Galleria Dixin studiossa Punavuoressa on esillä Jakke Haapasen töitä syyskuun loppuun asti. Haapanen on itseoppinut taidemaalari ja kuvataiteilija, joka ammentaa surrealismista. Hänen innoituksensa kumpuaa pitkälti ympäristöstä ja luonnosta. Öljyvärimaalausten lisäksi Ajatuksia-näyttelyssä on esillä grafiikkaa ja muita teoksia.

Dix (Uudenmaankatu 19) ti–pe klo 11–17, la–su 12–16. Vapaa pääsy.