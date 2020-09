Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Iltamusiikkia. Maria Turunen, Matti Turunen, Olli Tuovinen ja Ari Hosio, laulu. Armaan Madar, piano. Ooppera-aarioita ja kohtauksia Mozartin Don Giovannista. Huopalahden kirkko (Vespertie 12) klo 19. Vapaa pääsy.

Laila. Esa-Pekka Salosen, Paula Vesalan, Tuomas Norvion ja Ekho Collectiven interaktiivinen teos. Yli 10-vuo­tiaille. Näytöksiä on useita päivässä. Kansallisooppera, Alminsali (Helsinginkatu 58) klo 14. Liput 15 e.

Kesäkonsertteja Musiikkitalossa. Eva Väljaots, kannel, ja Robbie Sherratt, viulu. Musiikkitalo, terassi (Mannerheimintie 13 A) klo 14. Vapaa pääsy.

Yhdessä II. Helsingin kaupunginorkesterin sinfoniettakokoonpano johtajanaan Susanna Mälkki. Rabbe Smedlund, lausuja, Jenny Villanen, huilu, Natasha Lommi, koreografia, tanssi. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 12. Liput 9,50–46 e.

Yhdessä III. Helsingin kaupunginorkesterin sinfoniettakokoonpano johtajanaan Susanna Mälkki. Rabbe Smedlund, lausuja, Jenny Villanen, huilu, Natasha Lommi, koreografia, tanssi. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13 A) klo 15. Liput 6,50–41 e.

Flyygelikuu – Vuodenajat. Niina Ranta, piano. Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 18. Vapaa pääsy.

Covid fan tutte. Esa-Pekka Salosen johtama ajankohtainen versio Mozartin klassikosta. Libretto Minna Lindgren. Kansallisooppera, päänäyttämö (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 62–106 e.

Orkesteri tulee kirjastoosi – Helsingin kaupunginorkesterin lounaskonsertit. Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden pienempi kamarimusiikki­kokoonpano. Tapulikaupungin kirjasto (Ajurinaukio 5) klo 12. Vapaa pääsy.

Keikat

Kevyesti keskellä päivää. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 17. Vapaa pääsy.

Roots of South. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 19.30. Vapaa pääsy.

Samoaja. Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 21.30. Vapaa pääsy.

The Lost Cosmonauts, Small Peaces, Ahva. Hard Rock House (Roihuvuorentie 1) klo 18. Liput 7 e.

Django Collective Helsinki Open Jam. Jamit ovat avoimet kaikille soittajille. Toveri (Castréninkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy.

Lake Jons. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 22 e.

Pastis, Messier. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 12 e.

Nallekarkit & Aleksi Ojapelto. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 7 e.

Manala Afterwork Jazz. Manala Jazz Band ystävineen esiintyy. Manala (Dagmarinkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.

Femu Brass band. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 21. Vapaa pääsy.

Teatteri

Elling. Ryhmäteatteri, Suomenlinnan kesäteatteri (Hyvän Omantunnon linnake) klo 19. Liput 20–40 e.

Homojen hommaa -stand up show. Botta (Museokatu 10) klo 18 ja 21. Liput 20 e.

Lady Chatterleyn rakastaja. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 18,50–33,50 e.

Män kan inte våldtas. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 16–34 e.

Kepeä elämäni. Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 22 ja 26 e.

Poika. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 ja 32 e.

Päiväni murmelina. Kaupunginteatteri(Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 22–88 e.

Sontiainen – balladi koti-ikävästä. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 17,50–35 e.

Toinen pullo cavaa. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19 (ensi-ilta, lm). Liput 21,50–43 e.

Muut menot

Uimastadionin kuutamouinti. Kynttilöitä, lyhtyjä, tunnelmamusiikkia ja uintia iltamyöhään asti. Uimaan pääsee klo 21 asti, uintiaika päättyy klo 21.30. Asiakkaiden enimmäismäärä kerrallaan on 400. Uimastadion (Hammarskjöldintie 1) klo 19–22. Liput 2,50–5 e.

Elokuva-arkisto Kino Reginassa. Klo 17 Night Nurse (USA 1931). O: William A. Wellman. Klo 18.40 Yella (Saksa 2007). O: Christian Petzold. Klo 20.30 Mimic – Ääretön vaara (USA 1997). O: Guillermo del Toro. K16. Liput suositellaan ostettavaksi etukäteen verkkokaupasta. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.

Yleisöopastus Kievarielämää ja keskiaikaa. Opastus vie kestikievari Övre Nybackasta Lillaksen keskiaikaiselle kylätontille. Mitä arkeologit ovat löytäneet Lillakselta ja mitä tiedämme Lillaksen omistaneesta Bonden suvusta? Vantaa-Seura järjestää. Kotiseutu­talo Övre Nybacka (Nybackankuja 4, Vantaa) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Helsingin kävelyfestivaali 31.8.–13.9. Ohjelmassa on yli 120 kävelyä eri teemoilla, kuten Helsinki ja elokuvat, Suurmiehet- ja naiset ja Malmin hautausmaa. Lisäksi tutustutaan eri kaupunginosiin sekä Helsingin historiaan. Ohjelmisto ja liput: www.helsingin­kavelyfestivaali.fi. Liput 12 e.

Taidehistorialliset kävelykierrokset: Observatorio. Helsingin yliopiston vuonna 1834 valmistunut Observatorio on arkkitehti C. L. Engelin yhteistyössä professori F. W. A. Argenlanderin kanssa suunnittelema. Lähtö Observatoriosta (Kopernikuksentie 1) klo 16. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Kävelyretki Alppiharjun kotikaupunkipolulla. Kävelyretki esittelee Alppiharjun kotikaupunkipolkua sekä luontoa, kulttuuria, rakennuksia ja henkilöhahmoja. Oppaana Juhani Styrman. Lähtö Kumppanuustalo Hannan pihalta (Sturenkatu 12) klo 12.30. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus Tamminiemeen. Tutustutaan presidenttien virka-asuntoon ja varsinkin presidentti Urho Kekkosen (1900–1986) aikaan talossa. Käydään myös Tamminiemen saunassa. Yleisö­opastukset klo 11, 12, 14 ja 15. Tamminiemi (Seurasaarentie 15) on avoinna klo 11–17. Museon pääsymaksu 4, 8 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.

Opastus Inspiraatio – nykytaide & klassikot -näyttelyssä. Suomenkielinen opastus. Ateneum (Kaivokatu 2) klo 18. Museon pääsymaksu 15 ja 17 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

Urbaanit keittiöpuutarhat. Työpajassa kaupunkilaiset, puutarha-alan ammattilaiset ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat visioivat yhteisiä keittiöpuutarhoja helsinkiläisiin kaupunkipihoihin. Puhujina mm. Mikko Sonninen Inno­greenistä, Tuomas Ilander Blokgårdenista ja Eija Leinonen Dodo ry:stä. Kaupunkiruokaa-näyttelyn ja Helsinki Design Weekin ohjelmaa. Helsingin kaupunginmuseo (Aleksanterinkatu 16) klo 16–19. Vapaa pääsy.

Miehen tie – Kaupunkikuvia Aki Kaurismäen elokuvakameran kautta. Kävelyretki, oppaana Juhani Styrman. Lähtö Oluthuone Konepajan edestä (Konepajankatu 1 / Aleksis Kiven katu, Sturenkadun risteys) klo 18. Liput 12 e.

Kävelykierros Kalliossa. Kesto 1,5 tuntia. Vetäjänä kirjailija Torsti Lehtinen. Stadin Slangi ry järjestää. Lähtö Kallion kirjaston (Viides linja 11) pää­ovilta klo 16. Vapaa pääsy.

Kurkistusreikiä ja pride-rusetteja. Queer-opastuksella tarkastellaan Kansallismuseon näyttelyitä sekä sateenkaarevia teemoja historiasta ja nykypäivästä. Oppaana Oscar Ortiz-Nieminen. Mukaan kierrokselle mahtuu 20 henkilöä. Lähtö museon Keski­hallista. Helsinki Pride -viikon ohjelmaa. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 18–19. Museon pääsymaksu 10 ja 14 e.

Helsinki Gay Walk – kävelykierros Helsingin homohistoriaan. Englanninkielisellä opastetulla n. 1,5 tunnin kävely­kierroksella tutustutaan kaupunkiin ja sen historiaan seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta. Helsinki Pride -viikon ohjelmaa. Lähtö Vanhan Yli­oppilastalon edestä (Mannerheimintie 3) klo 17. Liput 20 e.

Luonnollinen ravinto. Marjatta Kosunen luennoi. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy.

Kirjailija Jani Saxell. Opistotalon kirjailijavieraat -luentosarjassa tutustutaan vahvoihin ja rohkeisiin nykykirjailijoihin. Kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy.

Kansat keisariajan Roomassa ja sen rajoilla. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi sarjassa Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle Opistotalo, Helsinki-sali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy.

Kesäkirppis. Toimiva Koivukylä–Toimari ry järjestää. Koivutori (Hakopolku 2, Vantaa) klo 11–16. Vapaa pääsy.

Vanhakaupunki, Gammelstaden – kertomuksia keskiajan Helsingistä. Kävelykierros Vanhassakaupungissa. Kävellään keskiajasta kohti Vanhankaupungin nykypäivän vehreätä urbaaniutta. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö osoitteesta Vanhankaupungintie 1 klo 17. Liput 10 e (käteisellä tai MobilePaylla).

Sinusta minuksi. Anna Iivanaisen ohjaama dokumentti (2020) trans- ja muunsukupuolisuuden moninaisuudesta ja yksilöllisyydestä. Helsinki Pride -viikon ohjelmaa. Ilmoittautuminen sähköpostilla: anna.annart@gmail.com. Cinema Orion (Eerikinkatu 15) klo 14. Vapaa pääsy.

Rocks In My Pockets. Aikuisten animaatioelokuvia. K18. Loistavia animaatioita! -sarjaan on valittu neljä elokuvaa. Kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4) klo 18–20. Liput 7 ja 25 e.

Lapsille

Toivomussiemen. Nurinpäin-kollektiivi, Stoa (Turunlinnantie 1) klo 10 ja 12. Vapaa pääsy.

Satuhetki. Runoilija Maimu Brushwood o.s. Huolirinnan satuhetkessä seikkailevat rämäpäinen Ulla ja maailmaa ihmettelevä Olavi. Helsinki Pride -ohjelmaa. Annantalo (Annankatu 30) klo 10. Vapaa pääsy.

Pyörällä treeneihin -päivän pop up -tapahtuma. Pyöräilyviikon tapahtumassa koristellaan oma pyörä juhlakuntoon kierrätysmateriaaleilla designereiden luomilla tee-se-itse video-ohjeilla. Itsensä pyörineen voi kuvauttaa valokuvaamossa. Lisäksi vinkkejä talvipyöräilykauteen valmistautumisesta ja tietoa Espoon pyöräilyä edistävistä ratkaisuista infrasuunnistuksen merkeissä. Leppävaara (Läkkisepänkuja 3, Espoo) klo 16–18. Vapaa pääsy.

Koronavirustilanteen takia tapahtumiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat peruuntua. Tarkistathan viimeisimmät tiedot esimerkiksi tapahtuman järjestäjän verkkosivuilta.

