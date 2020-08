Konsertit

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Matti Vaakanainen, urut. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) klo 12. Vapaa pääsy.

Kesän nuoret taiteilijat: Tiina Louneva. Tiina Lounevan säveltämä, kuvaama ja editoima teos Tarina meistä. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–18 e.

Sensu-Ellit ja Hagia trio. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Keikat

Ennakkotiedoista poiketen Storyvillessä esiintyy Caron & Gimer Trio. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Southern Fruits. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Jesse Markin. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 20. Liput 20 e.

Janne Masalin. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 20. Vapaa pääsy.

Flatspots, Bucket. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 20. Liput 6 e.

After work -piknik: Katri Ylander duo. Espoon kulttuurikeskus, amfi (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 17. Vapaa pääsy.

Iris Bleu, Grandmother Corn. Bar Loose (Annankatu 21) klo 19. Liput 8 e.

Ruminaatio, Iivari & Jääsalo, Sorsa­jengi. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 21. Liput 6 e.

Teatteri

Elling. Ryhmäteatteri, Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Hevosenkaltainen nimi. Sibelius-Akatemian laulunopiskelijat, Musiikkitalo, Sonore (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Vapaa pääsy.

Kivi-juhlat: Seitsemän veljestä. Taaborinvuori (Koulunkulmantie 34, Nurmijärvi) klo 19 (ensi-ilta). Liput 20, 23 ja 25 e.

Martan valinta. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19 (ensi-ilta). Liput 20–35 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Stand up sirkus goes Poikkeustila. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 7 ja 10 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Sorry to Bother You (USA 2018). O: Boots Riley. K16. Klo 19.20 Subway (Ranska 1985). O: Luc Besson. S. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Night Visions – The New (Ab)Normal 19.–22.8. Fantasia-, kauhu-, scifi- ja toimintaelokuviin keskittyvä festivaali. Näytäkset Cinema Orionissa (Eerikin­katu 15), Korjaamolla (Töölönkatu 51 b) ja Bio Rexissä (Mannerheimintie 22–24) nähdään neljän päivän aikana 23 pitkää elokuvaa ja kourallinen lyhytelokuvia. Ohjelma: nightvisions.info. Liput 10 e. Sarjaliput 90–100 e.

UrbanApa X Ateneum 2019 19.–22.8. Monitaiteinen festivaali tuo yhteen museokontekstin ja elävän nykytaiteen. Teemana on toivo. Festivaalilla esiintyy monimuotoinen joukko esittävän taiteen, musiikin ja kuvataiteen ammattilaisia, jotka luovat teoksia ja järjestävät keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. Ohjelma osoitteessa: urbanapa.fi. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 12–19. Liput 5 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille. Suurin osa ohjelmasta on maksutonta.

Alppipuisto ja Lenininpuisto kauppaneuvos Borgströmin seurassa. Draamallisella puistokävelyllä tarinoidaan 1800-luvun puistopolitiikasta ja tutustutaan puistojen kasvilajistoon. Kaupunkiympäristö järjestää. Lähtö Vauhtitien ja Helsinginkadun kulmauksesta klo 18. Vapaa pääsy.

Runokuu 20.–30.8. Mad House Helsinki (rakennus 4, Työpajankatu 2 a) klo 18 (ensi-ilta) Ontto harmaa tanssi. Runoilija Olli-Pekka Tennilän runokirjan Ontto harmaa ympärille rakentuva tanssiteos. Teoksen ovat luoneet tanssijat ja koreografit Veli Lehtovaara ja Anna Mustonen yhteistyössä runoilijan kanssa. Liput 14 ja 20 e.

Opistot Oodissa. Helsingin työväenopisto ja Helsingfors arbis esittelevät toimintaansa. Ohjelmassa turvalonkeroiden virkkausta pienille lapsipotilaille, hulluttelevaa kuvanmuokkausta lasten kanssa, perhe-afrotanssia, parkouria, flow-joogaa, kielten esittelyä sekä työpaja, jossa voi tehdä tuorepuuroa. Paikan päällä myös mahdollisuus ilmoittautua kursseille. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Laula kanssamme Oodin lipan alla. Iloisiin yhteislauluihin johdattelevat muusikot Inna Vintturi, Mari Kätkä, Klaus Pennanen ja Tuomas Kesälä. Ulkoilmatilaisuus. Pidämme turvavälit. Ethän tule tilaisuuteen sairaana. Keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4) klo 15. Vapaa pääsy.

Rivitanssia. Tervetuloa kokeilemaan rivitanssia yksin tai kaverin kanssa, paria et tarvitse. Sali on iso, joten pystymme pitämään turvavälit. Ylle rento, kevyt vaatetus ja liukaspohjaiset sisäkengät. Capital Heels järjestää. Vartiokylän työväentalo (Rusthollarinkuja 3) klo 18. Vapaa pääsy.

Historialliset tanssit. Historialliset tanssit ovat tansseja joiden harrastus on loppunut jossakin vaiheessa ja ne on kirjoista ym. rekunstruoitu uudelleen. Näytelmäroolipeliyhdistys Lieska ry:n tanssijaosto Linnea järjestää. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–20. Vapaa pääsy.

GORS-peliesitys. GORS on taiteilijoiden Nooa Kekonin ja Jessica Piaseckin luoma peliesitys. Voit osallistua pelaamalla tai seuraamalla peliä Generation 2020 -näyttelyn viimeisellä viikolla. Amos Rex (Mannerheimintie 22–24) klo 16–19. Liput 5, 12 ja 15 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Lapsille

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 18. Liput 16 e.

Työpaja: Perunaleimasimet. Käydään nostamassa perunoita yhteisöpuutarhasta. Kaiverretuilla perunoilla painetaan kuvioita paperille. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 11–14. Vapaa pääsy.

hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa