Konsertit

Händelsbanken. Suomalaisen barokkiorkesterin kamarikokoonpano FiBO Players: Piia Maunula, oboe, Anni Elonen, viulu, ja Anna-Maaria Oramo, cembalo. Liput vain ennakkoon: fibo.fi/kauppa. Saksalainen kirkko (Unioninkatu 1) klo 18. Liput 20 e.

PERUTTU: Samuli Edelmann & Orkestra Suora lähetys. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 37 ja 47 e.

Turandot. Giacomo Puccinin oopperan ohjaus Ville Saukkonen ja musiikin johto Jonas Rannila ja Ruut Kiiski. Opera Boxin tuotantoa. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 35–63 e.

Varusmiessoittokunta 30 vuotta -juhlakonsertti. Esiintymässä seitsemänkymmentä nuorta soittajaa, joiden taustat vaihtelevat klasarista jazziin ja marssimusiikista metalliin. Solisteina esiintyvät Varusmiessoittokunnan laulajat. Finlandia-talo (Mannerheimintie 13 E) klo 19. Liput 17,50 ja 27,50 e.

Laurin päiväkonsertit. Johanna Almark, laulu ja viulu, sekä Henrik Wikström, piano. Pyhän Lautin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Isaac Sene. Radio Helsingin Kesälive. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Allas Live: Happoradio. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 20. Liput 25 e.

Traffic Jam on the Back Street. Dr. Helander & Third Ward. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 21,50 e.

Manala Afterwork Jazz. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Reiska Laine Quintet. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 25 e.

Goo-Hags & Stinkbird. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 8 e.

Heathers Club. Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21.30. Vapaa pääsy.

Ultimo Norte plays Santana. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.

Cyril Awakens, Messier, Ocelot. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 21. Liput 7 e.

Teatteri

PERUTTU: Helsingin Lääkiksen Speksi 2020: Unennäkijä. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 19. Liput 14–35 e.

PERUTTU: Ilmauinti. Valtimonteatteri (Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha) klo 19 (ensi-ilta). Liput 12–25 e.

Kauppamatkustajan kuolema. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–49 e.

Kivi-juhlat: Seitsemän veljestä. Taaborinvuori (Koulunkulmantie 34, Nurmijärvi) klo 19. Liput 20, 23 ja 25 e.

Metkan Speksi 2020Luna Rubra. Metropolian opiskelijat, Peacock-teatteri (Linnanmäen huvipuisto, Tivolikuja 1) klo 19 (ensi-ilta). Liput 14 ja 16 e. Kannatuslippu 22 e.

Lycka till och allt det där. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19 (ensi-ilta). Liput 11,50 ja 22,50 e.

Martan valinta. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 20–35 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Pako Alcatrazista (USA 1979). O: Don Siegel. K16. Klo 19.30 Leon (Ranska/USA 1994). O: Luc Besson. K18. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Itämeripäivän aamunavaus. Päivä alkaa Espan lavalla Baba Lybeckin juontamalla aamunavauksella, jossa mukana ovat mm. presidentti Tarja Halonen, pormestari Jan Vapaavuori, toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt sekä joukko tunnettuja kirjailijoita ja asiantuntijoita. Helsingin Sanomat striimaa keskustelut suorina lähetyksinä. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 8.30–10.45. Vapaa pääsy.

Helsinki puhuu 25.–27.8. Keskustellaan Itämerestä sekä kulttuurista, politiikasta, turvallisuudesta ja elämästä koronan varjossa. Mukana mm. Päivi Loponen-Kyrönseppä, Mirva Merimaa ja Johanna Tolonen ja Janne Saarikivi. Klo 17 esiintyy Eva-trio. Tapahtuma järjestetään ulkoilmassa, turvavälein sekä lavalla että katsomossa. Tapahtuma striimataan suorana Helsinki-kanavalla ja Helsingin Sanomissa. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 12–17. Vapaa pääsy.

Yhteisöllinen siivoustempaus Itämeren hyväksi. Puhdistetaan merta, saaristoa ja rantoja kajakeilla klo 15 alkaen Laguunin toimipisteellä Keilaniemessä (Keilalahdentie 8, Espoo) ja Natura Vivan melontakeskuksessa Vuosaaressa (Harbonkatu 13) sekä rannoilla ympäri Suomen. Ilmaisen kajakin saa varattua osoitteessa itameri.info. Osallistua voi myös omilla välineillä. Ilmoittautuminen Laguunin nettisivuilla. klo 15–19. Vapaa pääsy.

Meripihka koruissa -opastus. Itämeri-päivän kunniaksi opastus Aqua Amra Aquila -näyttelyyn meripihka-teemalla. Gemmologin vetämällä opastuksella syvennytään meripihkaan materiaalina ja kuinka sitä käytetään. Suomen kellomuseo (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.

Runokuu 20.–30. 8. Keskustakirjasto Oodi, Kirjataivas 3. krs (Töölönlahdenkatu 4) klo 15.15 Versopolis-tapahtuma: Radna Fabias. Belgialainen runoilija Radna Fabias esittää runojaan flaamin kielellä ja keskustelee runoudestaan. Vapaa pääsy. Klo 16 Runouden rooli proosassa. Kroatialainen runoilija Tomica Shcavina käsittelee runouden osaa proosassa ja lukee teoksestaan. Yhteistyössä Taike ja Villa Sarkia. Vapaa pääsy. Tiivistämö (Kaasutehtaankatu 1) klo 19 Poesian Runokuuilta. Kuullaaan Silvia Hosseinin esseetä ja laulua yhdistävä esitys, jota säestää Lassi Majava. Runoesitykset nähdään Sini Silveriltä, V.S. Luoma-aholta, Virpi Vairiselta ja Raisa Marjamäeltä ja Taneli Viljanen lukee esseitään. Lopuksi esiintyy Nykypost. Vapaa pääsy.

Asfalttia ja auringonkukkia – tarinoita Simo Ristan ja Eeva Ristan valokuvien takaa. Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmiin liitetyt Helsinki-aiheiset valokuvat tarjoavat nostalgisen valokuvamatkan 1970-luvun Helsinkiin. Simo Rista ja Eeva Rista kulkivat kotikaupungissaan tallentaen keskustan ja lähiöiden arjen koko kirjon. Valokuvista on julkaistu myös kirja. Tutkija Satu Savia kertoo teoksen taustoista ja Eeva Ristan kertoo tarinoita valokuvien taustoista. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16) klo 17. Vapaa pääsy.

Espoo Ciné: Syksyn jälkeen saapuu kevät. Espoo Ciné -festivaalin ennakkonäytöksessä nähdään kotimainen uutuuselokuva Syksyn jälkeen saapuu kevät. Ennakkoensi-illassa mukana ohjaaja Annika Grof ja muuta työryhmää. Kino Tapiola (Mäntyviita 2, Espoo) klo 18. Liput 10 e.

Lapsille

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 18. Liput 16 e.

Lennä lennä leppäkerttu. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10 ja 11. Vapaa pääsy.

Sirkus Sampo. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 18. Vapaa pääsy.

Piste, piste, piste. Monitaiteinen lapsille ja nuorelle yleisölle suunnattu esitys, joka yhdistää nykysirkusta, tanssia ja elävää kuvataidetta. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 6 ja 10 e.

