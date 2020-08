SUNNUNTAI

Konsertit

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Duo Capponi-Merikanto: Analia Capponi-Savolainen, sopraano, ja Marjaana Merikanto, piano. Musiikkitalo, alalämpiö (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Teatteri

Harakka huttua keittää. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 15. Vapaa pääsy.

Kivi-juhlat: Seitsemän veljestä. Taaborinvuori (Koulunkulmantie 34, Nurmijärvi) klo 16. Liput 20, 23 ja 25 e.

Loppiaisaatto. Tikkurilan Teatterikoulu, Kulttuuritehdas Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 12. Liput 10 e.

Lycka till och allt det där. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 11,50 ja 22,50 e.

Rehu-Virtanen. Navethalia, piha (Oraskuja 1, Vantaa) klo 13 ja 16. Liput 20 e.

Ronja Ryövärintytär. Teatteri Hyökyvuori, Pakkasmäen kesäteatteri (Espoonlahdentie 12, Espoo) klo 15 ja 19. Liput 15 ja 20 e. Perhelipuu 60 e.

Tehdas Teatteri: H.C. - Poeettinen kohtaaminen Englannissa. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 18. Vapaa pääsy.

Tanssi

A Human Ensemble. Karolina Ginmanin ja työryhmän esitys on yhdeksän yhtäaikaista sooloa ja esiintyjäryhmän kollektiivisesta esitajunnasta kumpuava tapahtumakudelma. klo 15. Liput 12 ja 25 e. Kannatuslippu 35 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 Céline et Julie vont en bateau (Ranska 1974). O: Jacques Rivette. K12. Klo 18.45 System Crasher (Saksa 2019). O: Nora Fingscheidt. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Tuusulan työläiskotimuseo. Museolla on suutarinverstas, kirvesmiesperheen koti ja sepänpaja, jotka esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää 1900-luvun alkupuolella. Työläiskotimuseo (Kirkkotie 21, Tuusula) on avoinna la–su klo 12–16. Liput 2 e (käteisellä). Vapaa pääsy alle kouluikäisille lapsille.

Muumit 75 -näyttelyn opastus. Johdanto näyttelyyn Rohkeus, rakkaus, vapaus!. Klo 12 ruotsiksi ja klo 13 suomeksi. Maksimiosallistujamäärä 50 henkeä. Kansallismuseo, auditorio (Mannerheimintie 34). Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Runokuu 20.–30. 8. Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13) klo 14 Rauhan runoja. Tapahtumassa runojaan esittävät Silja Järventausta, Jonimatti Joutsijärvi, Olli Heikkonen ja Laura Tressel. Liput 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17 Viittomakielinen runoklubi. Iltapäivän mittaan nähdään erilaisia viittomakielisiä runoesityksiä ja viittomakielisten runoesitysten käännöksiä suomeksi. Tapahtumassa myös keskustellaan viittomakielisestä runoudesta ja sen kääntämisestä. Tapahtumassa nähdään esitys esimerkiksi viittomakieliseltä taiteilijalta Laura Levita Valytelta. Vapaa pääsy.

Opastettu kävelyretki Töölönlahdelle. Kerrotaan tärkeistä rakennuksista, ihaillaan Talvipuutarhan kukkia ja vieraillaan Linnunlaulun huviloissa. Kesto n. kaksi tuntia. Oppaina Good Guide Helsinki auktorisoidut oppaat. Lähtö Keskuskirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4) Kansalaistorin puoleisella ovella klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

HSS sailing center open island – kokeile purjehdusta tai purjelautailua. Päivän aikana pääset tutustumaan Liuskasaareen ja HSS sailing centeriin, kokeilemaan purjehdusta ja purjelautailua sekä nauttimaan saaren ravintoloiden palveluista. Purjehdusta ja purjelautailua pääsevät kokeilemaan niin aikuiset kuin lapsetkin. Junioreiden kokeilut ovat ilmaisia, aikuisten kokeiluihin tulee ostaa etukäteen lippu. Liuskasaari klo 12–16. Vapaa pääsy. Purjehdusksen ja purjelautailun kokeilu 20 e, lapsille ilmainen.

Annalan huvilan puutarhakierrokset ja -tapahtumat. Annalan huvilasta kehitetään puutarhakulttuurin keskusta. Sen kunnostamiseen kerätään varoja mm. sunnuntaikahvilan tuotoilla. Elokuussa sunnuntaikahvilan teematapahtumana on puutarhakierroksia Annalanmäellä ja Hyötykasviyhdistyksen mallipalstoilla. Annalan puutarha (Hämeentie 154) klo 13. Vapaa pääsy.

Kukkatori 2020. Kukkatorilla vaihtuvia kukkamyyjiä, työpajoja, ruokaa ja juomaa. Havis Amandan patsas (Kauppatori) klo 10–17. Vapaa pääsy.

To organize our disappointments. Esitys on huviretki pettymysten maailmaan. Noin tunnin kestävän esityksen kuluessa taiteilijat Olga Spyropoulou ja Katriina Kettunen sanoittavat elämänsä pettymyksiä yleisölle. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 14. Vapaa pääsy.

Olympiastadionin avoimet ovet 24.–30.8. Olympiastadionin uutta aikaa juhlistetaan avajaisviikoilla elo- ja syyskuussa. Vierailut stadionilla tapahtuvat tunnin jaksoissa siten, että ensimmäinen vierailu alkaa päivittäin klo 10 ja viimeinen kello 18. Saapuminen ja lipuntarkastus stadionille tapahtuu eteläisestä sisäänkäynnistä Olympiastadionin aukiolta ja poistuminen Pohjoisen Stadiontorin kautta. Ilmaisliput tulee lunastaa ennakkoon lippu.fi -verkkokaupasta tai mobiilisovelluksen kautta. Sähköisen asioinnin lisäksi lippuja on saatavilla R-kioskeista ja kaikista Lippupisteen myyntipisteistä kautta maan. Olympiastadion (Paavo Nurmen tie 1) klo 10. Vapaa pääsy.

Metsämatka. Osiris-teatterin esityksellinen ja kokemuksellinen matka, jossa yhteinen kävely muodostaa oman koreografiansa ja yleisö pääsee syventymään metsäkokemukseen myös kevyiden läsnäoloharjoitteiden kautta. Parituntisen kävelyreitin pituus on noin 3 km ja mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Reitti ei ole esteetön. Säävaraus. Lippuvaraukset sähköpostilla: hanna@osiristeatteri.fi tai tekstiviestillä 050 531 4717. Lähtö Paloheinän ulkoilumajan edestä. Paloheinän ulkoilumaja (Pakilantie 124) klo 15. Liput 15 ja 20 e.

Lapsille

Aili Ikonen & Antti Kujanpää: Music for Kids. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 12 ja 14. Vapaa pääsy.

Peter Pan. Taivallahden kesäteatteri (Eteläinen Hesperiankatu) klo 16. Liput 16 e.

Pinokkio. HIT Helsinki, Tervasaaren ulkoilmateatteri (Tervasaarenkannas) klo 13, 15 ja 17. Liput 14 e. Perhelippu 49 e.

Fillariteatteri: Makkarapiruetti. Annantalon A-lava (Annankatu 30) klo 16. Vapaa pääsy.

Nukketeatteri PikkuKulkuri: Piki - Salamasankari. Sampo Stage (Erottajankatu 7) klo 11. Vapaa pääsy.

Nukketeatteri Ofelia: Mörön unisukat. Annantalo (Annankatu 30) klo 12 ja 14. Vapaa pääsy.

Helsingin Suomi onkii. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön juhlavuoden valtakunnallinen Suomi onkii -tapahtumaviikonloppu. Ohjelmassa mm. opastusta ongintaan, vastuullisuusvinkkejä, jaossa ilmaisia onkilaitteita sekä Fisuun-kätköjen etsintää. Vanhankaupunginkosken Suvanto klo 12–16. Vapaa pääsy.

Lasten yhteislaulut. Lauletaan yhdessä säveltäjä Soili Perkiön lastenlauluja Soilin ja musisoivien ystävien kanssa. Taaborinvuori (Koulunkulmantie 34, Nurmijärvi) klo 14. Liput 8 ja 12 e.

Piste, piste, piste. Monitaiteinen lapsille ja nuorelle yleisölle suunnattu esitys, joka yhdistää nykysirkusta, tanssia ja elävää kuvataidetta.

Luis Sartori do Valen ja Mira Ravaldin teos on kiehtova matka muotojen ja luovuuden maailmaan. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 15. Liput 6 ja 10 e.

MAANANTAI

Keikat

Reiska Laine & Friends feat. Sanni Orasmaa. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri

Lycka till och allt det där. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 11,50 ja 22,50 e.

Muut menot

Opistotalon avajaisviikko 31.8.–5.9. Opistotalon avajaisviikolla on mahdollisuus tutustua opistoon erilaisilla kokeilutunneilla ja työpajoissa. Ohjelmassa myös muun muassa luentoja, digiopastausta, teatteriharjoituksia, kirjallisuutta ja nykytanssia. Tutustu ohjelmaan: hel.fi/tyovaenopisto > Luennot ja tapahtumat > Avajaisviikko Opistotalo (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy.

Helsingin kävelyfestivaali 31.8.–13.9. Ohjelmassa on yli 120 kävelyä eri teemoilla. Kaksi viikkoa kestävän festivaalin teemoja ovat mm. Helsinki ja elokuvat sekä Suurmiehet- ja naiset. Lisäksi tutustutaan eri kaupunginosiin sekä Helsingin historiaan. Ohjelmisto ja liput: www.helsinginkavelyfestivaali.fi. Liput 12 e.

Etäopiskelun työkalut haltuun: Teams luokkaneuvonta. Tavoitteena on rohkaista ja tutustuttaa opiskelijoita osallistumaan etäopetukseen. Luennoitsija Marjaana Lindqvist. Opistotalo, Mikko (Helsinginkatu 26) klo 9.30–12. Vapaa pääsy.

Helsingin tanssikurssien tanssit. Etäisyysrajoitteiden takia on ennakkoilmoittautuminen pakollista (helsingintanssikurssit@gmail.com) ja sitten lähetämme vain rajatulle määrälle varmistavan osallistumiskutsun. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 18.45–21. Vapaa pääsy.

Taidehistorialliset kävelykierrokset: Ylioppilastalot. Vuonna 1870 valmistunut Vanha ylioppilastalo on ollut mukana ylioppilasliikkeen ja Suomen historian merkittävissä tapahtumissa. 1900-luvun alussa valmistunut Uusi ylioppilastalo on puolestaan edelleen opiskelijoiden aktiivisessa käytössä. Kierros esittelee ylioppilastalojen kulttuurihistoriaa, arkkitehtuuria ja taideaarteita. Kierros alkaa Vanhan ylioppilastalon aulasta (Mannerheimintie 3) klo 13. Vapaa pääsy.

Nia-tanssitunti. Nia on kokonaisvaltainen liikuntamuoto, jossa yhdistellään tanssia sekä kamppailu- ja kehonhuoltolajeja. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 17.30–18.30. Liput 5 e. Mobilepay ja holvi.com/shop/tanssivamieli.

Hietalahden kirpputori. Ulkoilmakirpputorilla on rajattu määrä myyntipaikkoja. Myyntipaikkoja voi ostaa kirpputorin verkkosivuilla (www.hietsunkirppis.fi/heltu). Hietalahden tori ma–pe klo 8–17, la 8–16, su 10–16. Vapaa pääsy.

