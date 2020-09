Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Così fan tutte. Sibelius-Akatemian ooppera esittää Mozartin teoksen. Musiikkitalo, Sonore (Mannerheimintie 13 A) klo 18.30. Liput 11,50–34 e.

Laila. Esa-Pekka Salosen, Paula Vesalan, Tuomas Norvion ja Ekho Collectiven interaktiivinen teos. Yli 10-vuo­tiaille. Näytöksiä on useita päivässä. Kansallisooppera, Alminsali (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15 e.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Sirja Nironen, sello, ja Viivi Tigerstedt, harmonikka. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Yhdessä I. Helsingin kaupunginorkesterin sinfoniettakokoonpano johtajanaan Susanna Mälkki. Rabbe Smedlund, lausuja, Jenny Villanen, huilu, Natasha Lommi, koreografia, tanssi. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13 A) klo 18. Liput 6,50–41 e.

Sadonkorjuun aikaan. Dzveli pepela -lauluryhmä. Georgialaista laulumusiikkia. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 9 ja 12 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertit. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Vuosaaren kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 12. Vapaa pääsy.

Sinfoni-harmonikkakonsertti. Musiikkiopisto Juvenalian harmonikkaluokka esittää osia Händelin, Beethovenin ja Dvorákin sinfonioista, avustajana pianisti Marja Laiho. Kannelmäen kirkko (Vanhaistentie 6) klo 18. Vapaa pääsy.

Keikat

Happy Jazz -ilta. Housebandinä The Swing Machine laulusolisteinaan Eeva Laakkonen ja Outi Hautamäki. Illan päätteeksi vapaat jamit. Sävellys (Kirvuntie 22, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy.

Professors' Rock. Kaapo & Zetor, Rector's Nightmare, Hillfields. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 13 e.

Verneri Pohjola ja Mika Kallio. Laulumiehet (Hietaniemenkatu 2) klo 19. Liput 10–18 e.

Roots Tuesday with Jay Kortehisto. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) klo 19. Vapaa pääsy.

Kuopus. Aitoa kamaa -klubi. Bar Taikurin Hattu (Tanhuantie 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Klubit

Iltapäivädisko. Dj Mikke soittaa 1960- ja 1970-lukujen diskohittejä. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 13.30–15.30. Vapaa pääsy.

Teatteri

Elvi S. Kom-teatteri, aulanäyttämö (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 15–25 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Kepeä elämäni. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22 ja 26 e.

Rikinkeltainen taivas. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19, 35 ja 39 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.

Elämänvoima. Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.

Tanssi

Z-free: Hanna Ahti. Zodiakin residenssikonsepti ja demoesitys. Zodiak, studio C 4 (Tallberginkatu 1 C) klo 17. Vapaa pääsy.

Odd Meters. Koreografi ja esitystaiteilija Mikko Niemistön tanssiteos. Zodiak (V-ovi, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 16,50–30,50 e.

Cow. Koreografi Alexander Ekmanin nykytanssiteoksessa kuullaan Mikael Karlssonin musiikkia ja puvustuksen on suunnitellut Henrik Vibskov. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 15–90 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Kunnian päiviä + Merkintöjä eräästä uutisesta (Italia 1945 + 1951). O: Mario Serandrei, Luchino Visconti, Giuseppe De Santis, Marcello Pagliero + Luchino Visconti. K7. Klo 18.45 Pakokauhun vallassa (USA 1950). O: Elia Kazan. K16. Klo 21 Yella (Saksa 2007). O: Christian Petzold. Saliin otetaan sisään vain 70 henkeä näytöstä kohti, ja salissa pidetään kolmen tyhjän penkin turvavälit. Liput suositellaan ostettavaksi etu­käteen verkkokaupasta. Käteisen käyttöä pyritään välttämään. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Helsingin kävelyfestivaali 31.8.–13.9. Ohjelmassa on yli 120 kävelyä eri teemoilla, kuten Helsinki ja elokuvat, Suurmiehet- ja naiset ja Malmin hautausmaa. Lisäksi tutustutaan eri kaupunginosiin sekä Helsingin historiaan. Ohjelmisto ja liput: www.helsinginkavelyfestivaali.fi. Liput 12 e.

Allsång på kaupunginmuseo. Falkmanin pihalla yhteislaulua Pride-viikon kunniaksi, laulattajana Helsingin gaykuoro Out 'n loud. Tilaisuus on osa Out 'n loudin 15-vuotisjuhlaohjelmaa. Mukana myös Ruffle Armyn glitterartistit. Helsingin kaupunginmuseo, sisä­piha (Aleksanterinkatu 16) klo 17.30–18.30. Vapaa pääsy.

Tenho Poetry Slam. Lavarunokisassa etsitään poetry slamin SM-kisojen Helsingin mestaria. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Juontajana Harri Hertell. Tenho Restobar (Helsinginkatu 15) klo 19–22. Vapaa pääsy.

Helsinki Gay Walk – kävelykierros Helsingin homohistoriaan. Opastetulla n. 1,5 t kävelykierroksella tutustutaan kaupunkiin ja sen historiaan seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta. Helsinki Pride -viikon ohjelmaa. Lähtö Vanhan Ylioppilastalon edestä (Mannerheimintie 3) klo 20. Liput 20 e.

Normit ja asenteet LGBTI-ihmisiä ja -perheitä kohtaan Pohjoismaissa. Pohjoismaiset asiantuntijat keskustelevat sateenkariperheiden asemasta Suomessa ja siitä miten Pohjoismaissa suhtaudutaan seksuaalivähemmistöihin. Kielenä englanti. Tapahtuma striimataan Facebookiin. Pohjoismainen kulttuuripiste (Kaisaniemenkatu 9) klo 15–16.30. Vapaa pääsy.

Opastettu kävelykierros Kalliossa. Kerrotaan Kallion menneisyydestä ja tästä päivästä sekä tutustutaan Kallion kirkkoon ja Torkkelinmäkeen. Kesto noin kaksi tuntia. Good Guide Helsinki auktorisoidut oppaat järjestää. Lähtö Kallion kirjaston edestä (Viides linja 11) klo 17. Liput 10 e (käteisellä).

Taiteilijakuvassa Erja Manto – radion ääni. Haastattelijana Päivi Istala. Vuo­talo (Mosaiikkitori 2) klo 14. Liput 6 e.

Korjaa ja paikkaa hauskasti! Työpajassa kokeillaan erilaisia tapoja tekstiilin kunnostamiseen. Mukaan pari korjattavaa vaatetta tai asustetta (ei vetoketjujen vaihtoa). Opettajina Maria Vuorenjuuri ja Tupu Mentu. Vuotalo, käsityöluokka, 2. krs (Mosaiikkitori 2) klo 14–18. Vapaa pääsy.

Elämän ainutlaatuisuus ja ajattelu. Valtiotieteiden tohtori ja dosentti Markku Koivusalo luennoi sarjassa Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen. Stoa, työväenopiston luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy.

Sormuksen maailma ja aiheet. Musiikin maisteri Ilkka von Boehm luennoi Richard Wagnerin oopperatetralogiasta Nibelungin sormus. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy.

Bulevardi – Bebeistä Baddingiin -kävelykierros. Mielenkiintoinen kulttuurimatka kattiloineen ja kohtaloineen. Kierros päättyy Sinebrychoffin puistoon. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Tapaaminen Diana-puistossa (Erottajankatu 5) klo 17. Liput 10 e. (käteinen tai Mobilepay).

Taidehistorialliset kävelykierrokset: Centrumcampuset. Ruotsinkielinen kierros kertoo yliopistorakennuksista, kuten Porthaniasta, Topeliasta ja Kansalliskirjastosta. Lähtö Senaatin­torilta Aleksanteri II:n patsaalta klo 14. Vapaa pääsy.

Design Talk: Muotoilija, taiteilija Timo Sarpanevan taide ja elämä. Marjatta Sarpaneva kertoo elämästä muotoilija, taiteilija Timo Sarpanevan rinnalla. Varaathan paikkasi etukäteen: info@designmuseum.fi. Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23) klo 17. Museon pääsymaksu 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Opastettu kierros Alvar Aallon koti­talossa. Kierrokselle mahtuu 12 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon asuin- ja toimistotalo (Riihitie 20) klo 16 ja 17. Liput 13 ja 25 e.

Opastettu kierros Alvar Aallon ateljeessa. Kierrokselle mahtuu 15 henkilöä. Ennakkovaraus: shop.alvaraalto.fi. Alvar Aallon ateljee (Tiilimäki 20) klo 18.30. Liput 10 ja 20 e.

Heurekan näyttelyt. Näyttelyissä Superpuu, Pellolta avaruuteen, Aivot narikasta!, Heureka-klassikot, Sähkölä, Suolistossa suhisee, Kiertotehdas Tiedettä pallolla, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas ja planetaario­elokuvia päivittäin. Ulkona avoinna tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–ke ja pe klo 10–17, to 10–20, la–su 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

Sea Life. Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa, mm. haikaloja, trooppisia kaloja ja merihevosia. Vierailuajat varataan ja liput myydään verkkosivulla (www.visitsealife.com/helsinki). Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) on avoinna su–pe klo 10–17, la 10–20. Liput 16,50 e. Lapset 13,50 e.

Nordic designers' pop-up shop vol. 10. Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kauppakeskus Forumissa (Mannerheimintie 20, 2.krs) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–17. Vapaa pääsy.

Lapsille

Pieni merenneito. Kaupunginteatteri, suuri näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 18.30. Liput 31–88 e.

Tenavakino: Onneli, Anneli ja nukutuskello. Elokuvanäytös yli 4-vuotiaille. S. Ohjaus Saara Cantell (Suomi 2018). Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 9.30. Vapaa pääsy.

