäyö, Mimosa ja ...Ja sinusta tulee pelle (1987 + 1983 + 1985). O: Camilla Mickwitz. S. Klo 16.15 Junun (USA 2015). O: Paul Thomas Anderson. Klo 17.45 System Crasher (Saksa 2019). O: Nora Fingscheidt. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna la–su klo 12–16. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros rakkauden ja rikosten maailmassa, historiallisessa Kruununhaassa. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Uiva venenäyttely 13.–16.8. Venenäyttelyssä on esillä lähes 300 venettä sekä valikoima veneilyn palveluja ja tarvikkeita. Ohjelmassa on muun muassa koeajoja, työnäytöksiä ja tietoiskuja sekä uutena teemana vapaa-ajan kalastus. HSK:n kerhosatama (Vattuniemen puistotie 1) to–pe klo 12–20, la–su klo 10–18. Liput 15 e. 7–15-vuotiaille 5 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille aikuisen seurassa.

Pyöräile naiselle ammatti. Pyöräile Tarvaspäähän ja osallistu samalla Naisten Pankin Pyöräile naiselle ammatti -hyväntekeväisyystapahtumaan. Voit lahjoittaa ammatin 30 e tai jonkin muun summan Naisten Pankille. Opastettu kierros museossa klo 12 ja 14 (museon pääsymaksu normaalisti 5–10 e) Jumppaa ja venyttelyä piha-alueella omatoimisesti ja ohjatusti. Gallen-Kallelan museo Tarvaspää (Gallen-Kallelan tie 27, Espoo) klo 11–18. Lahjoitus 30 e tai vapaavalintainen summa.

Idyllinen Katajanokka kävellen. Tule ihastumaan monipuoliseen Katajanokkaan – Helsingin keskustan helmi tarjoaa monipuolisuudellaan yllätyksiä. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen ravintola Sipulin edessä (Kanavaranta 7) klo 12. Liput 10 e. (käteisellä tai Mobilepay).

Opastettu kävelyretki Kulosaareen ja Herttoniemen siirtolapuutarhaan. Opastetetukka kävelyretkellä tutusturtaan Kulosaaren kartanoon, Herttoniemen siirtolapuutarha-alueeseen ja Kivinokan kesämajoihin. Pääsemme tutustumaan mökkeihin ja mökkiläisten elämään. Good Guide Helsinki järjestää. Tapaaminen Kulosaaren kartanon edessä (Kipparlahden silmukka 5) klo 14. Liput 10 e. (käteisellä).

Generation 2020 esitykset. Nähdään Mikko Kauppilanteos Hevoseni Kvääri, klo 12 ja 15 voi törmätä Sara-Maria Pirhosen ja Nenna Tynin Hetki 2.0-teokseen museon tiloissa ja ympäristössä. Näyttelytilaan museon sisäänpääsylipulla. Bio Rex (Mannerheimintie 22–24) klo 14–16. Vapaa pääsy.

Opastus Inspiraatio – nykytaide & klassikot -näyttelyssä. Suomenkielinen opastus. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 13.

Håkansbölen kartanon opastukset. Armas Lindgrenin suunnitteleman Håkansbölen jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään pandemian vuoksi puistossa, ja kierroksilla pidetään huoli riittävistä turvaväleistä. Klo 11.15 ja 14.15 Hakkapeliittoja, aseita salakuljettava kartanonherra ja rouvainsalongin ruumiin arvoitus – tosielämän tarinoita kartanolta 1500-luvulta nykypäivään -opastus, klo 12.30 Håkansbölestä Pariisiin – taide, naiset ja naistaitelijat kartanon historiassa -opastus ja klo 15.30 Yrttejä, lepakoita, kreivitär puutarhurina – puistohistoriallinen opastus. Alakerrassa olevaan kartanon historiaa esittelevään näyttelyyn voi tutustua omatoimisesti, rajoitettu määrä vierailijoita kerrallaan. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) la–su klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-vuotiaille.

Lapsille

Music for Kids: Moomin Voices. Laulajat Mirja Mäkelä ja Eeppi Ursin esittävät Tove Janssonin ja Erna Tauron alkuperäisiä 1960-luvun muumilauluja pianisti Mika Pohjolan sovituksina. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 12 ja 14. Vapaa pääsy.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 15. Liput 14,50 e.

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 16. Liput 16 e.

Rohkea muurahainen. Teatteri Tuike, Tapanilan ala-aste, piha (Veljestenpiha 2) klo 14. Liput 14 ja 16 e. Perhelippu 45 e.

Hyvän Tuulen Regatta junioripurjehduskisa. Leikkimielinen aloittelijakisa optimistijollalla purjehtijoille Helsingin keskustassa Eläintarhanlahdella.Tarjolla hotdogeja, tuoretta pullaa ja kahvia sekä mehua. HSS järjestää. Helsingin soutuklubin venevaja (Kaisaniemenranta) klo 11–14. Osallistumismaksu 35 e. Vapaa pääsy yleisölle.

Kadonneen sävellyksen metsästys -lastenkierros. Etsitään yhdessä oppaan kanssa kadonnutta sävellystä. Ainolan possut antavat vihjeitä, mistä sävellys saattaisi löytyä. Kierros alkaa lipunmyynnin edustalta. Ainola (Ainolankatu 1, Järvenpää) klo 13. Liput 8–15 e. Lapset 4 e.

Maanantai

Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Javier Sanchez, sähköbasso ja kontrabasso. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Reiska Laine & Friends feat. Antti Sarpila. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Shams Trio. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Hilland Mondays. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.

Tanssi

If I Would Lose My Voice. Esiintymässä Andrius Katinas, Sanna Kekäläinen ja Janne Marja-aho. Teoksessa puhutaan englantia. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 18, 32 ja 38 e.

Actions x Figures. Koreografi Mikko Makkosen johtaman työryhmän teoksessa esiintyvät Geoffrey Erista, Simeoni Juoperi, Pie Kär, Iiro Näkki ja Oskari Turpeinen. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 16,50, 24,50 ja 30,50 e.

Muut menot

Palatseja ja patruunoita – aateliston ja porvariston Helsinki. Opastettu kävelykierros tutustuttaa vaurastuvaan Helsinkiin – huvielämän ja kulttuurin kehtoon tarinoineen. Kierros päättyy Svenska Teaternin luo. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen Ritarihuoneen edessä (Ritarikatu 1) klo 17. Liput 10 e. (käteinen tai MobilePay).

Kaupunkitanssit. Opetellaan buggia. Mukaan mahtuu 49 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Sellosali, edusta (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.

Musiikkiviihdeohjelman nauhoitukset. Ilmoittaudu mukaan musiikkiviihdeohjelman kuvauksiin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Yleisön tulee jaksaa keskittyä ohjelmantekoon parin tunnin ajan. Ohjelma kuvataan studiossa Helsingin Arabiassa. Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset yleisoksi@fremantle.com. klo 13.30–16 ja 19.30–22.

Nia-tanssitunti. Nia on liikuntamuoto, jossa yhdistellään tanssia sekä kamppailu- ja kehonhuoltolajeja. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.30. Liput 5 e. Mobilepay ja holvi.com/shop/tanssivamieli.

Lapsille

Lasten kaupunkitanssit. Opetellaan kädenalitansseja. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Lasten kulttuurikeskus Aurora, piha (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 17.30–18.15.

