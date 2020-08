Konsertit

Helsingin juhlaviikonloppu: Laila. Esa-Pekka Salosen, Paula Vesalan, Tuomas Norvion ja Ekho Collectiven Kansallisoopperalle luoma uusi, interaktiivinen teos. Laila on osa Opera Beyond -kokonaisuutta, jossa törmäytetään taiteita ja uusinta teknologiaa. Esitykset Kansallisoopperan Alminsalissa (Helsinginkatu 58) puolen tunnin välein ma–pe klo 14–16.30 ja 17.30–19.30, la–su klo 12–19.30. Liput 15 e. (lm)

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Aukusti Arjas, akustinen kitara. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Keikat

Frim-Fram Quartet feat. Knucklebone Oscar. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Mouhous. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 21. Liput 20 e.

Kuumaa. Klo 18 keikka on ikärajaton. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 18 ja 21.30. Liput 16 e.

Dionysian Band – tribute to the Doors. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Allas Live: Reino Nordin. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 20. Liput 25 e.

Honey B. Family. Paikkoja rajoitetusti. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.

Gebardi. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 22. Liput 10 e.

Helsingin juhlaviikonloppu: Lauantai (virtuaalinen keikka). Esiintymässä ovat Erja Lyytinen, Jesse Markin, Pariisin Kevät ja Ruusut. Konsertti nähdään suorana lähetyksenä klo 17 Ylen kanavilla ja sivulla helsinkifest.fi/ohjelma/helsingin-juhlaviikonloppu/ Helsingin juhlaviikonlopun ohjelmaa. Vapaa pääsy.

Remix! Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 23.30. Liput 12 e.

Rue Mørgue, Väistä! ja Kampiakseli. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 8 e.

Rotten River Blues Band. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Elokuu Indie Festival. Esiintyjinä Rules, Gim Kordon, New Silver Girl, KO:MI, Pink Chameleons, Kolibre, Minä & Syvempi Yhteys sekä dj Paola Suhonen. Conttibar (Sompasaaren Nihtilaituri) klo 12–22. Vapaa pääsy. Kasvomaskin käytöstä tapahtuman aikana saa ehdottomasti sympatiaa.

Drink Floyd. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 22 e.

Steezi & Tripple 2. Hard Rock Cafe, terassi (Aleksanterinkatu 21) klo 18. Vapaa pääsy.

Black Lizard, Kuusamo, Maan tomu. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 8 e.

Klubit

Discolauantai. Dj Juza. Storyville (Museokatu 8) klo 22. Liput 7 e.

J Hook Special. Dj:t Urpo ja Turpo. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 23.03–4. Liput 6 e.

Teatteri

Ali Ihmemaassa. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 23–28 e.

Coll name generator: Lierikolu. Levoteatteri, Pakilan Siirtolapuutarha (Pakilan Rantatie) klo 16 ja 19. Liput 7 ja 12 e.

Kauppamatkustajan kuolema. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Kivi-juhlat: Seitsemän veljestä. Taaborinvuori (Koulunkulmantie 34, Nurmijärvi) klo 15. Liput 20, 23 ja 25 e.

Ennakkotiedoista poiketen Tikkurilan teatterikoulun esitys Lumikuningatar Kulttuuritehdas Vernissassa klo 15 on peruttu.

Martan valinta. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 16. Liput 20–35 e.

Menopaussi. Aleksanterin teatteri, teatterisali (Bulevardi 23–27) klo 14 ja 19. Liput 43–49 e.

Minttu sekä Ville. La Bohème, sisäpiha (Katariinankatu 4) klo 15.30. Liput 35 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Rikinkeltainen taivas. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 13. Liput 19, 35 ja 39 e.

Ronja Ryövärintytär. Teatteri Hyökyvuori, Pakkasmäen kesäteatteri (Espoonlahdentie 12, Espoo) klo 18. Liput 15 ja 20 e. Perhelippu 60 e.

Tanssi

Cow. Koreografi Alexander Ekmanin nykytanssiteoksessa kuullaan Mikael Karlsson musiikkia ja puvustuksen on suunnitellut Henrik Vibskov. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19 (ensi-ilta). Liput 15–90 e.

News + Deborah Hay Alignment is everywhere. Yhteisillassa nähdään tanssija-koreografi Vera Nevanlinnan uusi tulkinta amerikkalaisen koreografin Deborah Hayn soolokoreogra­fiasta News sekä Peter Humblen ja David Youngin intiimi lyhytelokuva Deborah Haystä. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15. Liput 24,50 ja 30,50 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Sorry to Bother You (USA 2018). O: Boots Riley. K16. Klo 17.20 Carrie (USA 1976). O: Brian De Palma. K16. Klo 19.30 Suspiria (Italia/USA 2018). O: Luca Guadagnino. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

50Hz -elokuvia I & II. Klo 13:50 Hz -elokuvanäytös I: Timo Kaukolammen Epiphyte (Requiem for Mika, 2017), Anu Pennasen Monumentti näkymättömälle (2003) ja Mika Taanilan Mannerlaatta (2016). Klo 16.50 Hz elokuvanäytös II: Saara Ekströmin Phantasma (2016) ja Henrik Håkanssonin The Beetle (2018). 50 Hz – Mika Vainio -näyttelyn ohjelmaa. Kiasma-teatteri (Mannerheiminaukio 2). Liput 8 e. Näytös ja museo 14 ja 16 e.

Night Visions – The New (Ab)Normal 19.–22.8. Fantasia-, kauhu-, scifi- ja toimintaelokuviin keskittyvä festivaali. Näytökset Cinema Orionissa (Eerikinkatu 15), Korjaamolla (Töölönkatu 51 b) ja Bio Rexissä (Mannerheimintie 22–24) nähdään neljän päivän aikana 23 pitkää elokuvaa ja kourallinen lyhytelokuvia. Ohjelma: nightvisions.info. Liput 10 e. Sarjaliput 90–100 e.

Maakohtaiset ajoneuvot kohtaavat: japanilaiset ajoneuvot. Maakohtaiset ajoneuvot kohtaavat Espoon Automuseon pihalla lauantaisin. Vuorossa ovat Japanissa tehdyt ajoneuvot. Tapahtumaan voi osallistua omalla ajoneuvolla tai tulla vain katselemaan ajokkeja. Espoon automuseo (Bodomintie 35, Espoo) klo 12–14. Vapaa pääsy.

Runokuu 20.–30. 8. Mad House Helsinki (rakennus 4, Työpajankatu 2 a) klo 14 ja 18 Ontto harmaa tanssi. Runoilija Olli-Pekka Tennilän runokirjan Ontto harmaa ympärille rakentuva tanssi­teos. Liput 14 ja 20 e. Keskustakirjasto Oodi, Kirjataivas 3. krs (Töölönlahdenkatu 4) klo 13 Kirjailijat kohtaavat: Monika Fagerholm ja Aura Nurmi. Vapaa pääsy. Klo 14 Suomen PEN: Kirjailijoiden sananvapaus. Englanninkielisessä keskustelussa puhutaan sananvapaudesta Suomessa ja muualla. Keskustelemassa Daniel Malpica, Surjit Gag, ja Elina Hirvonen. Vapaa pääsy. Klo 15 Kirjailijat kohtaavat: Luise Boege ja Laura Lindstedt. Vapaa pääsy. Klo 16 In the Future, We Are Dead: Eva Müller. Vapaa pääsy. Klo 17 Nuorten Open Mic: All Stars. Tule mukaan seuraamaan tulevaisuuden väkeviä tekijöitä runouden ja spoken wordin saralla. Vapaa pääsy.

Kohti kultaa ja kunniaa. Vuoden 1952 olympialaiset toi Suomen maailman kartalle. Tule kuulemaan tunteikkaat hetket. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Paavo Nurmen patsaan edestä (Mäntymäentie, Olympiastadion) klo 11. Liput 10 e. (käteinen ja MobilePay).

Wanhojen messut. Talo täynnä pukuloistoa, hiuskoruja ja vinkkejä vanhojen tansseja talvella tanssiville, kaasoille ja muille juhlijoille. Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3) klo 10–18. Liput 7 ja 10 e.

Piirrä ja maalaa Marita Liulian kanssa. Taiteilija-ohjaaja Marita Liulian opastuksella aloittelijakin voi nauttia piirtämisestä ja maalaamisesta sekä edistyneempi saada hyviä vinkkejä. Taustalla musisoivat akustisesti mm. Isaac Sene sekä muita yllätysvierailijoita. Omat piirustus- ja maalausvälineet mukaan. Sadesäällä siirrymme sisälle galleria Brondaan ja pihalle telttakatokseen. Vanhankirkon puisto (Bulevardi 7) klo 13–15. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseon leffapiha. Katsotaan Matti Kassilan ohjaama elokuva Sininen viikko vuodelta 1954. Elokuvat esitetään filmiltä, minkä takia kelojenvaihdon yhteydessä näytöksissä pidetään lyhyt tauko. Paikat ovat numeroimattomia, joten näytöksiin kannattaa saapua ajoissa. Ovet avataan klo 20.30. Falkmanin Ateljétalo (Katariinankatu 3) klo 21.30. Liput 10 e.

UrbanApa X Ateneum 2019 19.–22.8. Monitaiteinen festivaali tuo yhteen museokontekstin ja elävän nykytaiteen. Teemana on toivo. Festivaalilla esiintyy monimuotoinen joukko esittävän taiteen, musiikin ja kuvataiteen ammattilaisia, jotka luovat teoksia ja järjestävät keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. Ohjelma osoitteessa: urbanapa.fi. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 12–16. Liput 5 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille. Suurin osa ohjelmasta on maksutonta.

Tikkurilan Elomarkkinat. Perinteiset Elomarkkinat Tikkurilan vanhalla torilla. Myynnissä katuruokaa, vaatteita, marjoja, sieniä, kukkia ja leipomotuotteita. Peltolan tori (Peltolantie 2, Vantaa) klo 9–16. Vapaa pääsy.

Seutulan elojuhlat. Esiintymässä Duo Lahti ja Kengurumeninki, ohjelmassa on sana on vapaa -foorumi, pieni kirpputori, arpajaiset sekä myynnissä on keittoa, muurikkalettuja ja makkaraa. Katrinebergin kartano (Katriinantie, Vantaa) klo 11–15. Vapaa pääsy.

Lapsille

Lasten jamit (virtuaalinen keikka). Konsertti nähdään HS Lasten uutisten suorana lähetyksenä klo 10.30 osoitteissa hs.fi/lastenuutiset ja helsinkifest.fi. Mukana menossa lasten suosikki­artistit Mimmit, FlipFlop, Maukka ja Väykkä sekä Hipot. Lasten jamit -lähetys tukiviitotaan. Helsingin juhlaviikonlopun ohjelmaa. Vapaa pääsy.

Aladdin ja taikalamppu. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 16. Liput 14,50 e.

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 16. Liput 16 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 13 ja 19. Liput 31–88 e.

Rohkea muurahainen. Teatteri Tuike, Tapanilan ala-aste, piha (Veljestenpiha 2) klo 14. Liput 14 ja 16 e. Perhelippu 45 e.

hs.fi/menokonemenovinkkejäverkossa