Espoo-päivänä Träskändan puistossa esitetään useasti kaikkien aikojen parhaiden elokuvien joukkoon valittu Casablanca ulkoilmanäytöksenä. Michael Curtizin ohjaama elokuva on ehdoton elokuvahistorian klassikko. Se on suuri rakkaustarina, mutta samalla se kertoo tarinan sodan keskeltä. American Film Institute on nimennyt sen romanttisimmaksi yhdysvaltalaiseksi elokuvaksi. Humphrey Bogartin ja Ingrid Bergmanin tähdittämä Casablanca katsotaan perinteiseen tapaan filminäytöksenä. Ilmaisliput voi varata osoitteesta webropol.com/s/casablanca. Oma istuin tai alusta kannattaa ottaa mukaan.

Träskändan puisto (Kuninkaantie 43, Espoo) klo 21.15. Vapaa pääsy. Säävaraus