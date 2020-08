Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Antti Korhola, viulu, Javier Perez, basso. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: Nurmikkotanssit. Laulaja Elina Sauri ja harmonikkataiteilija Pekka Pentikäinen tarjoilevat nostalgista musiikkia, joka liidättää tanssijoita yli Träskändanpuiston nurmen. Suosittelemme yhä tanssia vain oman parin kanssa korona-varovaisuuden tähden Träskändanpuisto (Kuninkaantie 43, Espoo) klo 18–19. Vapaa pääsy.

Another Castle. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Keikat

Lailan laulut – Milana Misic. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Ursus Factory. Live at TBA Terrace -tapahtuma. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 18. Liput 20 e.

Maidenfest 2020. The Coverslaves esittää Iron Maidenia usean laulajan tulkitsemana. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 20. Liput 16,50 e.

Timo Hirvonen Trio. Timo Hirvonen, basso, Varre Vartiainen, kitara, ja Jussi Lehtonen, rummut. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 15–18 e.

Allas Live: Suvi Teräsniska. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 20. Liput 25 e.

The Bilebändi. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 22. Liput 10 e.

Dionysian Band – The Doors tribute. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 15 e.

Olento Orchestral. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Playa. Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 23.30. Liput 12 e.

Micke & Lefty feat. Chef. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.

Block of Flats. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 10 e.

Pink Chameleons, Cats of Transnistria, UGWR, Juhlat. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 7 e.

Espoo-päivä: The Shit Kickers. Gallows Bird (Merituulentie 30, Espoo) klo 21.30. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: DustyHound Bluesband. Säävaraus. Soukan ostoskeskus (Soukantie 14, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.

The Blue Moon Rocker. Lännen Kulta (Kilpakuja 1, Vantaa) klo 21. Liput 10 e.

Teatteri

PERUTTU: Aika meidän tullut on. Ekata Theatre, Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 13. Liput 19, 24,50 ja 29,50 e.

Kauppamatkustajan kuolema. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 13. Liput 19–49 e.

Kivi-juhlat: Seitsemän veljestä. Taaborinvuori (Koulunkulmantie 34, Nurmijärvi) klo 15. Liput 20, 23 ja 25 e.

Kreivitär Amalien draamakierros. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 13. Liput 20 e.

Lycka till och allt det där. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 11,50 ja 22,50 e.

Metkan Speksi 2020Luna Rubra. Metropolian opiskelijat, Peacock-teatteri (Linnanmäen huvipuisto, Tivolikuja 1) klo 14 ja 19. Liput 14 ja 16 e. Kannatuslippu 22 e.

Missing Amelia Earhart. Kuuma Ankanpoikanen, Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 15. Liput 18 ja 32 e.

Rikinkeltainen taivas. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19, 35 ja 39 e.

Ronja Ryövärintytär. Teatteri Hyökyvuori, Pakkasmäen kesäteatteri (Espoonlahdentie 12, Espoo) klo 15 ja 19. Liput 15 ja 20 e. Perhelipuu 60 e.

Selaushistoria. Tikkurilan Teatterikoulu, Tikkurilan teatterikoulun opetustila Unikko (Unikkotie 2 c, Vantaa) klo 17. Vapaa pääsy. Pakollinen ennakkovaraus.

Viisi tapaa olla vapaa. Myllyteatteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22–26 e.

Tanssi

A Human Ensemble. Karolina Ginmanin ja työryhmän esitys on yhdeksän yhtäaikaista sooloa ja esiintyjäryhmän kollektiivisesta esitajunnasta kumpuava tapahtumakudelma. klo 19. Liput 12 ja 25 e. Kannatuslippu 35 e.

Cow. Koreografi Alexander Ekmanin nykytanssiteoksessa kuullaan Mikael Karlsson musiikkia ja puvustuksen on suunnitellut Henrik Vibskov. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–90 e.

Being. Ndjara Dance Companyn demoesitys. Mounou Mounou – Liikkuu Liikkuu -tanssifestivaalin ohjelmaa. Keskustakirjasto Oodi, edusta (Töölönlahdenkatu 4) klo 16. Vapaa pääsy.

Horizon flottant. Favela Vera Ortizin esitys. Mounou Mounou – Liikkuu Liikkuu -tanssifestivaalin ohjelmaa. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 18. Vapaa pääsy.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Lamiel (Ranska 1967). O: Jean Aurel. K16. Klo 17 Junun (USA 2015). O: Paul Thomas Anderson. S. Klo 18.30 Leon (Ranska 1994). O: Luc Besson. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Runokuu 20.–30. 8. Keskustakirjasto Oodi, Kirjataivas 3. krs (Töölönlahdenkatu 4) klo 13 Käännösiltapäivä. Käännösiltapäivässä nähdään esityksiä runouden kääntämiseen liittyen sekä SKTL:n suomennos-slam! Vapaa pääsy. Klo 15 SARV talks: lavarunouskritiikki. Lavarunous on suositumpaa kuin koskaan, mutta sen kritiikki on vasta lapsenkengissään. Mitä tulee ottaa huomioon arvioidessa suullista runoutta? Vapaa pääsy. Tiivistämö (Kaasutehtaankatu 1) klo 19 Poetry Mixtape. Lavalla nähdään Laura Lindstedtin väitöskirjaa soittava elektropostpunkbändi Kutisevat neitsyet sekä runoilijat Rosanna Fellman, Jere Vartiainen, Olli Aarni, Kári Tulinius, Jyrki Kiiskinen ja Tua Forsströms sekä runoilijaryhmä Riga Experimental Poetry Group. Liput 10 ja 12 e.

Together Alone -ulkoilmanäytös. Musiikkitalon seinän valotaululla nähdään illan aikana neljä videoteosta, jotka kaikki syntyivät koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilassa. Videot syntyivät Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteisessä Together Alone -hankkeessa. Musiikkitalo, mediaseinä (Mannerheimintie 13 A) klo 20, 20.40 ja 21.20. Vapaa pääsy.

Konservaattorin kierros: Florinin huvimaja. Konservaattori Sara Théodore kertoo uusgoottilaisen Florinin huvimajan ja sen ainutlaatuisen 1800-luvulta peräisin olevan ranskalaisen La Dame du Lac -maisematapetin konservoinnista. Opastus pidetään Florinin huvimajan luona ulkomuseon Pikku Helsingin alueella. Saapumisohjeita voi tiedustella museon lippukioskilta. Seurasaaren ulkomuseo (Seurasaari) klo 14–15. Liput 4, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Suomen luonnon päivä. Päivän ohjelmassa on muun muassa Minna Tervamaan tanssiesitys klo 13, keskustelutilaisuus uimahallin luona Keskuspuiston ja Pirkkolan metsän merkityksestä klo 14 ja tutustumiskävely Pirkkolan monitoimihallin suunnitellulle ja vaihtoehtoisille paikoille. Lisäksi luvassa kulttuuriohjelmaa sekä Suomen Ladun Nuku yö ulkona -tapahtuma klo 20 alkaen. Järjestävät Keskuspuistoryhmä ja Maunulan luontopolku Pirkkolan urheilupuisto (Pirkkolan urheilupuisto) klo 13. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: Miljoonan puun talkoot. Tule mukaan Miljoonan puun talkoisiin. Tempauksessa jaetaan puun taimia kaupunkilaisille istutettavaksi lähiympäristöön. Osallistu kulttuurikierrokselle Länsimetroon, jossa kuulet asemien taideteoksista, arkkitehtuurista ja alueiden historiasta. Mukaan mahtuu 15 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Avoimessa taidepajassa maalataan meditatiivisia kuvioita vedellä WeeGee-talon asvalttiin. Koko ohjelma: espoopaiva.fi. Espoon modernin taiteen museo EMMA (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 11–17. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: Motosikai – sirkusesitys täynnä jännitystä! Race Horse Companyn Motosikai on katusirkusesitys täynnä toimintaa, taitoa ja huumoria. Keran Hallit (Karantie 2, Espoo) klo 13 ja 16. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: Mitä korona opettaa. Heikki Pasanen esittää uusimman performanssinsa nimeltään Mitä korona opettaa. Performanssin jälkeen Pasanen kertoo yleisölle näyttelynsä töistä sekä taiteellisesta työskentelystään. Aarni (Leppävaarankatu 3–9, Espoo, Kauppakeskus Sello, 3.krs.) klo 14. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: Ulkoilmaelokuva Cry-Baby. Keran Hallien asvalttipihalla nähdään John Watersin teinimusikaaleja parodioiva kulttielokuva Cry-Baby (USA 1990) (S). Ota mukaan oma ilmapatjasi tai muu istuimes. Säävaraus. Keran Hallit (Karantie 2, Espoo) klo 21.15. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: Sinä päivänä. Seela Petran monitaiteisessa performanssissa esiintyvät myös Emilia Lindbohm, tanssi, ja Laura Martin, sello. Esitys alkaa Tapiolan Kauppakeskus Ainoan lavalta ja liikkuu Merituulentorin ja Tapiolan Metron pyöräparkkiin, jossa taiteilija Seela Petran tarinat ja hahmot alkavat elää. Kauppakeskus Ainoa, 1. krs. (Tapionaukio 4, Espoo) klo 14 ja 16. Vapaa pääsy.

Lapsille

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 16. Liput 16 e.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 13, 15 ja 17. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Nimbu-norpan päiväuni. Nukketeatteri Ofelia esittää. Annantalo (Annankatu 30) klo 11 ja 14. Vapaa pääsy.

Fillariteatteri: Makkarapiruetti. Erottajanaukio (Mannerheimintie 1) klo 13 ja 16. Vapaa pääsy.

Nukketeatteri PikkuKulkuri: Piki - Salamasankari. Sampo Stage (Erottajankatu 7) klo 17. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: Lasten liikennekarnevaalit. Tapahtumassa pääsee ajamaan polkuautoradalla, kurvamaan autopesulaan, testaamaan suojatien ylitystä, kertaamaan liikennesääntöjä, osallistumaan myyräjahtiin ja mahdollisesti tapaamaan liikennepoliisin. Lelumuseo Hevosenkenkä, Liikenneturva ja Lasten Liikennekaupunki järjestävät. WeeGee-talo (Ahertajantie 5, Espoo) klo 11–15. Vapaa pääsy.

Espoo-päivä: DuoJag. Sirkus Aikamoisen esityksissä klo 11 ja 13 nähdään sirkuksen ihmeitä: hiuksista roikkuminen, Suomen pienin cyr-rengas ja rullaluistelu. Säävaraus. Soittoniekanaukio (Kauppakeskus Sello, Soittoniekanaukio 1, Espoo). Vapaa pääsy.

hs.fi/menokonemenovinkkejäverkossa