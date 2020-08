Näyttelijä Kaija Pakarisen käsikirjoittama ja ohjaama Martan valinta on ajankohtainen, puhutteleva ja vaikuttava tarina tästä ajasta. Näytelmä on kuvaus siitä, miten suuri tarve meillä on tuntea yhteenkuuluvuutta ja saada jakaa. Joskus vieraalle on helpompi puhua – vaikka metrossa. Näytelmän päähenkilö on teologi-tutkija Martta Nissinen, joka matkustaa metrossa selvittääkseen millaista yhteisöllisyyttä ihmiset kaipaavat. Kirkon jäsenmäärä vähenee, yksinäisyys lisääntyy ja kirkko etsii oikeanlaista tapaa tavoittaa ihmiset. Onko Martasta virran suunnan kääntäjäksi? Näytelmän pääroolissa nähdään Mirva Kuivalainen.

Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 20–35 e.