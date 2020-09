Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Kuvitteleva kitara. Santeri Rautiainen, kitara. Narvaezin, De Fossan, J.S. Bachin ja Lopez-Chavarrin musiikkia. Käpylän kirkko (Metsolantie 14) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Retrosisters. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Ankkabarock 2020 4.–6.9. Korson kirkko (Merikotkantie 4, Vantaa) klo 20 Galantit villit -improvisaatiokonsertti. Esa Pietilä, saksofoni, Assi Karttunen, cembalo. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 ja 20 e.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Zane Uitto, laulu ja piano. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

The First – Se jokin sinulla on. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 19 ja 21 e.

RSO:n syyskauden avajaiskonsertti. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu. Solistina Tuomas Katajala, tenori. Salosen, Brittenin ja Stravinskyn musiikkia. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 20. Liput 10,50–37 e.

Kesän nuoret taiteilijat: Anna Saastamoinen. Saastamoisen Varjoja ja valoa -konsertti. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–18 e.

Amadeus Lundberg. Samuli Jokinen säestää. Tuusulan kirkko (Kirkkotie 34, Tuusula) klo 18. Liput 25 e.

Keikat

Anna Kokkonen. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 14. Vapaa pääsy.

Melrose, King Star. Suvilahti TBA (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 8, Kojehuone) klo 18. Liput 20 e.

Sampsa Astala. Vaappuva ankka (Kynäkatu 6, Espoo, Kauppakeskus Suuris) klo 18. Vapaa pääsy.

Sampsa Astala. Vaappuva Ankka (Uomatie 11, Vantaa) klo 22. Vapaa pääsy.

Ilta The Bandille. Hoedown feat. Jukka Gustavson, Maria Hänninen, Tero Pulkkinen. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 25 ja 28 e.EASY – The Eagles Tribute Band. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 22,50 ja 28 e.

Knipi. Ufon Laulukerho. Puotilan kartano (Puotilantie 7) klo 19. Vapaa pääsy.

Jussi Lehtonen Quartet. Levynjulkaisukonsertti. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 20–22 e.

Get Back – Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band, Tinos. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 18. Liput 39 e.

Pää Kii, White Trash plays Social Distortion, Ripitori OD. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 19. Liput 20 e.

Allas Live: Arttu Wiskari. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 20. Liput 25 e.

Gebardi. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 22. Liput 10 e.

Aston Kalmari, Arpia. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 20. Liput 7 e.

Patrik Eriksson Duo. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

All Star Jam Session with Sami Pitkämö. Storyville (Museokatu 8) klo 23. Liput 10 e.

Dr.Helander & Third Ward. Levynjulkkarit. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.

Särkyneet, Lokit, Rusty Triggers. Särkyneet 10 vuotta. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 14 e.

Teatteri

All Female Panel stand up -klubi. Botta, juhlasali (Museokatu 10) klo 20. Liput 18–22,50 e.

Elling. Ryhmäteatteri, Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19 (ennakko, lm). Liput 18,50–33,50 e.

Lycka till och allt det där. Viirus-teatteri (Välimerenkatu 14) klo 19. Liput 11,50 ja 22,50 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19 (ennakko). Liput 16–34 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Pääomani. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18, 29 ja 35 e.

Vaimoni on toista maata. Malmin Työväen Näyttämö, Malmin työväentalo (Takaniitynkuja 9) klo 18 (ensi-ilta). Liput 12–16 e.

Valehtelijan peruukki. Kom-teatteri, Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 28–38 e.

Tanssi

Cow. Koreografi Alexander Ekmanin nykytanssiteoksessa kuullaan Mikael Karlssonin musiikkia ja puvustuksen on suunnitellut Henrik Vibskov. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–90 e.

Muut menot

Kissojen ilta. Eläinten ruokintoja klo 17–21, Kissalaaksossa tietoiskuja ja asiantuntijoiden haastatteluita klo 17.30–21.30, Flowers of Lifen hohtotaidepolku, jättisaippuakuplien työpaja klo 17–20, Korkeasaaren Teatterin esitykset klo 18.30 ja 20, isojen kissojen virikkeitä ja askartelua klo 17–20. Tapahtumassa kerätään varoja uhanalaisten amurinleopardien ja amurin­tiikereiden suojeluun niiden elinalueilla. Asiakasmäärää on rajattu ja paikka tulee varata ennakkoon. Korkeasaari klo 16–22. Liput 8, 10 ja 14 e.

Ulkoilmaelokuvaesitys: Täältä tullaan, elämä! Katsotaan Tapio Suomisen ohjaama elokuva vuodelta 1980. K12. Yleisöä pyydetään tuomaan mukanaan omat istuimet. Katsomona toimii ala-asteen kentän ja koulun välinen loiva rinne. Sisäänkäynti Ahmatien portista. Portti avataan klo 19.30.

Esitykseen mahtuu 200 katsojaa. Hertsikan ala-asteen koulu, kenttä (Ahmatie 1) klo 20.30. Vapaa pääsy.

Espoo Ciné 2.–6.9. Elokuvafestivaalilla nähdään uuden eurooppalaisen elokuvan kärkiteoksia. Elokuvia esitetään Kino Tapiolassa (Mäntyviita 2, Espoo), Finnkino Sello Leppävaarassa (Kauppakeskus Sello, Ratsukatu 3, Espoo), ja Finnkino Omena Matinkylässä (Piispansilta 11, Espoo) sekä Helsingissä Cinema Orionissa (Eerikinkaru 15) ja Kino Reginassa (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Ohjelma osoitteessa www.espoocine.fi. Liput 10 e. Yöliput ja erikoisnäytökset 20 e.

OpenHouseHelsinki 4.–6.9. Tapahtuma avaa ovia kaupunkilaisille ja vierailijoille sellaisiin paikkoihin, joihin ei normaalisti pääse. Tänä vuonna keskitytään ulkokierroksiin. Ohjelma osoitteessa www.openhousehelsinki.fi. Vapaa pääsy.

Yleisöohjelmasarja Replik! Ruotsin­kielinen haastattelu ja yleisökeskustelu ohjaaja Sara Giesen kanssa Män kan inte våldtas -ennakkonäytöksen jälkeen. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30). Pääsy teatterilipulla.

Tivoli Sariola Tapanilassa 3.–6.9. Tivolialue on rajattu ja kävijämäärää mitataan reaaliaikaisesti. Kurranummen puistokenttä (Kotinummentie) to–pe klo 17–21, la 12–20, su 12–18. Päiväranneke 32 e.

Helsingin kävelyfestivaali 31.8.–13.9. Ohjelmassa on yli 120 kävelyä eri teemoilla, kuten Helsinki ja elokuvat, Suurmiehet- ja naiset sekä Malmin hautausmaa. Lisäksi tutustutaan eri kaupunginosiin sekä Helsingin histo­riaan. Ohjelmisto ja liput: www.helsinginkavelyfestivaali.fi. Liput 12 e.

Opistotalon avajaisviikko 31.8.–5.9. Erilaisia kokeilutunteja ja työpajoja, digiopastusta, teatteriharjoituksia, kirjallisuutta ja nykytanssia. Ohjelma: hel.fi/tyovaenopisto > Luennot ja tapahtumat > Avajaisviikko. Opistotalo (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy.

Turpeeton tulevaisuus. Mielenilmaus turvetuotantoa vastaan. Suomanifesti-kansanliike järjestää. Senaatintori (Aleksanterinkatu 20) klo 16–18. Vapaa pääsy.

Taidehistorialliset kävelykierrokset: Ylioppilastalot. Kierros on aikamatka Helsingin rakennuskantaan ja sen muutoksiin esitellen ylioppilastaloja, mutta myös muita keskustassa sijaitsevia opiskelijoiden taloja. Lähtö Vanhalta ylioppilastalolta (Mannerheimintie 3) klo 13. Vapaa pääsy.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 16.30 The Miracle Woman (USA 1931). O: Frank Capra. Klo 18.30 Riivaajat (Italia 1942). O: Luchino Visconti. K12. Klo 21.15 The Devil's Backbone (Espanja/Meksiko 1942). O: Guillermo del Toro. K16. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etu­käteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Lounastauko-keskustelu: Soil Matters. Lounastauolla vieraat pääsevät tapaamaan Soil Matters -näyttelyn tekijöitä. Näyttelyn kuraattorit Riikka Latva-Somppi ja Maarit Mäkelä kertovat vasta-avatun näyttelyn tekemisestä sekä avaavat näyttelyyn valittujen erilaisten projektien taustoja. Näyttelyssä muotoilijat, taidekäsityöläiset ja taiteilijat tutkivat maan ja ihmisen suhdetta työstämällä aiheesta kokeellisia muotoiluprojekteja. Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23) klo 13. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Metsämatka. Osiris-teatterin esityksellinen ja kokemuksellinen matka, jossa yhteinen kävely muodostaa oman koreografiansa ja yleisö pääsee syventymään metsäkokemukseen myös kevyiden läsnäoloharjoitteiden kautta. Parituntisen kävelyreitin pituus on noin 3 km ja mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Reitti ei ole esteetön. Säävaraus. Lippuvaraukset sähköpostilla: hanna@osiristeatteri.fi tai tekstiviestillä 050 531 4717. Lähtö Paloheinän ulkoilumajan edestä. Paloheinän ulkoilumaja (Pakilantie 124) klo 18. Liput 15 ja 20 e.

Doc Lounge Helsinki: Rudeboy: Story about Trojan Records. Syksyn ensimmäinen Doc Lounge Helsinki esittää dokumentin, joka kertoo jamaikalaisen ja brittiläisen nuorisokulttuurin välisestä rakkaussuhteesta sukeltaen suoraan 1960–1970-luvuille. Tapahtumat pyörivät ikonisen levy-yhtiön Trojan Recordsin ympärillä. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 8 e.

Lapsille

Kuka minä oon? Ötökkäseikkailu 3–12-vuotiaille. Lasten teatteriesitys kertoo munasta kuoriutuvasta toukasta, joka seikkailee puutarhassa ystävien ja vihollisten kanssa. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 9. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta. hs.fi/menokonemenovinkkejä verkossa