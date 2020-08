Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Maimu Jõgeda, harmonikka. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Covid fan tutte. Esa-Pekka Salosen johtama ajankohtainen versio Mozartin klassikosta. Libretto Minna Lindgren. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 62–106 e.

Ufon Laulukerho: Severi Pyysalo ja Seppo Kantonen. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Keikat

All Star Jam Session with Sami Pitkämö. Storyville (Museokatu 8) klo 23. Liput 10 e.

Screamin' Jay & The Bones. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Heikki Kuula, Ewe. Shamrock (Peltolantie 2, Vantaa) klo 21. Liput 15 e.

Impressions, Improvisations & Compositions. Kari Ikonen, piano. Levynjulkaisukeikka. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 18 e.

Paleface & Räjähtävä nyrkki: Helksinki – Shangri-La 10 vuotta. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 20. Liput 20 e.

Allas Live: Mouhous, Costee. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 20. Liput 20 e.

Terracegigs: Nuori Hector and Juzzman. Hard Rock Cafe, terassi (Aleksanterinkatu 21) klo 19. Vapaa pääsy.

Sami Saari. Ravintola Fame, terassi (Fredikanterassi 5 A, Musiikkimuseo Fame) klo 16. Vapaa pääsy.

The Backstabbers, Flophouse Phonics & Fumble. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 7 e.

Illansuu. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 22. Liput 10 e.

Kaaosklubi: Merta, FM2000. Bar Loose (Annankatu 21) klo 22. Liput 11 e.

Jukka Eskola Soul Trio. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 20. Liput 30 e.

Playa. Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 23.30. Liput 12 e.

Monotonia, Punk Parents, Silver Bandit. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 21. Liput 5 e.

Teatteri

Elling. Ryhmäteatteri, Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Metkan Speksi 2020Luna Rubra. Metropolian opiskelijat, Peacock-teatteri (Linnanmäen huvipuisto, Tivolikuja 1) klo 19. Liput 14 ja 16 e. Kannatuslippu 22 e.

Martan valinta. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 14. Liput 20–35 e.

Näkymättömät maat. Livsmedlet duo esittää. Sampo Stage (Erottajankatu 7) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Ronja Ryövärintytär. Teatteri Hyökyvuori, Pakkasmäen kesäteatteri (Espoonlahdentie 12, Espoo) klo 18. Liput 15 ja 20 e. Perhelipuu 60 e.

Selaushistoria. Tikkurilan Teatterikoulu, Tikkurilan teatterikoulun opetustila Unikko (Unikkotie 2 c, Vantaa) klo 19. Vapaa pääsy. Pakollinen ennakkovaraus.

Vain yksi laukku mukaan. Nordic Puppet Ambassadors esittää. Teatteri IlmiÖ (Iso-Roobertinkatu 30) klo 15. Vapaa pääsy.

Viisi tapaa olla vapaa. Myllyteatteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22–26 e.

Tanssi

A Human Ensemble. Karolina Ginmanin ja työryhmän esitys on yhdeksän yhtäaikaista sooloa ja esiintyjäryhmän kollektiivisesta esitajunnasta kumpuava tapahtumakudelma. klo 19 (ensi-ilta). Liput 12 ja 25 e. Kannatuslippu 35 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Köyhän pikajuna (Japani 1970). O: Akira Kurosawa. K16. Klo 19.45 Phantom Thread (USA 2017). O: Paul Thomas Anderson. K12. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Espoo-päivä: Ulkoilmaelokuva. Katsotaan Humphrey Bogartin ja Ingrid Bergmanin tähdittämä Casablanca. Säävaraus. Oma istuin tai alusta mukaan. Träskändanpuisto (Kuninkaantie 43, Espoo) klo 21.15. Vapaa pääsy.

Metsämatka. Osiris-teatterin esityksellinen ja kokemuksellinen matka, jossa yhteinen kävely muodostaa oman koreografiansa ja yleisö pääsee syventymään metsäkokemukseen myös kevyiden läsnäoloharjoitteiden kautta. Parituntisen kävelyreitin pituus on noin 3 km ja mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Reitti ei ole esteetön. Säävaraus. Lippuvaraukset sähköpostilla: hanna@osiristeatteri.fi tai tekstiviestillä 050 531 4717. Lähtö Paloheinän ulkoilumajan edestä. Paloheinän ulkoilumaja (Pakilantie 124) klo 18. Liput 15 ja 20 e.

Lapsille

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 18. Liput 16 e.

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Teatteri Hevosenkenkä: Kummituskekkerit. Annantalo (Annankatu 30) klo 10 ja 17. Vapaa pääsy.

Nukkehallitus: Mytty-iltamat. Malmitalo, suuri sali (Ala-Malmintori 1) klo 18. Vapaa pääsy.

Piste, piste, piste. Monitaiteinen lapsille ja nuorelle yleisölle suunnattu esitys, joka yhdistää nykysirkusta, tanssia ja elävää kuvataidetta. Luis Sartori do Valen ja Mira Ravaldin teos on kiehtova matka muotojen ja luovuuden maailmaan. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 19. Liput 6 ja 10 e.

Espoo-päivä: Eräs hauska aamupäivä. Ohjelmassa hiekkalaatikkodisko, Blind Gut Companym sirkusesitys Kuin kala puussa sekä leikittävässä elämystilassa kylvetään sateenkaarilätäkössä, sujautetaan palloja unipuun kolosista ja kurkotellaan sylistä kokeilemaan auringon keltaista valoa. Säävaraus. Lasten kulttuurikeskus Aurora (Järvenperäntie 1–3, Espoo) klo 9–11.30. Vapaa pääsy.

