Valikoima päivän menoja.

SUNNUNTAI

Konsertit

Kumpulan kamarikonsertti XV – Lumous. Nome-kvartetin jäsenet sekä pianisti Juho Alakärppä. Max Bruchin, Ernó Dohnányin ja Johannes Brahmsin musiikkia. Koskelan kirkko (Käpyläntie 11) klo 14. Liput 10 e.

Ankkabarock 2020 4.–6. 9. Korson kirkko (Merikotkantie 4, Vantaa) klo 18 Ankkabarockin 5-vuotisjuhlakonsertti. Barokkiorkesteri Ensemble Nylandia johtajanaan Matias Häkkinen sekä Vantaan kanttorien solistit ja kuoro. 1600-luvun musiikkia. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 ja 20 e.

Vauhtia ja virsiä. Ulkoilmakonsertti. Jukka Perko, saksofoni, ja Miikka Lehtoaho, piano. Huopalahden kirkonmäki (Vespertie 12) klo 12. Vapaa pääsy.

Ainon vieraana. Bassolaulaja Erik Rousi ja pianisti Justas Stasevskij. Franz Schubertin musiikkia. Aino-sali (Kirkkotie 49, Tuusula) klo 15. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.

Fairest Isle – varhaista englantilaista ja italialaista barokkimusiikkia. Linda Hedlund, barokkiviulu, Helianna Herkkola, mezzosopraano, Mikko Ikäheimo, luuttu, ja Johanna Kilpijärvi gamba. Emäsalon musiikkijuhlat ry järjestää. Sinebrychoffin taidemuseo (Bulevardi 40) klo 15. Vapaa pääsy.

FiBO: Syysfanfaari. Kreeta-Maria Kentala ja Suomalainen barokkiorkesteri (FiBO). Mm. J. S. Bachin ja Händelin musiikkia. Ritarihuone (Ritarikatu 1) klo 18. Liput 14,50–37 e.

Monna Kamun juhlakonsertti: Eräitä vuosia, eräitä lauluja! Monna Kamu, laulu, ja Eero Ojanen, piano. Musiikki­teatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 15. Liput 20–24 e.

Keikat

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Folk95. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Vallilan Tango. Juttutupa (Säästö­pankinranta 6) klo 19. Vapaa pääsy.

Njihe, Kadonnut Manner. Roihuvuoren Rio (Roihuvuorentie 9) klo 15. Vapaa pääsy.

Dj Johnny B Groove & Antti Hynninen, saksofoni. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 14. Vapaa pääsy.

Klubit

Global Soundscapes. Sunnuntaiklubilla dj Bule Goreng. Pinehill Terrace (Mäntymäki 2) klo 14–21. Vapaa pääsy.

Teatteri

Vaimoni on toista maata. Malmin Työväen Näyttämö, Malmin työväentalo (Takaniitynkuja 9) klo 18. Liput 12–16 e.

Tanssi

Odd Meters. Koreografi ja esitystaiteilija Mikko Niemistön tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 15. Liput 16,50–30,50 e.

Muut menot

Puotilan Kartanon Elettyä Elämää. Draamallinen kävelykierros Puotilan Kartanon ja Puotilan kappelin histo­riaan. Puotilan kartano, piha (Puotilantie 7) klo 14. Liput 10 e.

Pirkkolan perinteinen katukirppis. Puropuistossa Pirjontien ja Papinmäentien välissä klo 11–14. Vapaa pääsy.

Opastettu kävelyretki Meilahdesta Soutustadionille. Kerrotaan mm. Meilahden vanhoista huviloista ja historiasta. Good Guide Helsinki auktorisoidut oppaat järjestää. Lähtö Urho Kekkosen museon edestä (Seurasaarentie 15) klo 12. Liput 10 e (käteisellä).

Tivoli Sariola Tapanilassa 3.–6.9. Kurra­nummen puistokenttä (Koti­num­mentie) klo 12–18. Päiväranneke 32 e.

Muumit 75 -näyttelyn opastus. Johdanto näyttelyyn Rohkeus, rakkaus, vapaus!. Klo 12 englanniksi ja klo 13 suomeksi. Kansallismuseo, auditorio (Mannerheimintie 34). Liput 10 ja 14 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Ohjattu pyöräretki Laajasaloon. Matkan pituus 40 km. Pyöräilyviikon ohjelmaa. Lisätiedot: hepo.fi/pyorailyviikko. Lähtö Maunulan majalta klo 10.30. Vapaa pääsy.

OpenHouseHelsinki 4.–6.9. Tapahtuma avaa ovia sellaisiin paikkoihin, joihin ei normaalisti pääse. Ohjelma: openhousehelsinki.fi. Vapaa pääsy.

Istuta syreeni. Tehdään syreenien syysistutuksia. Myytävänä on rajoitettu määrä syreenien taimia. Annalan huvila (Waseniuksen puistotie 1) klo 13. Vapaa pääsy. Taimet maksullisia.

Rakkauden ja rikosten Kruununhaka. Kävelykierros, oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Valtioneuvoston portailta (Snellmaninkatu 1 A) klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Kävele naiselle ammatti. Kävellään Töölönlahden ympäri kimpassa, pienissä ryhmissä ja turvavälit huomioonottaen. Tuotto hauraassa asemassa olevien naisten toimeentulon ja yrittäjyyden tukemiseen. Naisten Pankki järjestää. Kansalaistori (Alvar Aallon kuja 2) klo 12. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen lahjoitus Kävele Naiselle Ammatti -tilille tai lippaaseen.

Espoo Ciné 2.–6.9. Elokuvafestivaalilla nähdään uutta eurooppalaista elo­kuvaa. Ohjelma: espoocine.fi. Liput

10 e. Yöliput ja erikoisnäytökset 20 e.

Vanhankaupungin kävelykierros. Tekniikan museon opastuksella kuullaan mm. Helsingin kuninkaankartanosta ja Vanhankaupunginlahden alueen teollisesta toiminnasta. Mukaan mahtuu 15 henkilöä. Lähtö Tekniikan museon infosta (Viikintie 1) klo 12. Liput 12 e.

Kekkosen lenkki. Kävelylenkin vetää tietokirjailija Kalle Virtapohja Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa www.kansallismuseo.fi/fi/tamminiemi. Lähtö Tamminiemen päärakennuksen edustalta (Seurasaarentie 15) klo 13. Liput 8 ja 10 e.

Idyllinen Katajanokka kävellen. Kierroksen opaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen ravintola Sipulin edessä (Kanavaranta 7) klo 12. Liput

10 e. (käteisellä tai Mobilepay).

Helsingin kävelyfestivaali 31.8.–13.9. Ohjelmassa on yli 120 kävelyä eri teemoilla. Ohjelmisto ja liput: www.helsinginkavelyfestivaali.fi. Liput 12 e.

Yleisöopastus Tamminiemeen. Tutustutaan presidenttien virka-asuntoon ja varsinkin presidentti Urho Kekkosen (1900–1986) aikaan talossa. Tammi­niemi (Seurasaarentie 15) klo 11, 12, 14 ja 15. Museon pääsymaksu 4, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 15 A Cinema Player (Italia/Venäjä/Ruotsi 2019). O: Andrei A. Tarkovski. Klo 17 The Best Years of A Life (Ranska 2019). O: Claude Lelouch. Klo 19 Madre (Espanja/Ranska 2019). O: Rodrigo Sorogoyen. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Opastus Inspiraatio – nykytaide & klassikot -näyttelyssä. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 13. Museon pääsymaksu 15 ja 17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Håkansbölen kartanon opastukset. Jugend-kartanon opastuskierrokset pidetään pandemian vuoksi puistossa. Talon alakerrassa kartanon historiaa esittelevä näyttely. Håkansbölen kartano (Kartanontie 1, Vantaa) klo 11–17. Liput 5, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 12-v.

Lepo-klubi. Ammattinäyttelijät tulkitsevat Elina Salmisen Kesken-runoja. Illan vieraiden haastatteluita. Valtimonteatteri, sisäpiha (Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha) klo 16. Liput 20 e.

Yleisöopastukset Seurasaaren ulkomuseossa. Suomeksi ja ruotsiksi klo 13, englanniksi klo 15. Liput 4, 8 ja 10 e.

Pyörrätys-pyöränkoristelupaja. Työpajassa koristellaan pyörä kierrätysmateriaaleilla Pyöräilyviikon karnevaalikuntoon Pirjo & Purjo Productionsin (PPP-Art ry) designereiden ohjauksessa. Mukaan sakset ja mieluisia koristelumateriaaleja. Lisäksi vinkkejä ja tietoa talvipyöräilyyn valmistautumisesta, uudesta tieliikennelaista ja kaupungin pyöräliikenneinfrasta. Kansalaistori (Alvar Aallon kuja 2) klo 12–14. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Konsertit

Klang-sarja: MarimBaroque Extended. Suomen Solistiyhdistys, Barokkiyhtye Cornucopia ja Kalle Hakosalo. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13 A) klo 19. Liput 6,50–18 e.

HKO Helsingin musiikkielämässä. Helsingin kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertti. Myllypuron kirkko (Myllynsiipi 10) klo 19.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Katopodis Vasileios, kitara ja laulu, Evangelos Velentzas, bouzouki, tzouras ja laulu, Giannis Hatzicharalampous, perkussiot ja laulu. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Maria. Helsingin kamarikuoro johtajanaan Nils Schweckendiek. Ritarihuone (Ritarikatu 1) klo 18.30 ja 20. Liput 10 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikkikokoonpano. Jätkäsaaren kirjasto (Tyynenmerenkatu 1) klo 12. Vapaa pääsy.

Koti- ja muut maat. Jussi Chydenius ja Kaj Chydenius. Kom-teatteri, aula (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 e.

Keikat

Kadi Vija Key. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 19. Vapaa pääsy.

Reiska Laine & Friends feat. Mirja Mäkelä. Storyville, puistoterassi (Museo­katu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Muut menot

Sadun parantava voima. Taiteilija Nelly Jurvelius kertoo kuvituksistaan. Hyvinvointivalmentaja Daniela Salomaa puhuu terveydestä. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18–20. Vapaa pääsy.

Espoo Ciné: Kino Soi! Elokuvakonsertissa on teemana Beethovenin 250-vuotisjuhlavuosi. Kamus-kvartetti ja Yaron Zilbermanin elokuva A Late Quartet (2012). Kino Tapiola (Mänty­viita 2, Espoo) klo 18. Liput 20 e.

Palatseja ja patruunoita – aateliston ja porvariston Helsinki. Opastettu kävelykierros, oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Ritarihuoneen edestä (Ritarikatu 1) klo 17. Liput 10 e. (käteinen tai MobilePay).

Taidehistorialliset kävelykierrokset: Sairaalakierros. Teemakierros esittelee keskustakampuksen entisiä sairaala­rakennuksia. Lähtö Senaatintorilta Aleksanteri II:n patsaalta klo 15. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.

